У готелі "Україна" на Майдані пропонують облаштувати "музей пам'яті": про що йдеться

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Валерія Гуржий
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У готелі "Україна", який розташований на Майдані Незалежності у Києві пропонують облаштувати культурно-історичний простір.

Таку ідею представили команда Ribas Hotels Group разом з TEMO hotel design, SPIV.studio та PR-агенцією "Великі історії".

Їх основний задум – створити гармонійний баланс між сучасним готельним сервісом та культурно-історичним простором. Проєкт поєднує в собі два взаємодоповнюючі напрямки:

  • модернізація готелю до преміального рівня комфорту – 4-5 зірок. Його інтер’єр буде створений українськими дизайнерами за участі українських виробників меблів. У готелі також планується відкриття автентичного ресторану з українською традиційною кухнею
  • облаштування у частині готелю "музею пам'яті" про Революцію Гідності, героїзм Небесної Сотні, початок російської агресії та про незламність нашого народу

"Уявіть, там, де колись були звичайні кімнати для гостей, тепер розгортаються панорами новітньої історії України. Замість звичних готельних номерів, частина будівлі перетворюється на простір живої пам’яті нашого народу", – кажуть у команді.

Згідно з проєктом історичний фасад збережуть, при цьому, кардинально змінять "внутрішній світ" готелю.

Раніше ми писали, що Фонд державного майна планує віддати на приватизацію готель "Україна", що на Майдані Незалежності. Згодом Музей Майдану звернувся до Уряду та Фонду держмайна з проханням зберегти об’єкт культурної спадщини будівлю готелю “Україна”.

Фото: booking.com, готель "Україна"

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Опубліковано: 02 вересня 2024
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