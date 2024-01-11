Зимові маршрути: 8 місць недалеко від Києва, куди поїхати на вихідні

Якщо вам не вдалося трохи відпочити на новорічні свята, зробити це можна у будь-які вихідні.

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Розповідаємо, де перезавантажитися взимку недалеко від Києва.

Водяники

Гірськолижний спортивно-оздоровчий комплекс у Черкаській області з комфортабельними триповерховими готелями, мережею ресторанів, лазнями з джакузі на відкритому повітрі.

Серед послуг – купання в чані з травами (м’ята, звіробій, деревій, дев’ятисил, полин, квітковий набір з топірців, пелюсток соняшнику та троянди).

На схилах встановлена нова канатна дорога (з чотиримісними кріслами) та бугельний витяг Doppelmayr.

У “Водяниках” є лижні траси для досвідчених та початківців (червона, синя, зелена). Найдовша траса – 750 м, перепад висот близько 100 м. Загальна довжина трас – понад 2000 метрів. Також на території є сноуборд-парк з трьома лініями трамплінів та хафпайп (спеціальна конструкція для сноубордистів).

Система штучного осніження дозволяє отримати чудово підготовлений схил практично за перших заморозків. До послуг відвідувачів – прокатний пункт лижного спорядження та квадроциклів.

Ціни:

Готелі № 1-3:

Двомісний люкс – 3000 грн/доба,

Двомісний напівлюкс – 2800 грн/доба,

Двомісний стандарт – 2600 грн/доба (додаткове місце – 1300 грн/доба).

Готелі № 5:

Двомісний напівлюкс (2 кімнати) – 4800 грн/доба,

Двомісний напівлюкс (1 кімната) – 2800 грн/доба (додаткове місце – 1300 грн/доба).

У святкові дні діють спеціальні тарифи, які необхідно уточнювати.

Купання у чані – до восьми осіб включно (2 години) – 2900 грн.

Адреса: Черкаська область, Звенигородський район, село Водяники.

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Екопарк "Медвино"

Три тисячі гектарів дикої природи поблизу узбережжя Дніпра. Найбільша оленяча ферма в Україні та сафарі-парк у півтора годинах їзди від Києва.

Оленяча ферма налічує 500 особин трьох видів оленів, що прибули сюди з різних регіонів, зокрема з остріву Бірючій та з Литви.

Відвідувачі мають змогу помилуватися грацією оленів, які випасаються на полях, або спостерігати за життям бізонів. Місцевий верблюд Вася чудово товаришує з іншими тваринами.

Комплекс славиться своєю локальною продукцією – крафтовими сирами, ковбасами, наливками. Тут можна орендувати квадроцикли та багі для прогулянок.

Ціни:

Квиток для дорослого – 250 грн (при сплаті на сайті – 225 грн);

Дитячий квиток – 150 грн (для дітей від 7 до 14 років включно) (при сплаті на сайті – 135 грн);

Індивідуальна екскурсія тривалістю півтори години (до 5 осіб) – 2250 грн. Додатково – 250 грн з людини;

Оренда квадроцикла – 1500 грн (за півтори години);

Оренда багі (за 5 місць) – 2500 грн (за півтори години).

Адреса: Київська область, Іванківський район, село Медвин, вулиця Лісова, 21

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Добропарк

У всім добре відомій локації – ландшафтному парку неподалік Києва – стартував зимовий сезон. У грудні там відкрився парк ілюмінацій з вісьмома різними майданчиками. Тут встановили 20-метрову новорічну ялинку, працюють святкові інсталяції з казковими героями і сяюче поле тюльпанів, прикрашене святковими ліхтариками (кожна смужка – 200 метрів). У вечірню пору інсталяції “оживають” та починають світитися “добрими чарами”.

Також у програмі зимового фестивалю – розваги для дітей, аніматори, цікаві атракціони, фудкорт з їжею та напоями, ярмарок, де можна знайти унікальні подарунки та поласувати смачними стравами.

Новорічна локація працює до 21 січня. Також тут можна зупинитися у модульних будиночках.

Ціни:

Будні дні: дорослий – 300 грн, дитячий – 200 грн;

Вихідні та святкові дні: дорослий – 400 грн, дитячий – 300 грн;

Безкоштовно: діти до 4-х років включно, діти з інвалідністю з дитинства (до 18 років), діти-сироти (до 16 років), військові ЗСУ;

Пільгова категорія (пенсіонери, люди з інвалідністю I та II групи, учасники ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС I категорії, військовослужбовці строкової служби): будні – 200 грн, вихідні та святкові – 300 грн.

Вартість проживання у модульних будиночках:

Чотиримісний двоповерховий будинок: 3500 грн/доба (вихідні), 2500 грн/доба (будні);

Двомісний будинок – 3500 грн/доба (вихідні), 2500 грн (будні).

Графік роботи: Понеділок-п’ятниця – 16.00-21.00, субота-неділя – 16.00-22.00.

Адреса: Київська область, Макарівський район, село Мотижин (29 км від Києва по Житомирській трасі).

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Кінний клуб "Соломахине Ранчо"

Затишний кінний клуб у Вишгородському районі, де навчають верховій їзді (дітей навчають кататися на поні), влаштовує прогулянки у зимовому лісі.

Для відвідувачів, які бажають спробувати свої сили верхи, але до цього не мали такого досвіду, проводять інструктаж (з верховим або пішим інструктором – за необхідністю).

Важлива інформація: маршрути, ліси та поля перевірені військовими та є безпечними для прогулянок.

Для наймолодших відвідувачів організовують прогулянки та катання на сноутюбах. Для відвідувачів працює кафе.

Ціни:

Прогулянка верхи в супроводі інструктора (30 хв.) – 500 грн;

Прогулянка верхи в супроводі інструктора (45 хв.) – 700 грн;

Прогулянка верхи у зміні від 3-х осіб в супроводі інструктора (30 хв.) – 400 грн;

Прогулянка верхи у зміні від 3-х осіб в супроводі інструктора (45 хв.) – 500 грн;

Прогулянка верхи на поні (діти від 3 до 6 років) в супроводі інструктора (30 хв.) 600 грн; (20 хв.) – 500 грн; (10 хв) – 250 грн;

Прогулянка фаетоном (до 4-х дорослих, діти до 6 років в супроводі батьків) (45 хв.) – 800 грн;

Екскурсія в табун (45-60 хв.) – 150 грн;

Адреса: Київська область, Вишгородський район, село Литвинівка, вулиця Червона Слобода, 1-Е.

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Dereville

У Dereville пропонують зимове перезавантаження у дерев’яних будиночках посеред тиші та лісу, спілкування з дикими тваринами, подорожі у сосновому лісі на багі та квадроциклах.

В екопарку готеля мешкає 42 види диких тварин, риб, птахів.

Працює ресторан і дитяча кімната де. У ресторані пропонують спробувати Red Love – вино від власника Айка.

Ціни:

Стандартний двомісний номер: 3500 грн/доба (понеділок-четвер), 5000 грн/доба (п’ятниця-неділя);

Однокімнатний Comfort з двома терасами: 5500 грн/доба (понеділок-четвер), 6900 грн/доба (п’ятниця-неділя);

Двокімнатний Comfort: 7100 грн/доба (понеділок-четвер), 8600 грн/доба (п’ятниця-неділя);

Сніданки входять у вартість.

При бронюванні від 4-х ночей – знижка 25%.

Екскурсія на джипі – 600 грн за годину, піша екскурсія – 300 грн за годину

Адреса: Чернігівська область, Отрохи, вул. Шевченко, 2.

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Хат Баня

Простір відпочинку та усамітнення у сучасному банному комплексі, що розташований у межах Києва, але за відчуттями, ніби знаходитеся далеко за містом.

У комплексі пропонують: сучасну лазню на дровах з професійними банщиками, холодний купіль, чан з травами, чаювання біля каміну. Практикують техніки паріння за інтенсивністю та ефектом, медово-сольові пілінги, ароматерапія з відварами корисних трав, масажі. Під час відпочинку гостям надають усі необхідні косметичні засоби та аксесуари, рекомендують взяти тільки купальник.

Комплекс розташований у приватному будинку з власною ділянкою. Проживання – у затишних шале з дерева та панорамними вікнами на приватній території із зонами для відпочинку.

Заклад організовує доставку їжі від Dip Food, для клієнтів діє знижка 15% на замовлення. У перше відвідування закладу діє знижка 10%.

Ціни:

Оренда бані (тераса, басейн, зона BBQ, купіль, зони відпочинку, парна) – до 6 гостей, 2 години: 7000 грн (вихідні дні та будні після 17.00), 5000 грн (будні). Додатково: година – 1500 грн, чан – 2000 грн, додатковий гість – 1000 грн.

Спільний банний день (до 4 людей, 3 години) – 2 000 грн – 2 350 грн/людина.

Classic Hat (аромапаріння з сіллю та травами, класичне паріння, занурення в холодну купіль, натуральний скраб, релакс у зоні відпочинку (гойдалка, басейн, відкритий камін) тривалістю 3 години для 1-3 гостей – 12 000 грн. Додатковий гість — 3 000 грн.

Адреса: Київ, 3-я Садова, 61 (Русанівські сади).

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Morewell

Заміській комплекс на березі Київського моря. Серед послуг: SPA-зона (критий басейн, сауна, хамам, соляна кімната), різні види масажу, карпатські чани, купіль та сауна в приватній кімнаті.

Пропонують також прокат квадроциклів та багі, сноутюбінг. Протягом свят у закладі працює дитяча кімната та няня-аніматор, проводять наукове шоу (цікаві досліди хімії та фізики, експерименти, винаходи та лайфхаки).

Ціни:

Номер “Комфорт” – від 2960 до 3520 грн/доба

Номер “Комфорт” з терасою і джакузі – 4720 грн/доба

Номер “Люкс” (з краєвидом на море) – 4920 грн/доба

У ціну номерів включено: сніданок, басейн, сауна, хамам, 2 години у соляній кімнаті

Адреса: Київська область, Вишгородський район, село Толокунь, вулиця Київська, 43-а.

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Sosnovel

Заміській комплекс у сосновому лісі під Києвом зі SPA. Серед послуг – фінська сауна, хамам, соляна кімната, гідромасажна ванна. Також є басейн, карпатські чани на дровах на відкритому повітрі посеред соснового лісу з видом на озеро. За бажання у воду додаються ефірні олії та трави.

У закладі є міні-зоопарк, також організовують поїздки на квадроциклах сосновим лісом або берегом Десни.

Цікава особливість закладу – сканді-парк – ексклюзивні номери зі стильним дизайнерським інтер’єром посеред зимового лісу.

Ціни:

Шале – 4100 грн/доба

Шале люкс – 6700 грн/доба

Стандарт – 2750 грн/доба

Комфорт-1, Комфорт-2 – 3000 грн/доба

Напівлюкс – 4100 грн/доба

Сімейний – 4700 грн/доба

Сімейний комфорт – 5350 грн/доба

Люкс – 5750 грн/доба

Двокімнатний люкс – 6500 грн/доба

Додаткове місце за добу – 1300 грн/доба

У вартість включено сніданки на двох.