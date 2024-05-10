Київ проведе експертизу аварійності Поштової площі

Міська влада Києва замовила експертне дослідження, аби з'ясувати ступінь аварійності Поштової площі.

Про це повідомила засновниця громадського руху "Почайна" Аннабелла Моріна.

Дослідження проводитиме ДП "Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій", який вже робив дослідження в 2015 році та обстеження у 2019. Відомо, що обстежуватимуть тільки стан конструкцій на площі: тимчасових паль, бетонної плити площі, буросічних паль та вхідних груп. Обстеження стану ґрунтів та їх впливу на метро та будівлі навколо не замовили.

За її словами, у минулих дослідженнях перед початком будівництва йшлося про те, що на даній території були ускладнюючі геотехнічні умови: слабкі водонасичені грунти заплавних відкладів річки Дніпро, високий рівень ґрунтових вод, який вже був зарегульований тунелями метрополітену, зсувонебезпечний схил Володимирської гірки.

Також наголошувалося на тому, що облаштування одного ряду буросічних паль огородження для будівництва підземної споруди без облаштування дренажної системи призведе до підйому рівня підземних вод перед цими конструкціями на величину 3,1 м, що призведе до повного замочування ґрунтового масиву навколо тунелів метро з подальшою зміною фізико-механіческих характеристик ґрунтів, що призведе до додаткової деформації тунелів.

Раніше ми писали, що стан конструкцій і комунікацій на Поштовій площі потребує невідкладної перевірки. Існує загроза деформації тунелів метрополітену та підняття рівня підземних вод.

Після цього у Департаменті транспортної інфраструктури КМДА заявили , що повідомлення про загрозу руйнування станції метро “Поштова площа” поширюють, аби посіяти паніку.

Фото: Аннабелла Моріна