7 вистав грудня у київських театрах

Нові сюжети, старі добрі комедії та гості із інших міст. Столичні театри мають що запропонувати глядачам у грудні.

Ми зібрали для вас добірку найактуальніших на найцікавіших вистав цього місяця, які вартують вашої уваги.

“Червона рута”

Жанр: біографічний мюзикл

Режисер: Максим Голенко

Авторка постановки: Наталка Ворожбит



Львівський Театр Заньковецької їде до Києва із виставою, присвяченою композитору Володимиру Івасюку.

Як змінювався творчий шлях Івасюка та як народжувалися хіти — актори спробують відтворити зі сцени театру. Адже для створення цієї п’єси збирали достовірні факти із біографії музиканта від його сестер, а також дані із меморіального музею Івасюка у Чернівцях.



Поностальгувати і послухати пісень композитора можна буде на великій сцені театру Франка. Додамо, що ця вистава вже наробила галасу у Львові. Кожен показ закінчується бурхливими оплесками, а квитки як і на столичну “Конотопську відьму” треба купувати завчасно.



Заслуговує уваги не лише музичне наповнення цієї постановки, а й творча команда, яка над нею працювала. Авторка — режисерка і сценаристка Наталка Ворожбит, а режисер — Максим Голенко, який зараз і очолює заньківчан.

І хоча більшість ролей у постановці зіграли львів’яни, тут ви зможете зустріти у складі акторів, яких могли бачити у київських театрах та в кіно. Головну роль зіграв заслужений артист України Марк Дробот, а роль няні Івасюка — Римма Зюбіна.



Коли: 9 грудня, 18:00

Де: театр ім. Франка. Пл. Франка, 3

“Поромник”

Жанр: драма

Режисер: Кирило Кашліков



У давній ірландській міфології “поромником” називали надприродну істоту, яка збирає душі померлих та супроводжує їх у потойбіччя. У баченні драматурга Джеза Баттерворта, “поромник” — це жахлива знахідка, випадково виявлена в болоті.

Декілька років тому його "Поромник" став хітом спочатку у лондонському Вест-Енді, згодом — на нью-йоркському Бродвеї, після чого твір відзначили "як найкращу п'єсу" найвищими театральними нагородами Великої Британії та США.



На створення п’єси Баттерворта надихнула реальна історія, що сталась у сім’ї дружини драматурга. Саме тому історичні події буремного для Ірландії ХХ століття він відобразив на прикладі однієї родини майже з документальною точністю.

Глядачі відмітили, що унікальність цієї п’єси — в об’ємно виписаних характерах та людських взаєминах. А ще тут багато терпкого гумору та музики, партитуру якої прописав сам драматург, включивши до неї красиві фольклорні пісні та рок-хіти 1960-70-х років.



Керівник театру Кирило Кашліков назвав цю виставу “великою подорожжю лабіринтом людських душ”. Цікавим є те, що прем’єру планували ще на квітень 2022 року, але тоді повномасштабне вторгнення завадило цьому. А зараз, коли змістили дати показів, то змінилися і сенси.



Коли: 21-22 грудня

Де: Театр Лесі Українки, вул Б. Хмельницького, 5

Тускульські бесіди

Жанр: драма

Режисер: Річард Нельсон



Чергова прем’єра у Театрі на Подолі. Вперше в Україні п’єса американського драматурга Річарда Нельсона у його власній постановці. Світова прем’єра цієї п’єси відбулася в громадському театрі Нью-Йорка в березні 2008 року, а тепер час знайомства цього твору для киян!



Події відбуваються в 46 році до нашої ери. Цезар виграє битву при Мунді проти армії на чолі з сином Помпея. Брут та Касій, колишні соратники Імператора, отримали помилування натомість смертної кари.Заколотники збираються у місцині Тускул, що неподалік Риму аби обговорити яким має бути їх життя після поразки.



За сценарієм пристрасні у своїх переконаннях герої балансують між почуттям відданості своєму Імператору та страхом, що його дії становлять небезпеку для нації.



"Тускульські бесіди” розповідають про жадібних до влади чоловіків. П’єса Нельсона, історична хроніка, написана народною мовою 21-го століття. Її герої — люди з Уолл-стріт або кіномагнати.



Де: Театр на Подолі, Андріївський узвіз, 20 б

Коли: 20 грудня

“Молочайник”

Жанр: трагікомедія

Режисер: Ігор Матіїв



“Молочайник” – трагікомедія на дві дії, в основі якої – історія жіночого опору в окупації на Херсонщині після початку повномасштабного вторгнення росії.

За сюжетом, у батьківській хаті на декілька днів збирається родина. Бабуся, яку тішать лише спогади й нечасті приїзди онуків, висаджує помідори й мріє колись показати їх на міжнародній виставці, допоки цю й інші мрії не руйнує війна. Одна дочка тепер публікує меми в Telegram-каналі, інша – налагоджує виробництво товарів для односельців. А ще з’являється Молочайник – український фантастичний персонаж, який нищить росіян і сіє серед них страх.

Де: Театр на Подолі, Андріївський узвіз, 20 б

Коли: 17-18 грудня

“Копи проти Равликів”

Жанр: “гостра соціальна сатира-розслідування на злобу дня вчорашнього”

Режисер: Роб Фельдман



П’єсу написала драматургиня Ніна Захоженко, відома своєю роботою "Я норм" про чотирьох українських підлітків на початку великої війни. У “гостро-соціальній сатирі-розслідуванні” йдеться про події 2017 року в Україні. “Ця вистава – про замкнене коло, коли людина хоче змінити систему, але, потрапивши в неї, не зможе рухатися далі, якщо не стане її частиною”, – каже режисер Роб Фельдман.

За сюжетом, “прореформовані” поліцейські Андрюша та Валік вже готові ловити найхитріших злочинців та розгадувати заплутані справи. Натомість полюють на Равликів та розслідують дивне "зникнення" немовляти”. Та чи зможуть копи проявити професіоналізм і напасти на слід викрадачки і що спільного з цією історією мають рожеві кавові равлики – відповіді на ці запитання чекають на глядачів після перегляду постановки.

Ця вистава стала переможницею фестивалю нової режисури “Митниця-2023” і вже оповита схвальними відгуками у театральних спільнотах.

Коли: 8 та 22 грудня

Де: Театр на Лівому березі, Броварський проспект, 25

Тіні

Жанр: подвійна комедія

Режисер: Ніка Літкевич



У “Дикому театрі” прем’єра — подвійна комедія “Тіні”. Творці вистави заінтригували описом до постановки: українці мають три мрії: перемога, болісна смерть Путіна і доллар хоча б по 27 гривень. Перформанс – саме про це.

З доларом поки дива не сталося, а от Путін помер. Але є нюанс — залишилися його двійники, які вперше зустрілися разом. Якщо хтось дізнається про смерть диктатора — їх чекає та ж участь. Тому вони мають вирішити, хто з них тепер стане “справжнім”.



Цю виставу рекомендують до перегляду із 16-ти років, адже у ній містяться сцени жорстокості, тютюнопаління та лайка.



Коли: 28-29 грудня

Де: Сцена 6, Довженко-Центр, вул. Васильківська, 1

Вертеп. Війна. Вірші

Жанр: "божевільне балансування понад зимою"

Режисерка: Оксана Дмітрієва



Харківський державний академічний театр ляльок імені Афанасьєва має у своєму репертуарі постановки не лише для дітей, а й дорослих. Одна з них — вистава “Вертеп. Війна. Вірші”, поставлена за поезіями Сергія Жадана.

Цікаво, що самі постановники визначили її жанр як "божевільне балансування понад зимою". Мовляв, в ній прослідковуються важливі взаємозв’язки культурного складника з релігійним, адже поняття віри, як і поняття перших національних культурних витоків, ідуть завжди пліч-о-пліч, нагадуючи людям споконвічні цінності чи ставлячи довічні питання сенсу людського буття, поваги один до одного, поваги до життя, протистояння війні любов’ю та народженням нового життя.



Режисерка Оксана Дмітрієва відібрала різні вірші, суголосні авторській постановній концепції — вистави-молитви, вистави-надії. Тож якщо ви шанувальник поезії Жадана — перегляд цієї постановки вас точно не залишить байдужим.



Коли: 27 грудня

Де: Культурний кластер “Краків”, Русанівська набережна, 12

Фото: lesyatheatre.kyiv, Катерина Цивільова/ Вечірній Київ , zankovetska.com.ua , zn.ua , Дикий театр , Максим Місайлов/Суспільне Миколаїв.



