Куди піти у Києві 30 серпня-1 вересня: Klavdia Petrivna, Jamala та Ukrainian Fashion Week

Протягом 30 серпня-1вересня у Києві відбудуться різноманітні події, серед яких виступи гурту Ляпіс Трубєцкой, співачок Jamala та Klavdia Petrivna, ярмарки у "Каштані" і Broen, Пивний двіж у Хвильвому, Kyiv Design Week, Струнно-смичковий рейв "Смик" та багато іншого.

Зібрали 13 подій цих вихідних, які варто відвідати.

П'ятниця

У межах тижня дизайну створили спільну інсталяцію "Цей день настав", що поєднала 20 майстрів та майстерень українського традиційного ремесла. Артпроєкт прагне розширити сприйняття крафту та показати його продовження й трансформацію в сучасному житті українців.

Ціна: вхід вільний

Де: "Сенс" на Хрещатику

Коли: до 4 вересня щодня з 08:00

30 серпня у Куренях запалюватиме діджей з Чілі Derrok, до нього також доєднаються Dasha Vanat та Vadimooov. 31 серпня на вас чекає аргентинська зірка лейблу "Upperground by Artbat" – Shall Ocin (справжнє ім'я – Nicolás Abalos). У цей день з ним також виступатимуть Aidentique, Undersoul та Kroft. 1 версня почнеться концерт гурту "Ляпіс Трубєцкой", кошти з туру якого будуть спрямовані на потреби 57-ї бригади, підрозділу "Грім".

За останні роки багато найкращих пісень ляпісів було перекладено українською. У перекладі взяли участь Сергій Жадан та Юрій Строкань. Серед перекладених хітів:“Воїни світла”, “Гаррі”, “Грай”, “Наша возьме”, “Євпаторія”, “Яблуні”, “Капітал”, “Сталевий”, ”Африка” та інші. Тож, програма буде складатись з пісень українською та білоруською мовами.

Ціна: від 300 грн. Квитки

Де: Курені, Паркова дорога, 4

Коли: 30-31 серпня з 16:00, 1 вересня з 19:00

30 серпня відбудеться виступ фольклорного колективу ЩукаРиба з бендом. Гурт займається відтворенням традиційного співу і поєднує автентичну музику з сучасними музичними стилями. 31 серпня на вас чекає відбудеться виступ Hugh Hardie — автора власного бренду D’n’B, наповненого справжнім фанком, соулом та емоціями. 1 вереня співачка Jamala дасть концерт, на якому прозвучать пісні "Шлях додому", "1944", "Крила", а також нові композиції "Мій брате", "Люблю" та багато інших.

Ціна: від 400 грн. Квитки

Де: V`yava, пр-т Академіка Глушкова 1

Коли: 30 серпня 18:00, 31 серпня 14:00, 1 вересня 17:00

Klavdia Petrivna нещодавно виступила на концертах Артема Пивоварова, де вони разом представили пісню "Барабан". Робота вже отримала мільйони прослуховувань і переглядів, піднялась на першу сходинку Топ-100 Україна в Apple Music, на третю – в Top 50 (Україна) в Spotify та на перше місце в трендах українських кліпів на YouTube.

Ціна: від 850 грн. Квитки

Де: Палац спорту, пл. Спортивна, 1

Коли: 30-31серпня 18:00

Фестиваль охопить головні локації міста, представить роботи понад 50 учасників, а також дозволить дизайнерам вільно презентувати свої напрацювання, вступити в діалог з міським середовищем та містянами й взаємодіяти один з одним.

Повна програма доступна за посиланням.

Ціна: є події з вільним входом, є з платним. Рестрація та ціни за посиланням.

Де: Багато різних локацій, детально за посиланням.

Коли: 28-31 серпня з 10:00, 1-2 вересня з 13:00, 3 вересня з 11:00, 4 вересня з 15:00

Палімпсести театру Ґерць це музичний концерт, заснований на віршах Василя Стуса та обрамлений ув авторську музику. Але 30 серпня вони представлять оновлену програму – pre-party for upcoming album звучатиме в нових інтонаціях і звуках, бо вперше лунатимуть треки із прийдешнього альбому, реліз котрого відбудеться восени.

Ціна: вхід вільний

Де: КультМотив, вул. Спаська 36\31

Коли: 30 серпня 19:00

Субота

На ярмарку ви зможете купити стильні речі, прикраси, свічки, аксесуари, одяг для песиків і не тільки. А ще буде багато спілкування, можливість купити подарунки собі та друзям, а також смачно поїсти та випити.

Ціна: вхід вільний

Де: Broen, вул. Велика Житомирська, 20

Коли: 31 серпня з 14:00

На True&Local ви почуєте локальні музичні селектори, які представлять вам сучасне українське бачення електронної музики. На події виступатиме 8 артистів із 8 різноманітними саунд-виступами протягом двох днів.

Ціна: вхід вільний

Де: КультМотив, вул. Спаська 36/31

Коли: 31 серпня – 1 вересня з 12:00

У кав'ярні "Каштан" відбудеться маркет, організований разом зі "Спілкою". Протягом заходу також збиратимуть кошти на евакуацію та ремонт тачки для добровольців.

Ціна: вхід вільний

Де: "Каштан", вул. Рейтарська, 9б

Коли: 31 серпня з 11:00 до 20:00

Подія поєднує в лайн-апі гурти, що відтворюють українську традиційну музику і електронних музикантів та музиканток – Anthony Junkoid, автентичний гурт зі Стратина, гурт ДваТри, спешал від Native Outsider, фіт Emil Asadow і ДваТри, капела Збитень.

Ціна: 500 грн. Квитки

Де: Кирилівській, 45

Коли: 31 серпня з 15:00

Неділя

Пивний двіж відбудеться разом з "Контейнером" та "Матч бістро", на якому на вас чекатимуть: смачна їжа, пиво, сейл вінілів, а також буде Тіман та DJ ALB. Також на події будуть збирати гроші на ремонт тачки для бармена HVLV Романа, який вступив до лав "Азову" на початку року.

Ціна: вхід вільний

Де: вул. Верхній Вал, 18, Пивний дворик

Коли: 1 вересня з 14:00

55-й сезон Ukrainian Fashion Week відбудеться у Києві після чотирьох International Seasons, які відбулися на подіумах міжнародних партнерів у Лондоні, Копенгагені, Лос-Анджелесі, Лісабоні, Берліні та інших містах у рамках Ініціативи Support Ukrainian Fashion.

Цього разу відбудуться показ брендів Bobkova, Gasanova, Чуприна, Ksenia Schnaider, Фролов та інших дизайнерів. Повна програма заходу.

Де: Мистецький арсенал

Коли: 1 вересня з 10:00, 2-3 вересня з 13:00, 4 вересня з 14:00

Line-up: Wave, Shana, Sasha Storm, Maria Rodina, Allamen, Rudni, Baron.

Ціна: від 300 грн

Де: Keller, Dacha, вул. Кирилівська 71

Коли: 1 вересня 16:00

Фото: mark.golos, пресслужба Тіни Кароль, пресслужба Джамали, Хвильовий, Капела Збитень, kyivdesignweek.com.ua, Gerts Theater