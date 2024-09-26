Чотири українські фільми покажуть на міжнародному фестивалі документального кіно в Амстердамі: які саме

На Міжнародному фестивалі документального кіно в Амстердамі, який проходитиме з 14 до 24 листопада цього року, покажуть чотири українські фільми.

Про це йдеться на сайті кінофестивалю.

Йдеться про такі фільми:

"Пісні землі, що повільно горить" режисерки Ольги Журби. Фільм показує Україну протягом перших двох років після початку повномасштабного вторгнення та фіксує зміни, які відбулися за цей час у суспільстві.

"Мирні люди" режисерки Оксани Карпович. Стрічка складається зі статичних кадрів наслідків повномасштабної війни в Україні: зруйновані будинки та вибиті вікна. На ці кадри накладини аудіодоріжки телефонних розмов російських окупантів, які перехоплювали українські спецслужби. У телефонних розмовах окупанти розповідають про свої "імперські" плани, діляться "перемогами" та вихваляються, які "трофеї" планують привезти додому.

"Любий гарний коханий" (Dear Beautiful Beloved) режисера Юрія Речинського. Героями фільму є волонтери та літні та хворі люди, яких вони евакуюють з небезпечних місць, а також військові, які займаються пошуками й перевезенням тіл загиблих.

"Реал" режисера Олега Сенцова. Глядачі стрічки бачать війну через камеру GoPro, прикріплену до шолома самого Сенцова. Він постійно телефонує між підрозділами та штабом і розмовляє з людьми, які зібралися навколо нього, намагаючись організувати евакуацію солдатів, оскільки російські війська наближаються.

Міжнародний фестиваль документального кіно в Амстердамі — найбільший світовий фестиваль документального кіно, який проводять із 1988 року. На ньому зазвичай показують близько 200 документальних фільмів, а кількість глядачів фестивалю перевищує 120 000.