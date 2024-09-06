У театрі ім. Франка відбудеться благодійний показ вистави "Марія Стюарт"

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Валерія Гуржий
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23 вересня о 18:00 у Національному академічному драматичному театрі імені Івана Франка відбудеться благодійна вистава "Марія Стюарт" у постановці Івана Уривського.

Про це повідомили на сторінці театру.

Кошти, виручені з продажу квитків будуть перераховані до БФ "Повернись живим" та використані на допомогу одній із бойових бригад Сил Оборони України, що зараз перебувають на гарячому напрямку фронту.

Квитки доступні за посиланням.

"Марія Стюарт" – це не реконструкція подій минулого, а, скоріше, позачасова історія внутрішньої боротьби та двоїстості сутності людини. Це не легенда, вкрита музейним пилом, а історія про нас теперішніх, про людей, які роблять свій вибір щодня.

Раніше ми писали, що Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка зібрав на допомогу Силам оборони України 2 349 000 гривень із продажу квитків на виставу "Конотопська відьма". Кошти передали Фонду "Повернись живим".

Фото: Театр ім. Франка

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Опубліковано: 06 вересня 2024
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