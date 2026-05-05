Як пройшов Met Gala 2026: Бейонсе повернулася, Bad Bunny став «дідом», а мода — мистецтвом

У Нью-Йорку відбувся щорічний бал Met Gala — одна з найважливіших подій у світі моди, навколо якої спалахнули протести через участь Джеффа Безоса. Цьогорічний захід присвячений темі Fashion is Art («Мода — це мистецтво») та приурочений до відкриття однойменної виставки в Інституті костюма Музею Метрополітен. Співголовами вечора стали Анна Вінтур, Бейонсе, Ніколь Кідман та Вінус Вільямс, пише Variety.

Однією з головних подій вечора став перший за десять років вихід Бейонсе на килим Met Gala. Співачка з'явилася у сукні від французького дизайнера Олів'є Рустена (Balmain), оздобленій елементами у формі скелета та гігантською накидкою з пір’я.

Зірку супроводжували чоловік Jay-Z та 14-річна донька Блю Айві, яка стала однією з наймолодших учасниць в історії балу.

Ріанна та A$AP Rocky за традицією закривали червоний хідник, прибувши пізніше за всіх інших гостей. Ріанна обрала кастомну сукню Maison Margiela від Гленна Мартенса, розшиту тисячами дорогоцінних каменів, а її партнер — рожеве пальто від Chanel.

Інші співголови також віддали перевагу класичним модним будинкам. Анна Вінтур з'явилася у сукні Chanel із пір'ям. Це її перший вихід на бал після того, як вона залишила посаду головної редакторки американського Vogue.

Ніколь Кідман обрала червону розшиту бісером сукню-колону від Chanel, а Вінус Вільямс позувала у чорній сяючій сукні зі срібною прикрасою на шиї.

Деякі знаменитості стали майже невпізнаваними: Гайді Клум перевтілилася в одну з мармурових статуй музею, Bad Bunny за допомогою гриму з'явився в образі елегантного старого, а Кеті Перрі доповнила образ дзеркальною маскою, що повністю закривала обличчя.

Doja Cat обрала класичний грецький силует від Saint Laurent, проте сукня була виготовлена з нетипового матеріалу — силікону.

Кайлі Дженнер з’явилася у сукні від Schiaparelli, яка спершу здавалася ледь не спадаючою, хоча насправді весь образ надійно тримався на тілесному корсеті.

Лорен Санчес Безос, почесна голова вечора, обрала сукню від Schiaparelli, яка відсилала до картини «Портрет мадам Ікс» Джона Сінгера Сарджента.

Виставка «Мода — це мистецтво» відкриється для відвідувачів 10 травня 2026 року і триватиме до 10 січня 2027 року в Музеї мистецтва Метрополітен у Нью-Йорку.