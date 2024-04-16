“20 днів у Маріуполі” виходить на Netflix: коли дивитися

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Анна Григораш
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Документальна стрічка “20 днів у Маріуполі”, яка цього року отримала “Оскар”, вийде на стрімінговій платформі Netflix.

Прем‘єра запланована на 21 квітня, йдеться в описі фільму на Netflix.

Документальна стрічка Мстислава Чернова перемогла у номінації найкращий повнометражний документальний фільм. Це перший український фільм, який отримав "Оскар".

Фільм розповідає про перші дні повномасштабного вторгнення в оточеному російськими військами Маріуполі. Зокрема, бомбардування пологового будинку, роботу лікарів, виживання тисяч цивільних під постійним вогнем росіян.

Раніше ми писали, що стрічка “20 днів у Маріуполі” перемогла у номінації “Найкращий документальний фільм” премії BAFTA. А Мстислав Чернов отримав премію Гільдії режисерів США.

Також ми писали, де подивитися “20 днів у Маріуполі” онлайн та у кінотеатрах.

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Опубліковано: 16 квітня 2024
netflix
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