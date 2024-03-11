Хто отримав Оскар-2024: повний список переможців

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Анна Григораш
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Оскар-2024 за найкращий фільм отримав фільм Крістофера Нолана "Оппенгеймер". А Україна вперше отримала “Оскар” – стрічка Мстислава Чернова “20 днів у Маріуполі” перемогла у номінації найкращий документальний фільм.

96-та церемонія вручення "Оскара" пройшла у ніч із 10 на 11 березня.

Повний список переможців "Оскара"-2024:

Найкращий актор – Кілліан Мерфі ("Оппенгеймер")

Найкраща акторка – Емма Стоун ("Бідні-нещасні").

  • Найкраща чоловіча роль другого плану – Роберт Дауні-молодший, "Оппенгеймер"
  • Найкраща жіноча роль другого плану – Давайн Джой Рендольф, "Залишені"
  • Найкраща режисура – Крістофер Нолан, "Оппенгеймер"
  • Найкращий анімаційний фільм – "Хлопчик і птах" Хаяо Міядзакі
  • Найкращий фільм іноземною мовою – "Зона інтересів" Джонатана Глейзера
  • Найкращий короткометражний анімаційний фільм – "Війну закінчено! Натхненно музикою Джона і Йоко"
  • Найкращий короткометражний документальний фільм – "Остання ремонтна майстерня"
  • Найкращий ігровий короткометражний фільм – "Чудова історія Генрі Шугара"
  • Найкращий повнометражний документальний фільм – “20 днів у Маріуполі
  • Найкращий оригінальний сценарій – "Анатомія падіння"
  • Найкращий адаптований сценарій – "Американське чтиво"
  • Найкращі грим і зачіски – "Бідні-нещасні"
  • Найкращі костюми – "Бідні-нещасні"
  • Найкраща робота художника–постановника – "Бідні-нещасні"
  • Найкращі візуальні ефекти – "Годзілла: Мінус один"
  • Найкращий монтаж – "Оппенгеймер"
  • Найкраща операторська робота – "Оппенгеймер"
  • Найкращий звук – "Зона інтересу"
  • Найкращий саундтрек – "Оппенгеймер"
  • Найкраща музика до фільму – "Барбі" (Біллі Айліш, What Was I Made for)

Нагадаємо: найкращим фільмом, який отримав Оскар 2023 року, став екшн "Все завжди і водночас" Дена Квана та Деніела Шайнерта. З повним списокм переможців минулого року можна ознайомитися за посиланням.

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Опубліковано: 11 березня 2024
Оскар
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