“20 днів у Маріуполі” виходить на Netflix: коли дивитися

Документальна стрічка “20 днів у Маріуполі”, яка цього року отримала “Оскар” , вийде на стрімінговій платформі Netflix.

Прем‘єра запланована на 21 квітня, йдеться в описі фільму на Netflix.

Документальна стрічка Мстислава Чернова перемогла у номінації найкращий повнометражний документальний фільм. Це перший український фільм, який отримав "Оскар".

Фільм розповідає про перші дні повномасштабного вторгнення в оточеному російськими військами Маріуполі. Зокрема, бомбардування пологового будинку, роботу лікарів, виживання тисяч цивільних під постійним вогнем росіян.

Раніше ми писали, що стрічка “20 днів у Маріуполі” перемогла у номінації “Найкращий документальний фільм” премії BAFTA. А Мстислав Чернов отримав премію Гільдії режисерів США .