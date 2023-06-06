Українська стрічка «Памфір» з’явиться на Netflix

Фільм Дмитра Сухолиткого-Собчука «Памфір» можна буде переглянути на Netflix із 22 червня.

Про це повідомила команда стрічки в інстаграмі.

Історія розгортається навколо родини з прикордонного села на Буковині. Голова сімейства приїжджає додому після тривалих заробітків і зіштовхується зі складнощами, що спіткали його рідних.

Нагадаємо, що стрічка «Памфір» за сім тижнів прокату зібрала понад 11 млн гривень.

Раніше ми писали, що на Netflix з’являться українські фільми «Люксембург, Люксембург» Антоніо Лукіча та «Клондайк» Марини Ер Горбач.

Фото: кадри з фільму