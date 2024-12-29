Назвали найкращі книжки 2024 року за версією українського ПЕН: список
Український ПЕН представив щорічний список найкращих книжок від українських та закордонних авторів, що вийшли в Україні у 2024 році. Добірка містить 201 видання.
Список найкращих книжок український ПЕН складає вже сьомий рік поспіль. До нього входять прозові й поетичні новинки, переклади, драматургія, нонфікшн, твори для дітей, мистецькі видання і гуманітаристика. Цього року у добірку увійшли книжки, які видали в Україні.
Найкращі книжки 2024 року за версією ПЕН
Українська проза
- Софія Андрухович, “Катананхе”;
- Станіслав Асєєв, “Мельхіоровий слон, або Людина, яка думала”;
- Катерина Бабкіна, “Мам, пам'ятаєш?”;
- Павло "Паштет" Белянський, “Битись не можна відступити”;
- “Гіменей розкутий. Добірка української еротичної прози” / упорядник Євген Плясецький;
- Роман Голубовський, “З нами житиме еласмотерій”;
- Віктор Домонтович, “Доктор Серафікус” / упорядкування, передмова та примітки В'ячеслава Левицького;
- Сергій Жадан, “Арабески”;
- Оксана Забужко, “Казка про калинову сопілку” (перевидання);
- Юлія Ілюха, “Мої жінки”;
- Маркіян Камиш, “Хазяїн”;
- Галина Матвєєва, “Ключ соль”;
- Христина Морозова, “Фанатка. Біполярна історія”;
- Євген Пашковський, “Осінь для ангела” (перевидання);
- Валерій Пузік, “Мисливці за щастям. Якщо треба буде помирати, я тебе розбуджу”;
- Олена Пшенична, “Там, де заходить сонце”;
- “Різдвяна класика” / упорядниця Ярина Цимбал, передмова Богдана Тихолоза;
- Таня Стус, “Проростання”;
- Артем Чех, “Пісня відкритого шляху”;
- Тарас Шевченко, “Княгиня” / упорядник, автор передмови та приміток Олександр Боронь, переклад Бориса Антоненка-Давидовича та Віктора Сапіцького;
- Павло Шикін, “Розриті могили”;
- Юрій Яновський, “Майстер корабля” / упорядкування і передмова Ярини Цимбал.
Українська драматургія
- Рустам Гаджієв, “Помаранчева кудлата хмара” (перевидання);
- “Драма Панорама, 2023: Антологія п'єс переможниць драматургічних конкурсів 2023 р.” / упорядник Дмитро Терновий;
- Тетяна Калитенко, “Агонія”.
Українська поезія
- Вікторія Амеліна, “Свідчення”;
- Дмитро Близнюк, “По той бік попелу”;
- Світлана Богдан, “Камені”;
- “Гімни і трени. Українська геральдична та пропам'ятна поезія” / упорядник Валерій Шевчук;
- Андрій Голоско, “Лють найчастіше висловлювана реальність”;
- Олена Гусейнова, “Нічний ефір”;
- Сергій Жадан, “Усі вірші (1993-2023)”;
- Катерина Калитко, “Відкритий перелом голосу”;
- Ія Ківа, “Сміх згаслої ватри”;
- Галина Крук, “Стається і не перестає”;
- Дмитро Лазуткін, “Будемо жити вічно”;
- Микола Леонович, “Повільна людина”;
- Василь Махно, “Схима. Том 1”;
- Катерина Мельниченко, “Екзистенційна крига. Exodus”;
- Олександр Мимрук, “Річка з назвою птаха”;
- Юлія Мусаковська, “Каміння і цвяхи” / ілюстратор Олекса Манн;
- Ольга Ольхова, “...якщо не тепер?”;
- Олена Павлова, “Світлочутливі”;
- Валерій Пузік, ”Три медалі в шухляді”;
- Мар'яна Савка, “Навіки ніжні”;
- Ірина Сажинська, “Лемніската”;
- Серняк Любомир. Підзамче Mon Amour (Видавництво Старого Лева)
- Іванна Скиба-Якубова, “Замість яблук”;
- поетична збірка “Стежки війни, стежки любові” / автори: Дмитро Лазуткін, Сергій "Колос" Мартинюк, Віталій Бирчак, Юлія Вротна, Дарія Лисенко, Олег Вишиванюк, Павло Вишебаба, Марина Горбатюк, Таня-Марія Литвинюк, Юлія Максимейко, Оксана Рубаняк, Юлія Удалова, Надія Теленчук, Ярина Чорногуз, Олексій Самсонов, Олександр Медведенко, Іва Сідаш;
- “Так ніхто не кохав” / упорядник Іван Малкович;
- Вікторія Фещук, “Тимчасові адреси проживання”;
- Андрій Хаєцький, “Дещо”;
- Ірина Цілик, “Тонкий лід”;
- Віктор Шило, “Хайкуку”;
- Ірина Шувалова, “Кінечні пісні”.
Зарубіжна література
- Кейт Аткінсон, “Храми веселощів” / переклад Ярослави Стріхи;
- Антонія Сьюзен Баєтт, ”Книга для дітей” / переклад Ярослави та Максима Стріх;
- Елія Барсело, “Світ Ярека” / переклад Олександри Лактіонової;
- Інґеборґ Бахман, “Тридцятий рік” / переклад Володимира Кам'янця;
- Рафаель Боб-Ваксберґ, “Той, хто полюбить тебе у всій твоїй жалюгідній славі” / переклад Остапа Гладкого;
- Річард Бротіґан, “Усе під наглядом машин ласкавої благодаті” / переклад Гєника Бєлякова;
- Вірджинія Вулф, “Орландо” / переклад Тамари Дуди;
- Збіґнєв Герберт, “Гермес, пес і гілочка тамариску: Поезія” / упорядкування та переклад Маріанни Кіяновської;
- Ґеоргі Ґосподінов, “Часосховище” / переклад Остапа Сливинського;
- Боб Ділан, “Тарантул” / переклад Максима Нестелєєва;
- Славенка Дракуліч, “Дора та Мінотавр: моє життя з Пікассо” / переклад Наталії Хороз;
- Яцек Дукай, “Старість аксолотля” / переклад Андрія Павлишина;
- Міленко Єрґович, “Війна” / переклад Алли Татаренко;
- Майкл Каннінґем, “Дім на краю світу” / переклад Ярослави Стріхи;
- Шехан Карунатілака, “Сім місяців Маалі Алмейди” / переклад Наталії Дворової;
- Ребекка Кван, “Жовтолика” / переклад Ганни Литвиненко;
- Барбара Кінґсолвер, “Мідноголовий Демон” / переклад Сергія Стеця;
- Юзеф Лободовський, “Зворотний шлях: Українська трилогія, частина третя” / переклад Андрія Бондаря;
- Девід Лодж, “Переміна місць” / переклад Тетяни Некряч;
- Сара Мосс, “Фігури світла” / переклад Ірини Гоял (перевидання);
- Сандра Ньюман, “Джулія. 1984” / переклад Нати Гриценко;
- Павло Павличич, “Диксиленд” / переклад Наталії Хороз;
- Аріель Розе, “Море вночі стає м'язом серця” / переклад Наталії Бельченко;
- Салман Рушді, “Клоун Шалімар” / переклад Ольги Тільної;
- Жузе Сарамаґу, “Бунт речей” / переклад Інни Білоножко;
- Ольга Токарчук, “Анна Ін у гробницях світу” / переклад Остапа Сливинського;
- Віслава Шимборська, “Тут двокрапка: Вибрані вірші” / переклад Тетяни Павлінчук.
Нонфікшн
- Діана Андрієвська, Надія Харт, Тетяна Швидченко, “Столиций Київ. Як воювала, творила і бешкетувала наша еліта 100 років тому”;
- Лесь Белей, “Точка У. Історії війни, що триває”;
- Пітер Бутенєв, “Арво Пярт: З тиші” / переклад Олега Чагарина;
- Дмитро Гордієнко, “Народження Східної Європи: українські трансформації”;
- Дмитро Гордієнко, “Під знаком тризуба: Володимир Великий та його держава”;
- Євген Головаха, “Альтернативна соціологія: словник для неслужбового використання”;
- Тімоті Ґартон Еш, “Рідні землі. Історія Європи через особисте сприйняття”;
- "Діалоги про війну" / серія “Бібліотека Українського ПЕН”, упорядниця Ольга Муха;
- Борис Ґудзяк, “Жити переможно: школа патріарха Йосифа Сліпого”;
- “Європейський словник філософій: український контекст. Лексикон неперекладностей. Том 5” / упорядники: Барбара Кассен, Костянтин Сігов, Андрій Васильченко;
- Любов Загоровська, “Таборові діти”;
- Олександр Зінченко, “Як українці зруйнували імперію зла”;
- Роман Інґарден, “Літературно-художній твір (З додатком про функції мови в театральній виставі)” / переклад Лариси Цибенко;
- Ольга Карі, “Та що ти знаєш про війну?!”;
- “Києво-Печерський патерик” / переклад сучасною українською мовою Володимира Панченка;
- Богдан Логвиненко, ВіталійПобережний, “Як ми назвемо цю війну?”;
- Олівія Ленґ, “Тіло кожного. Книга про свободу”;
- Антоніо Лукіч, “Мої думки про кіно. Як перекласти життя на сценарій”;
- Оксана Лущевська, “Леонтович від А до Я” / ілюстраторка Христина Валько;
- Андрій Любка, “Війна з тильного боку”;
- Юрій Макаров, “Та невже! Книга особистих відкриттів”;
- Олена Максименко, “Пряма мова. Хроніки захисту”;
- Олександр Михед, Павло Михед, “Живі. Зрозуміти українську літературу”;
- Радомир Мокрик, “Чеські історії ХХ століття”;
- Володимир Моренець, “Про людське в людині”;
- Ольга Петрова, “Японія: З хіракати під голос флейти…”;
- Сергій Плохій, “Атоми і попіл: глобальна історія ядерних катастроф”;
- Георгій Почепцов, “Тоталітарна людина. Нариси тоталітарного символізму і міфології” / переклад Ксенії Непучеренко;
- Ростислав Семків, “Як читати українських класиків”;
- Тімоті Снайдер, “Про свободу” / переклад Галини Герасим;
- "Слова і кулі" / серія “Бібліотека Українського ПЕН”, упорядниця Наталя Корнієнко;
- “Спіймати невловиме. Путівник світом есеїстики” / серія "Бібліотека Українського ПЕН", упорядниця Орися Грудка;
- Марина Стародубська, “Як зрозуміти українців: кроскультурний погляд”;
- Бенн Стайл, “План Маршалла. Світанок Холодної війни” / переклад Андрія Павлишина;
- Суботіна “Нава” Валерія. Полон (Фоліо)
- “Український театральний костюм ХХ–XXI століть. Ескізи” / упорядники Олена Ковальчук, Лілія Волошина, Тетяна Руденко, Богдан Поліщук;
- Андрій Харук, “Бойовий сокіл. Історія F-16”;
- “Це війна (тексти і світлини)” / упорядники Олег Коцюба, Наталія Федущак, Юлія Бентя;
- Кшиштоф Чижевський, “У напрямку Ксенополісу” / переклад Костянтина Москальця;
- “Я тебе… війна” / упорядниці Вікторія Середа, Христя Біляковська, Єлизавета Михайлусь.
Есеїстика (українська і перекладна)
- Френсіс Бейкон, “Есеї або поради моральні та громадянські” / переклад Ігоря та Ірини Карвеців;
- Максим Беспалов, “У пошуках Єви. Історія про чуму, війну та еміграцію”;
- Юлія Буйських, “На захід від Бугу: щоденники з пограниччя”;
- Любко Дереш, Оксана Забужко, Катерина Калитко, Макс Кідрук, Мирослав Лаюк, “Вежа через [О]” / упорядниця Ольга Ольхова-Сухомлин;
- Євгенія Кононенко, “Нескінчені розмови”;
- Василь Махно, “Кури не літають”;
- Пастух Тарас. Відчуття течії (Піраміда)
- Антон Санченко, “На чорноморській хвилі: 33 століття копаного моря”;
- Снєгірьов Гелій. Набої для розстрілу (Комора)
- Сергій Васильєв, “У дорозі: есеї про візуальне”;
- Юрій Шевельов, “Твердий ґрунт: зариси українського себепізнання”.
Біографія / мемуари / інтерв'ю / епістолярій / щоденники (українські і перекладні)
- Юрій Лавріненко, “Мій сад у Арктиці та інші спогади” / упорядниця Тетяна Шестопалова;
- Параска Плитка-Горицвіт, “Мила книжечка”;
- Степан Процюк, “Пан. Роман про Євгена Чикаленка”;
- Юрій Рокецький, “Всьо чотко. Сергій Кузьмінський і "Брати Гадюкіни”;
- Вадим Скуратівський, “От із такого ми світу: Спомини і розмисли”;
- Тарас Федюк, “Спогади”.
Нагадаємо, що на початку грудня редакція BBC News Ukraine оголосила переможців ювілейної 20-ї літературної премії “Книга року BBC—2024”. Книгою року стала збірка короткої прози “Мої жінки” Юлії Ілюхи видавництва “Білка”. У номінації “Есеїстика” переміг Юрій Рокецький з біографічним романом “Всьо чотко!” Сергій Кузьмінський і “Брати Гадюкіни” видавництва “Наш Формат”. Переможцем у номінації “Дитяча книга року” стала збірка казок Грасі Олійко “І ніякі це не вигадки” видавництва “А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА”.
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