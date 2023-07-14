КМДА обіцяє пільгові умови паркування мешканцям Прирічної, де хочуть побудувати паркінг

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Марія Іващук
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КМДА розробить та затвердить пільгові умови для паркування автівок для мешканців прилеглих багатоквартирних будинків на Прирічній, де хочуть побудувати паркінг на 700 паркомісць.

Пільги діятимуть у вечірній та нічний час.

Таке рішення міська рада ухвалила на пленарному засіданні 13 липня.

У КМДА нагадали, що земельну ділянку для будівництва паркінгу на Прирічній площею 1,6919 га надали КП «Житлоінвестбуд-УКБ».

У березні стало відомо, що на вулиці Прирічній хочуть збудувати підземно-наземний паркінг, для цього виділять із місцевого бюджету 120 мільйонів гривень.

Ми писали, що на Оболонському острові під час будівельних робіт виявили археологічні знахідки старослов’янських часів, а археологи підтвердили наявність культурного шару на Оболонському острові та закликали його дослідити.

Опубліковано: 14 липня 2023
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