Назвали найкращі книжки 2024 року за версією українського ПЕН: список

45
Наталія Габрух
share share

Український ПЕН представив щорічний список найкращих книжок від українських та закордонних авторів, що вийшли в Україні у 2024 році. Добірка містить 201 видання.

Список найкращих книжок український ПЕН складає вже сьомий рік поспіль. До нього входять прозові й поетичні новинки, переклади, драматургія, нонфікшн, твори для дітей, мистецькі видання і гуманітаристика. Цього року у добірку увійшли книжки, які видали в Україні.

Найкращі книжки 2024 року за версією ПЕН

Українська проза

  • Софія Андрухович, “Катананхе”;
  • Станіслав Асєєв, “Мельхіоровий слон, або Людина, яка думала”;
  • Катерина Бабкіна, “Мам, пам'ятаєш?”;
  • Павло "Паштет" Белянський, “Битись не можна відступити”;
  • “Гіменей розкутий. Добірка української еротичної прози” / упорядник Євген Плясецький;
  • Роман Голубовський, “З нами житиме еласмотерій”;
  • Віктор Домонтович, “Доктор Серафікус” / упорядкування, передмова та примітки В'ячеслава Левицького;
  • Сергій Жадан, “Арабески”;
  • Оксана Забужко, “Казка про калинову сопілку” (перевидання);
  • Юлія Ілюха, “Мої жінки”;
  • Маркіян Камиш, “Хазяїн”;
  • Галина Матвєєва, “Ключ соль”;
  • Христина Морозова, “Фанатка. Біполярна історія”;
  • Євген Пашковський, “Осінь для ангела” (перевидання);
  • Валерій Пузік, “Мисливці за щастям. Якщо треба буде помирати, я тебе розбуджу”;
  • Олена Пшенична, “Там, де заходить сонце”;
  • “Різдвяна класика” / упорядниця Ярина Цимбал, передмова Богдана Тихолоза;
  • Таня Стус, “Проростання”;
  • Артем Чех, “Пісня відкритого шляху”;
  • Тарас Шевченко, “Княгиня” / упорядник, автор передмови та приміток Олександр Боронь, переклад Бориса Антоненка-Давидовича та Віктора Сапіцького;
  • Павло Шикін, “Розриті могили”;
  • Юрій Яновський, “Майстер корабля” / упорядкування і передмова Ярини Цимбал.

Українська драматургія

  • Рустам Гаджієв, “Помаранчева кудлата хмара” (перевидання);
  • “Драма Панорама, 2023: Антологія п'єс переможниць драматургічних конкурсів 2023 р.” / упорядник Дмитро Терновий;
  • Тетяна Калитенко, “Агонія”.

Українська поезія

  • Вікторія Амеліна, “Свідчення”;
  • Дмитро Близнюк, “По той бік попелу”;
  • Світлана Богдан, “Камені”;
  • “Гімни і трени. Українська геральдична та пропам'ятна поезія” / упорядник Валерій Шевчук;
  • Андрій Голоско, “Лють найчастіше висловлювана реальність”;
  • Олена Гусейнова, “Нічний ефір”;
  • Сергій Жадан, “Усі вірші (1993-2023)”;
  • Катерина Калитко, “Відкритий перелом голосу”;
  • Ія Ківа, “Сміх згаслої ватри”;
  • Галина Крук, “Стається і не перестає”;
  • Дмитро Лазуткін, “Будемо жити вічно”;
  • Микола Леонович, “Повільна людина”;
  • Василь Махно, “Схима. Том 1”;
  • Катерина Мельниченко, “Екзистенційна крига. Exodus”;
  • Олександр Мимрук, “Річка з назвою птаха”;
  • Юлія Мусаковська, “Каміння і цвяхи” / ілюстратор Олекса Манн;
  • Ольга Ольхова, “...якщо не тепер?”;
  • Олена Павлова, “Світлочутливі”;
  • Валерій Пузік, ”Три медалі в шухляді”;
  • Мар'яна Савка, “Навіки ніжні”;
  • Ірина Сажинська, “Лемніската”;
  • Серняк Любомир. Підзамче Mon Amour (Видавництво Старого Лева)
  • Іванна Скиба-Якубова, “Замість яблук”;
  • поетична збірка “Стежки війни, стежки любові” / автори: Дмитро Лазуткін, Сергій "Колос" Мартинюк, Віталій Бирчак, Юлія Вротна, Дарія Лисенко, Олег Вишиванюк, Павло Вишебаба, Марина Горбатюк, Таня-Марія Литвинюк, Юлія Максимейко, Оксана Рубаняк, Юлія Удалова, Надія Теленчук, Ярина Чорногуз, Олексій Самсонов, Олександр Медведенко, Іва Сідаш;
  • “Так ніхто не кохав” / упорядник Іван Малкович;
  • Вікторія Фещук, “Тимчасові адреси проживання”;
  • Андрій Хаєцький, “Дещо”;
  • Ірина Цілик, “Тонкий лід”;
  • Віктор Шило, “Хайкуку”;
  • Ірина Шувалова, “Кінечні пісні”.

Зарубіжна література

  • Кейт Аткінсон, “Храми веселощів” / переклад Ярослави Стріхи;
  • Антонія Сьюзен Баєтт, ”Книга для дітей” / переклад Ярослави та Максима Стріх;
  • Елія Барсело, “Світ Ярека” / переклад Олександри Лактіонової;
  • Інґеборґ Бахман, “Тридцятий рік” / переклад Володимира Кам'янця;
  • Рафаель Боб-Ваксберґ, “Той, хто полюбить тебе у всій твоїй жалюгідній славі” / переклад Остапа Гладкого;
  • Річард Бротіґан, “Усе під наглядом машин ласкавої благодаті” / переклад Гєника Бєлякова;
  • Вірджинія Вулф, “Орландо” / переклад Тамари Дуди;
  • Збіґнєв Герберт, “Гермес, пес і гілочка тамариску: Поезія” / упорядкування та переклад Маріанни Кіяновської;
  • Ґеоргі Ґосподінов, “Часосховище” / переклад Остапа Сливинського;
  • Боб Ділан, “Тарантул” / переклад Максима Нестелєєва;
  • Славенка Дракуліч, “Дора та Мінотавр: моє життя з Пікассо” / переклад Наталії Хороз;
  • Яцек Дукай, “Старість аксолотля” / переклад Андрія Павлишина;
  • Міленко Єрґович, “Війна” / переклад Алли Татаренко;
  • Майкл Каннінґем, “Дім на краю світу” / переклад Ярослави Стріхи;
  • Шехан Карунатілака, “Сім місяців Маалі Алмейди” / переклад Наталії Дворової;
  • Ребекка Кван, “Жовтолика” / переклад Ганни Литвиненко;
  • Барбара Кінґсолвер, “Мідноголовий Демон” / переклад Сергія Стеця;
  • Юзеф Лободовський, “Зворотний шлях: Українська трилогія, частина третя” / переклад Андрія Бондаря;
  • Девід Лодж, “Переміна місць” / переклад Тетяни Некряч;
  • Сара Мосс, “Фігури світла” / переклад Ірини Гоял (перевидання);
  • Сандра Ньюман, “Джулія. 1984” / переклад Нати Гриценко;
  • Павло Павличич, “Диксиленд” / переклад Наталії Хороз;
  • Аріель Розе, “Море вночі стає м'язом серця” / переклад Наталії Бельченко;
  • Салман Рушді, “Клоун Шалімар” / переклад Ольги Тільної;
  • Жузе Сарамаґу, “Бунт речей” / переклад Інни Білоножко;
  • Ольга Токарчук, “Анна Ін у гробницях світу” / переклад Остапа Сливинського;
  • Віслава Шимборська, “Тут двокрапка: Вибрані вірші” / переклад Тетяни Павлінчук.

Нонфікшн

  • Діана Андрієвська, Надія Харт, Тетяна Швидченко, “Столиций Київ. Як воювала, творила і бешкетувала наша еліта 100 років тому”;
  • Лесь Белей, “Точка У. Історії війни, що триває”;
  • Пітер Бутенєв, “Арво Пярт: З тиші” / переклад Олега Чагарина;
  • Дмитро Гордієнко, “Народження Східної Європи: українські трансформації”;
  • Дмитро Гордієнко, “Під знаком тризуба: Володимир Великий та його держава”;
  • Євген Головаха, “Альтернативна соціологія: словник для неслужбового використання”;
  • Тімоті Ґартон Еш, “Рідні землі. Історія Європи через особисте сприйняття”;
  • "Діалоги про війну" / серія “Бібліотека Українського ПЕН”, упорядниця Ольга Муха;
  • Борис Ґудзяк, “Жити переможно: школа патріарха Йосифа Сліпого”;
  • “Європейський словник філософій: український контекст. Лексикон неперекладностей. Том 5” / упорядники: Барбара Кассен, Костянтин Сігов, Андрій Васильченко;
  • Любов Загоровська, “Таборові діти”;
  • Олександр Зінченко, “Як українці зруйнували імперію зла”;
  • Роман Інґарден, “Літературно-художній твір (З додатком про функції мови в театральній виставі)” / переклад Лариси Цибенко;
  • Ольга Карі, “Та що ти знаєш про війну?!”;
  • “Києво-Печерський патерик” / переклад сучасною українською мовою Володимира Панченка;
  • Богдан Логвиненко, ВіталійПобережний, “Як ми назвемо цю війну?”;
  • Олівія Ленґ, “Тіло кожного. Книга про свободу”;
  • Антоніо Лукіч, “Мої думки про кіно. Як перекласти життя на сценарій”;
  • Оксана Лущевська, “Леонтович від А до Я” / ілюстраторка Христина Валько;
  • Андрій Любка, “Війна з тильного боку”;
  • Юрій Макаров, “Та невже! Книга особистих відкриттів”;
  • Олена Максименко, “Пряма мова. Хроніки захисту”;
  • Олександр Михед, Павло Михед, “Живі. Зрозуміти українську літературу”;
  • Радомир Мокрик, “Чеські історії ХХ століття”;
  • Володимир Моренець, “Про людське в людині”;
  • Ольга Петрова, “Японія: З хіракати під голос флейти…”;
  • Сергій Плохій, “Атоми і попіл: глобальна історія ядерних катастроф”;
  • Георгій Почепцов, “Тоталітарна людина. Нариси тоталітарного символізму і міфології” / переклад Ксенії Непучеренко;
  • Ростислав Семків, “Як читати українських класиків”;
  • Тімоті Снайдер, “Про свободу” / переклад Галини Герасим;
  • "Слова і кулі" / серія “Бібліотека Українського ПЕН”, упорядниця Наталя Корнієнко;
  • “Спіймати невловиме. Путівник світом есеїстики” / серія "Бібліотека Українського ПЕН", упорядниця Орися Грудка;
  • Марина Стародубська, “Як зрозуміти українців: кроскультурний погляд”;
  • Бенн Стайл, “План Маршалла. Світанок Холодної війни” / переклад Андрія Павлишина;
  • Суботіна “Нава” Валерія. Полон (Фоліо)
  • “Український театральний костюм ХХ–XXI століть. Ескізи” / упорядники Олена Ковальчук, Лілія Волошина, Тетяна Руденко, Богдан Поліщук;
  • Андрій Харук, “Бойовий сокіл. Історія F-16”;
  • “Це війна (тексти і світлини)” / упорядники Олег Коцюба, Наталія Федущак, Юлія Бентя;
  • Кшиштоф Чижевський, “У напрямку Ксенополісу” / переклад Костянтина Москальця;
  • “Я тебе… війна” / упорядниці Вікторія Середа, Христя Біляковська, Єлизавета Михайлусь.

Есеїстика (українська і перекладна)

  • Френсіс Бейкон, “Есеї або поради моральні та громадянські” / переклад Ігоря та Ірини Карвеців;
  • Максим Беспалов, “У пошуках Єви. Історія про чуму, війну та еміграцію”;
  • Юлія Буйських, “На захід від Бугу: щоденники з пограниччя”;
  • Любко Дереш, Оксана Забужко, Катерина Калитко, Макс Кідрук, Мирослав Лаюк, “Вежа через [О]” / упорядниця Ольга Ольхова-Сухомлин;
  • Євгенія Кононенко, “Нескінчені розмови”;
  • Василь Махно, “Кури не літають”;
  • Пастух Тарас. Відчуття течії (Піраміда)
  • Антон Санченко, “На чорноморській хвилі: 33 століття копаного моря”;
  • Снєгірьов Гелій. Набої для розстрілу (Комора)
  • Сергій Васильєв, “У дорозі: есеї про візуальне”;
  • Юрій Шевельов, “Твердий ґрунт: зариси українського себепізнання”.

Біографія / мемуари / інтерв'ю / епістолярій / щоденники (українські і перекладні)

  • Юрій Лавріненко, “Мій сад у Арктиці та інші спогади” / упорядниця Тетяна Шестопалова;
  • Параска Плитка-Горицвіт, “Мила книжечка”;
  • Степан Процюк, “Пан. Роман про Євгена Чикаленка”;
  • Юрій Рокецький, “Всьо чотко. Сергій Кузьмінський і "Брати Гадюкіни”;
  • Вадим Скуратівський, “От із такого ми світу: Спомини і розмисли”;
  • Тарас Федюк, “Спогади”.

Нагадаємо, що на початку грудня редакція BBC News Ukraine оголосила переможців ювілейної 20-ї літературної премії “Книга року BBC—2024”. Книгою року стала збірка короткої прози “Мої жінки” Юлії Ілюхи видавництва “Білка”. У номінації “Есеїстика” переміг Юрій Рокецький з біографічним романом “Всьо чотко!” Сергій Кузьмінський і “Брати Гадюкіни” видавництва “Наш Формат”. Переможцем у номінації “Дитяча книга року” стала збірка казок Грасі Олійко “І ніякі це не вигадки” видавництва “А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА”.

Фото: freepik.com

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 29 грудня 2024
share share
Українські архітектори представили власний проєкт реконструкції площі Свободи в Харкові: візуалізації Українські архітектори представили власний проєкт реконструкції площі Свободи в Харкові: візуалізації Мінкульт доручив законсервувати будівництво Меморіального комплексу Героїв Небесної сотні: деталі Мінкульт доручив законсервувати будівництво Меморіального комплексу Героїв Небесної сотні: деталі Забудовник незаконно захопив землю у кварталі Добровольського: справа дійшла до суду Забудовник незаконно захопив землю у кварталі Добровольського: справа дійшла до суду На фасаді ліцею на Позняках збережуть мозаїку На фасаді ліцею на Позняках збережуть мозаїку
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2024 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.