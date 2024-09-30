На ВДНГ відкриється книгарня-кав'ярня Book.ua: що там буде
Незабаром у павільйоні №6 на ВДНГ відбудеться відкриття книгарні-кав’ярні Book.ua.
Про це повідомив генеральний директор ВДНГ Євген Мушкін.
За його словами, у новому постійнодіючому книжковому просторі буде:
- тисячі книг українських та іноземних видавництв;
- кав’ярня з великим вибором десертів і смаколиків;
- зона для проведення культурних подій – презентацій книг, лекцій та майстер-класів;
- зона для читання та релаксу з видом та прямим доступом у Сад бажань.
Раніше ми писали, що у серпні на ВДНГ відкрилася книгарня КСД, де діє програма лояльності для постійних клієнтів. Також на Липовій алеї ВДНГ відкрилася книгарня “Ранок”.
Фото: Євген Мушкін
Опубліковано: 30 вересня 2024