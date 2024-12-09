КМДА у 2025 році планує ремонтувати вулиці, які цього не потребують

У 2025 році КМДА планує проводити капітальні ремонти здебільшого тих вулиць, які цього не потребують і де можна було б обмежитись середнім ремонтом. Наприклад це стосується проспекту Лобановського, вулиці Міської та проспекту Свободи.

Про це повідомили у ГО "Пасажири Києва".

Середній ремонт від капітального відрізняється перед усім типом та обсягом робіт, а відповідно і меншою вартістю. До прикладу, площа покриття проспекту Свободи складає 50 630 м2, середня вартість капремонту 1 м2 – 6 480 грн. Орієнтовна вартість капремонту всієї вулиці – 328 млн грн.

При цьому відповідно до акту КП ШЕУ Подільського району на вулиці пошкоджено 650 м2, що складає 1,28% покриття і стільки ж потребує поточного ремонту. Інших пошкоджень – бордюрного каменя, дорожнього огородження, зливостоків не зафіксовано. Середня вартість 1 м2 поточного ремонту – 1 400 грн.

Тож загальна вартість поточного ремонту пошкоджених ділянок проспекту Свободи складе 0,9 млн грн, що у 360 разів менше за вартість капремонту усієї вулиці. А замість капітального ремонту вулиці Богатирської за 1,4 млрд грн проти якого було подано петицію, що набрала 6 тисяч голосів, але була відхилена мером Кличком, можна було обійтись дрібним поточним ремонтом 1 000 м2 покриття.

За словами ГО "Пасажири Києва", загалом з усіх вулиць, капремонт яких заплановано на 2025 рік, його потребують лише Харківське шосе і вулиця Зрошувальна, а проспект Лобановського у Солом'янському районі і вулиця Милославська потребують середнього ремонту близько 20% покриття.

"Замість того, щоб активно ремонтувати трамвайні колії 65% яких потребують невідкладного ремонту або реконструкції, місто продовжує вкладати мільярди гривень в капремонти вулиць, які цього не потребують", – додали в оргназації.

Фото: Пасажири Києва