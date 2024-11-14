Біля ТРЦ River Mall відкриється "Кришталева ковзанка": що там буде

30 листопада відбудеться відкриття зимового містечка з "Кришталевою ковзанкою" біля ТРЦ River Mall.

На локації буде льодова арена площею 1600 м², ялинка-кристал, смачна їжа на фуд-корті, глінтвейн і святкова атмосфера.

Ціна: 440 грн (включаючи оренду ковзанів), пільговий квиток — 300 грн (для осіб з інвалідністю, дітей-сиріт, військових із родинами, за посвідченням). Також є знижки: -5% з Mastercard, -10% з Mastercard + Ощадбанк.

Коли: з 30 листопада до 2 лютого у будні з 12:00 до 22:00, вихідні та святкові дні з 10:00 до 22:00

Раніше ми писали, що біля ТРЦ Respublika Park у Києві 30 листопада розпочне роботу “Космічна ковзанка” площею 1800 квадратних метрів, а також, що 30 листопада на ВДНГ запрацює ювілейна десята “Зимова країна”.

Фото: ТРЦ River Mall