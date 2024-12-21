Укрзалізниця запускає “магічний експрес”: різдвяний ретропоїзд курсуватиме у Києві і Львові

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Анна Григораш
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На різдвяні свята Укрзалізниця запустить “магічні експреси” — ретропоїзди на паровозній тязі курсуватимуть у Києві та Львові.

“Грифіндор чи Слизерин? Анонсуємо найчарівніші подорожі року! Цього року пасажири поринуть у світ магії та вирушатимуть з платформи 9 ¾ до різдвяних див та перемоги над злом”, – анонсують в УЗ.

На пероні пасажирів зустріне професійний фотограф, який зробить безкоштовні фото біля історичного паровоза. Для дітей у вагонах — розважальна програма, аніматори та подарунки.

Розклад “магічного експресу”

У Львові поїзди відправлятимуться тричі на день з 25 по 29 грудня:

  • по буднях о 15:15, 18:00 та 20:02;
  • по вихідних о 10:05, 12:18 та 14:15.

Різдвяні експреси в Києві відправлятимуться двічі на день з 1 по 5 січня:

  • по буднях о 16:30 та 19:00;
  • по вихідних о 9:40 та 12:32.

Подорож на паровозі у Львові триватиме близько години, у Києві — півтори години.

Різдвяний ретропоїзд

Як отримати квиток на різдвяний експрес

Щоб потрапити на борт Магічного експреса, слід зареєструватися на сайті. У день розіграшу алгоритм випадковим чином обере щасливчиків. Листи-запрошення прийдуть на електронну скриньку.

Реєстрація триває:

  • Для Львова – до 23:59 22 грудня. Розіграш квитків – 23 грудня.
  • Для Києва – до 23:59 29 грудня. Розіграш квитків 30 грудня.

Ціни

Всі рейси будуть безкоштовними, а 80% місць буде віддано дітям з тимчасово переміщених родин, дітям захисників, залізничників, поліцейських, рятувальників та інших соціальних категорій.

Також ми писали, що Укрзалізниця запускає на зимові свята додатковий двоповерховий електропоїзд Skoda Київ-Львів.

Фото: УЗ

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Опубліковано: 21 грудня 2024
Укрзалізниця
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