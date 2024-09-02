Бородянка стане містом

30 серпня 2024 року уряд прийняв рішення про віднесення селища Бородянка до категорії міст.

Про це повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

"Схвалено проєкт Постанови Верховної Ради України "Про віднесення селища Бородянка Бучанського району Київської області до категорії міст", – написав він.

Бородянка – селище у Бучанському районі Київської області з населенням 13 тисяч осіб. Вона є центром Бородянської селищної громади.

1 та 2 березня 2022 року російські літаки розбомбили 8 багатоповерхівок, вбивши не менше 40 людей. Також на початку березня російська армія захопила Бородянку. 1 квітня українські військові визволили селище.

За даними місцевої влади, окупанти повністю знищили 8 та пошкодили частково 32 багатоповерхові будинки, а по всій громаді знищено близько 500 приватних будинків та ще близько 450 частково зруйновано або зазнали пошкоджень. Під завалами будівель у Бородянці знайшли 41 загиблого. Крім того, понад 300 тіл виявили в похованнях, зроблених місцевими жителями під час окупації.

Наприкінці 2022 рокувідомий художник Banksy створив кілька робіт в Ірпені, Гостомелі та Бородянці.

Раніше ми писали, що в Україні ліквідували статус селища міського типу. Залишилися три категорії населених пунктів: міста, селища та села. Згідно з новим законом у Київської області може з'явитися мінімум 8 нових міст. Серед цих міст зазначалася й Бородянка.

Також 24 жовтня 2023 року президент України Володимир Зеленський підписав закон №8263 "Про дерадянізацію порядку вирішення окремих питань адміністративно-територіального устрою України".

Фото: Наш Київ