Хто отримав Оскар-2024: повний список переможців
Оскар-2024 за найкращий фільм отримав фільм Крістофера Нолана "Оппенгеймер". А Україна вперше отримала “Оскар” – стрічка Мстислава Чернова “20 днів у Маріуполі” перемогла у номінації найкращий документальний фільм.
96-та церемонія вручення "Оскара" пройшла у ніч із 10 на 11 березня.
Повний список переможців "Оскара"-2024:
Найкращий актор – Кілліан Мерфі ("Оппенгеймер")
Найкраща акторка – Емма Стоун ("Бідні-нещасні").
- Найкраща чоловіча роль другого плану – Роберт Дауні-молодший, "Оппенгеймер"
- Найкраща жіноча роль другого плану – Давайн Джой Рендольф, "Залишені"
- Найкраща режисура – Крістофер Нолан, "Оппенгеймер"
- Найкращий анімаційний фільм – "Хлопчик і птах" Хаяо Міядзакі
- Найкращий фільм іноземною мовою – "Зона інтересів" Джонатана Глейзера
- Найкращий короткометражний анімаційний фільм – "Війну закінчено! Натхненно музикою Джона і Йоко"
- Найкращий короткометражний документальний фільм – "Остання ремонтна майстерня"
- Найкращий ігровий короткометражний фільм – "Чудова історія Генрі Шугара"
- Найкращий повнометражний документальний фільм – “20 днів у Маріуполі”
- Найкращий оригінальний сценарій – "Анатомія падіння"
- Найкращий адаптований сценарій – "Американське чтиво"
- Найкращі грим і зачіски – "Бідні-нещасні"
- Найкращі костюми – "Бідні-нещасні"
- Найкраща робота художника–постановника – "Бідні-нещасні"
- Найкращі візуальні ефекти – "Годзілла: Мінус один"
- Найкращий монтаж – "Оппенгеймер"
- Найкраща операторська робота – "Оппенгеймер"
- Найкращий звук – "Зона інтересу"
- Найкращий саундтрек – "Оппенгеймер"
- Найкраща музика до фільму – "Барбі" (Біллі Айліш, What Was I Made for)
Нагадаємо: найкращим фільмом, який отримав Оскар 2023 року, став екшн "Все завжди і водночас" Дена Квана та Деніела Шайнерта. З повним списокм переможців минулого року можна ознайомитися за посиланням.
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Опубліковано: 11 березня 2024
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