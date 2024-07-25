У вересні планують відновити рух метро між станціями "Либідська" та "Деміївська"

Повністю відновити рух метро "синьою" гілкою планується на початку вересня.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, пише "Київ 24".

"Робимо все, щоб уже через місяць, можливо на початку вересня, рух між станціями “Либідська” та “Деміївська” було вже запущено. Дуже стислі строки. Тобто ми працюємо 24,7 без вихідних. Я не називаю конкретну дату, але ми робимо все, щоб у вересні відкрити рух метрополітену", - сказав він.

Раніше ми писали, що аварія на “синій” гілці метро, між станціями “Деміївська” та “Либідська”, завдала збитків міському бюджету на понад 138,5 мільйонів гривень.

Перегін між станціями "Деміївська" та "Либідська" закрили у грудні 2023 року. Це було зроблено з міркувань безпеки пасажирів – у тунелі виявили розгерметизацію, що призвело до підтоплення.

20 березня 2024 року мер Віталій Кличко заявив, що роботи між станціями “Либідська” і “Диміївська” виконано на 40% . Також влада заявляла, що тунель між цими станціями відремонтують до кінця літа .

Фото: Максим Шкіль