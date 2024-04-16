“20 днів у Маріуполі” виходить на Netflix: коли дивитися
Документальна стрічка “20 днів у Маріуполі”, яка цього року отримала “Оскар”, вийде на стрімінговій платформі Netflix.
Прем‘єра запланована на 21 квітня, йдеться в описі фільму на Netflix.
Документальна стрічка Мстислава Чернова перемогла у номінації найкращий повнометражний документальний фільм. Це перший український фільм, який отримав "Оскар".
Фільм розповідає про перші дні повномасштабного вторгнення в оточеному російськими військами Маріуполі. Зокрема, бомбардування пологового будинку, роботу лікарів, виживання тисяч цивільних під постійним вогнем росіян.
Раніше ми писали, що стрічка “20 днів у Маріуполі” перемогла у номінації “Найкращий документальний фільм” премії BAFTA. А Мстислав Чернов отримав премію Гільдії режисерів США.
Також ми писали, де подивитися “20 днів у Маріуполі” онлайн та у кінотеатрах.