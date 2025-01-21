Атлантида, Черкаси, Клондайк: 16 фільмів про російсько-українську війну

З 2014 року Україна знаходиться перед лицем постійних випробувань: анексія Криму, тимчасова окупація Донецької та Луганської областей, повномасштабна війна. Всі ці події знайшли відображення в культурі, зокрема в кінематографі.

Українські режисери документують нашу реальність, рефлексують на неї та розповідають про війну в своїх роботах.

Ділимося підбіркою українських фільмів про війну Росії проти України, яка триває вже 11 років.

Кіборги

Рік виходу: 2017

Режисер: Ахтем Сеітаблаєв

В ролях: В'ячеслав Довженко, Роман Ясіновський, Макар Тихомиров, Андрій Ісаєнко, Віктор Жданов

Фільм розповідає про події в Донецькому аеропорту в 2014 році, де українські військові, яких називали «кіборгами», відчайдушно боролися за кожен метр території. Це не лише воєнна драма, але й історія про мужність, дружбу та цінності, які об’єднують людей в найважчі часи.

Фільм став однією з найуспішніших стрічок українського кіно, отримавши шість премій "Золота дзиґа" та увійшовши до списку 100 найкращих фільмів в історії українського кіно.

Позивний “Бандерас”

Рік виходу: 2018

Режисер: Заза Буадзе

В ролях: Олег Шульга, Юлія Чепурко, Сергій Лефор, Олег Онещак

Історія розвідника Антона Саєнка з позивним “Бандерас”, який намагається розкрити диверсійну групу, що діє на Донбасі. Фільм базується на реальних подіях, його сценарій написано за участі колишніх військових. Стрічка отримала схвальні відгуки та була номінована на премію “Золота дзиґа”.

Атлантида

Рік виходу: 2019

Режисер: Валентин Васянович

В ролях: Андрій Римарук, Людмила Білека, Василь Антоняк

Події фільму розгортаються в уявному майбутньому, за рік після перемоги України у війні. Схід України перетворений на безлюдну пустелю, де люди намагаються повернутися до нормального життя.

“Атлантида” отримала приз у секції "Горизонти" на Венеціанському кінофестивалі 2019 року і брала участь у численних міжнародних фестивалях. Також стрічка входить до 100 найкращих фільмів в історії українського кіно.

Іловайськ 2014. Батальйон “Донбас”

Рік виходу: 2019

Режисер: Іван Тимченко

В ролях: Тарас Костанчук, Сергій Дзялик, Руслан Коваль, Олег Драч

Фільм відтворює події трагічного Іловайського котла, зосереджуючи увагу на долях бійців батальйону "Донбас". Стрічка створена на основі спогадів учасників боїв.

Стрічка починається з того, як батальйон добровольців звільнює Попасну від бойовиків. У цей час син колишнього полковника ГРУ Валерія Рункова з Ростова, Олексій, для заробітку наймається на війну.

Черкаси

Рік виходу: 2019

Режисер: Тимур Ященко

В ролях: Євген Ламах, Дмитро Сова, Роман Семисал, Вадим Лялько, Руслан Коваль

Заснований на реальних подіях фільм розповідає про екіпаж українського тральщика “Черкаси”, який у 2014 році опинився заблокованим у Криму, але відмовився здатися ворогу.

Коли інші кораблі під тиском здаються, команда “Черкас” вирішує чинити опір до останнього, залишаючись єдиним українським судном, що відмовилося підкоритися ворогу.

Земля блакитна, ніби апельсин

Рік виходу: 2020

Режисерка: Ірина Цілик

Документальний фільм про родину, яка живе на Донбасі серед постійних обстрілів, але знаходить сили творити кіно, що стає для них способом зцілення. Стрічка здобула премію за кращу режисуру в секції "Світове документальне кіно" на кінофестивалі "Санденс".

Наші котики

Рік виходу: 2020

Режисер: Володимир Тихий

В ролях: Дмитро Тубольцев, Петро Микитюк, Станіслав Бжезинський, Віра Климковецька, Дмитро Хом'як

Це сатирична комедія про війну, що показує її крізь призму гумору. У центрі сюжету — група добровольців, які, не маючи бойового досвіду, вирішують вирушити на фронт, щоб захистити свою країну. Кожен із них — особливий персонаж зі своїми примхами та унікальним поглядом на життя.

Погані дороги

Рік виходу: 2020

Режисерка: Наталка Ворожбит

В ролях: Юрій Кулініч, Зоя Барановська, Оксана Черкашина, Ігор Колтовський, Володимир Гурін, Оксана Вороніна

Це антологія з п’ятьох новел новел, які досліджують вплив війни на життя людей у прифронтовій зоні Донбасу. Кожна історія розкриває конфлікти між людьми, які змушені існувати у жорстоких умовах війни. Фільм зачіпає теми моральних дилем, виживання та насильства, створюючи атмосферу психологічної напруги.

Сюжет відображає, як дороги перетворюються на місце зіткнення фізичних і душевних травм. Міжнародна прем'єра фільму відбулась на Венеційському кінофестивалі в конкурсній програмі Міжнародного тижня критиків, де стрічка отримала “Нагороду веронського кіноклубу”.

Цей дощ ніколи не скінчиться

Рік виходу: 2020

Режисерка: Аліна Горлова

Документальне роуд-муві оповідає історію сирійця Анлрія, який з родиною переселився в Україну, але стикається з новою війною. Контрастуючи між воєнними конфліктами на Близькому Сході та в Європі, фільм досліджує безкінечність людських втрат і прагнення до миру.

Фільм визнали найкращою документальною стрічкою на кінофестивалі IDFA, а також він здобув нагороди на Festival dei Popoli, goEast, премії “Кіноколо” та "Золота Дзиґа”.

Клондайк

Рік виходу: 2021

Режисерка: Марина Ер Горбач

В ролях: Оксана Черкашина, Сергій Шадрін, Олег Щербина, Олег Шевчук, Євген Єфремов, Артур Арамян

Дія фільму розгортається влітку 2014 року під час авіакатастрофи MH17 на Донбасі. Головна героїня Ірка вагітна і намагається зберегти спокій у своїй родині, незважаючи на тиск із боку війни та сусідів. Напружена драма розкриває особисті трагедії на тлі глобальної катастрофи.

Стрічка отримала безліч нагород на міжнародних кінофестивалях і преміях, зокрема “Санденс”, Берлінале, Батумський кінофестиваль, "Золота Дзиґа” та інші.

Ми не згаснемо

Рік виходу: 2023

Режисерка: Аліса Коваленко

Документальна історія про групу підлітків, які мріють втекти з ріднлго міста на Донбасі, охопленого війною, і вирушити в експедицію до Гімалаїв. Фільм показує їхню боротьбу за свободу та щастя, попри зруйновані домівки та травми. Аліса Коваленко зняла дуже глибокий і емоційний погляд на дорослішання в умовах війни.

Стрічка стала найкращим документальним фільмом на фестивалі goEast, здобула головний приз Міжнародного конкурсу DOCU/СВІТ на фестивалі Docudays UA та премію “Золота дзиґа” за “Найкращий документальний фільм”.

Мирний-21

Рік виходу: 2023

Режисер: Ахтем Сеітаблаєв

В ролях: Андрій Самінін, Павло Лі, Антон Вахліовський, Максим Девізоров, Віталій Гордієнко

У центрі сюжету – реальні події, що відбувалися у 2014 році в Луганській області, коли група українських солдатів опинилася в оточенні ворога. Фільм розповідає про драматичний вибір, що постає перед особовим складом Луганського прикордонного загону з позивним “Мирний-21”, який опиняється в оточенні російських сил та місцевих колаборантів.

20 днів у Маріуполі

Рік виходу: 2023

Режисер: Мстислав Чернов

Документальний фільм Мстислава Чернова заснований на кадрах, знятих разом з командою журналістів Associated Press під час перших 20 днів облоги Маріуполя у лютому-березні 2022 року. Стрічка показує жахіття війни очима її свідків: зруйновані житлові будинки, переповнені лікарні, зусилля лікарів врятувати життя та боротьбу мешканців за виживання.

Прем’єра фільму відбулася на Sundance Film Festival, де фільм отримав приз глядацьких симпатій у категорії "Світове документальне кіно". Також стрічка виграла премію "Оскар" у категорії "Найкращий документальний повнометражний фільм" та премію BAFTA як "Найкращий документальний фільм".

Татова колискова

Рік виходу: 2024

Режисерка: Леся Дяк

Головний герой документального фільму – ветеран Сергій. Повернувшись із зони бойових дій, досі обтяжений відповідальністю за втрачені життя на війні, він намагається відновити стосунки з вагітною дружиною Надією та їхніми трьома синами – Сашком, Артемом і Нікітою. Герой прагне знайти своє місце в мирному житті поруч з родиною, та привиди минулого все частіше навідуються до нього в гості.

Світова прем’єра фільму відбулась на Cараєвському міжнародному кінофестивалі, а згодом стрічка отримала Спеціальну відзнаку New Talent TVcine Channels Award за найкращий перший повнометражний фільм на кінофестивалі Doclisboa.

Сірі бджоли

Рік виходу: 2024

Режисер: Дмитро Мойсеєв

В ролях: Віктор Жданов, Володимир Ямненко, Юрій Полєк

Фільм базується на романі Андрія Куркова і розповідає про двох старих чоловіків, які живуть у "сірій зоні" між українською армією та проросійськими бойовиками. Їхній спокійний світ перевертається, коли війна втручається навіть у цей відокремлений куточок. Через метафору бджіл, які герої доглядають, стрічка передає стан України, розірваної між конфліктами.

Фільм став переможцем Національної конкурсної програми Одеського міжнародного кінофестивалю та отримав декілька премій “Кіноколо.

Медовий місяць

Рік виходу: 2024

Режисерка: Жанна Озірна

В ролях: Роман Луцький, Ірина Нірша

Камерна психологічна драма досліджує тонкі аспекти людських стосунків в момент травматичного досвіду війни. Пара 30-річних закоханих Тарас і Оля опиняються в окупації в щойно придбаній квартирі.

У пастці без електрики, води й зв’язку, подружжя зазирне у безодню інтимності під час смертельної небезпеки. Світова прем’єра фільму відбулась на Венеційському кінофестивалі, а національна – на кінофестивалі “Молодість”, де фільм здобув Гран-Прі “Скіфського оленя”.