На ВДНГ відкриється книгарня-кав'ярня Book.ua: що там буде

Незабаром у павільйоні №6 на ВДНГ відбудеться відкриття книгарні-кав’ярні Book.ua.

Про це повідомив генеральний директор ВДНГ Євген Мушкін.

За його словами, у новому постійнодіючому книжковому просторі буде:

тисячі книг українських та іноземних видавництв;

кав’ярня з великим вибором десертів і смаколиків;

зона для проведення культурних подій – презентацій книг, лекцій та майстер-класів;

зона для читання та релаксу з видом та прямим доступом у Сад бажань.

Раніше ми писали, що у серпні на ВДНГ відкрилася книгарня КСД, де діє програма лояльності для постійних клієнтів. Також на Липовій алеї ВДНГ відкрилася книгарня “Ранок”.

Фото: Євген Мушкін