Австрієць отримав 15 років тюрми за підготовку теракту на концерті Тейлор Свіфт

Австрійський суд виніс вирок у справі про підготовку масштабного теракту на концертах Тейлор Свіфт у Відні, які мали відбутися в серпні 2024 року. Головного обвинуваченого, 21-річного австрійця Берана А., засудили до 15 років позбавлення волі, пише Associated Press.

За даними прокуратури, на момент планування атаки хлопцю було 19 років. Він координував свої дії з членами «Ісламської держави» та намагався нелегально купити зброю. Крім того, слідство стверджує, що Беран А. також планував теракт у Дубаї.

Терорист збирався напасти на фанатів співачки під віденським стадіоном Ернста Гаппеля за допомогою ножів або саморобної вибухівки. Під час обшуку в його будинку знайшли матеріали для виготовлення бомби. Перед оголошенням вироку підсудний заявив у суді: «Я просто хочу сказати, що мені шкода».

A 21-year-old Austrian man who plotted an attack at a Taylor Swift concert in Vienna has been jailed for 15 years



Разом із Бераном А. судили ще двох чоловіків, які планували інші атаки під час Рамадану в Саудівській Аравії, Туреччині та ОАЕ. Проте до змови проти концерту Свіфт був причетний лише він. Раніше, у серпні 2025 року, вирок отримав ще один затриманий підліток — 14-річний громадянин Сирії, якому присудили 18 місяців умовного терміну. Третього підозрюваного відпустили без висунення звинувачень.

Через загрозу теракту організатори скасували всі три заплановані шоу Тейлор Свіфт у Відні. Сама співачка згодом зізналася в Instagram, що ця ситуація налякала її до смерті: «Причина скасування концертів сповнила мене новим почуттям страху та величезною провиною, адже так багато людей планували прийти на ці шоу».