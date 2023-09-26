Канада виділить гроші на добудову Музею Голодомору

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Валерія Гуржий
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Уряд Канади виділить кошти для добудови другої черги Музею Голодомору.

Про це повідомили у Музеї Голодомору.

"Окремо хочу подякувати уряду Канади за готовність виділити кошти на Музей Голодомору-геноциду, на добудову цього музею", – зазначив Володимир Зеленський під час поїздки до Оттави.

Раніше ми писали, що Комітет Верховної Ради з питань бюджету рекомендував ухвалити законопроєкт про виділення з держбюджету 573 мільйонів гривень на завершення будівництва та введення в експлуатацію другої черги національного музею Голодомору в Києві.

Тоді суспільство неоднозначно відреагувало на виділення коштів. Дехто наголошував на тому, що під час війни це є недоречим. Після цього Зеленський ветував законопроект про виділення додаткових 573,9 млн грн на завершення будівництва Національного музею Голодомору-геноциду.

Нагадаємо, Національний музей Голодомору-геноциду почали будувати у 2008 році неподалік від Києво-Печерської лаври. У 2010 році відкрили першу частину – меморіал, друга черга передбачає будівництво музею. Комплекс будують за проєктом польської архітектурної студії Nizio Design та української компанії Project Systems LTD. Раніше архітектор Мирослав Нізьо зі студії Nizio Design також працював над Музеєм історії польських євреїв Polin.

Фото: Музей Голодомору

Опубліковано: 26 вересня 2023
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