Хто отримав Оскар-2024: повний список переможців

Оскар-2024 за найкращий фільм отримав фільм Крістофера Нолана "Оппенгеймер". А Україна вперше отримала “Оскар” – стрічка Мстислава Чернова “20 днів у Маріуполі” перемогла у номінації найкращий документальний фільм.

96-та церемонія вручення "Оскара" пройшла у ніч із 10 на 11 березня.

Повний список переможців "Оскара"-2024:

Найкращий актор – Кілліан Мерфі ("Оппенгеймер")

Найкраща акторка – Емма Стоун ("Бідні-нещасні").

Найкраща чоловіча роль другого плану – Роберт Дауні-молодший, "Оппенгеймер"

Найкраща жіноча роль другого плану – Давайн Джой Рендольф, "Залишені"

Найкраща режисура – Крістофер Нолан, "Оппенгеймер"

Найкращий анімаційний фільм – "Хлопчик і птах" Хаяо Міядзакі

Найкращий фільм іноземною мовою – "Зона інтересів" Джонатана Глейзера

Найкращий короткометражний анімаційний фільм – "Війну закінчено! Натхненно музикою Джона і Йоко"

Найкращий короткометражний документальний фільм – "Остання ремонтна майстерня"

Найкращий ігровий короткометражний фільм – "Чудова історія Генрі Шугара"

Найкращий повнометражний документальний фільм – “ 20 днів у Маріуполі ”

” Найкращий оригінальний сценарій – "Анатомія падіння"

Найкращий адаптований сценарій – "Американське чтиво"

Найкращі грим і зачіски – "Бідні-нещасні"

Найкращі костюми – "Бідні-нещасні"

Найкраща робота художника–постановника – "Бідні-нещасні"

Найкращі візуальні ефекти – "Годзілла: Мінус один"

Найкращий монтаж – "Оппенгеймер"

Найкраща операторська робота – "Оппенгеймер"

Найкращий звук – "Зона інтересу"

Найкращий саундтрек – "Оппенгеймер"

Найкраща музика до фільму – "Барбі" (Біллі Айліш, What Was I Made for)

Нагадаємо: найкращим фільмом, який отримав Оскар 2023 року, став екшн "Все завжди і водночас" Дена Квана та Деніела Шайнерта. З повним списокм переможців минулого року можна ознайомитися за посиланням.