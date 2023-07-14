КМДА обіцяє пільгові умови паркування мешканцям Прирічної, де хочуть побудувати паркінг

КМДА розробить та затвердить пільгові умови для паркування автівок для мешканців прилеглих багатоквартирних будинків на Прирічній, де хочуть побудувати паркінг на 700 паркомісць.

Пільги діятимуть у вечірній та нічний час.

Таке рішення міська рада ухвалила на пленарному засіданні 13 липня.

У КМДА нагадали, що земельну ділянку для будівництва паркінгу на Прирічній площею 1,6919 га надали КП «Житлоінвестбуд-УКБ».

У березні стало відомо, що на вулиці Прирічній хочуть збудувати підземно-наземний паркінг , для цього виділять із місцевого бюджету 120 мільйонів гривень.