Біля Буковелю будують містечко на 100 будинків: там буде Музей гір і обсерваторія

За 11 кілометрів від Буковеля зводять окреме гірське селище на 100 будинків Kryla Karpaty.

Про це пише Forbes Україна.

100 будинків Kryla Karpaty розташуються на схилі Чорногірського хребта та на висоті 895 м над рівнем моря. Містечко розраховане на одночасне проживання 300–400 людей.

На локації буде три типи будинків: котедж, шале та вілла. Найбільший з них — вілла площею 250 кв. м, найменший — шале площею 50–60 кв. м.

На території гірського селища зведуть відновлювальний центр та СПА зі спортзалом. Також там буде духовний центр, обсерваторія з телескопом та Музей гір. Крім цього, заплановано побудувати два ринки, коворкінг, амфітеатр, дитячий центр, хостел та корти.

У 2025 році планують здати в експлуатацію першу чергу селища, а у 2028-му — повністю завершити проєкт.

Нагадаємо, що біля селища Славсько на Львівщині планують збудувати гірськолижний курорт Goro Mountain Resort. Загальна площа курорту складе майже 1200 гектарів, з яких 360 гектарів займатиме гірськолижна інфраструктура. У межах першої черги на площі 20 гектарів збудують п’ять готельних комплексів на понад 1100 номерів з рекреаційною інфраструктурою. Завершення будівництва заплановане на 2028-2029 роки.

Фото: Forbes Україна