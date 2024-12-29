Назвали найкращі книжки 2024 року за версією українського ПЕН: список

Український ПЕН представив щорічний список найкращих книжок від українських та закордонних авторів, що вийшли в Україні у 2024 році. Добірка містить 201 видання.

Список найкращих книжок український ПЕН складає вже сьомий рік поспіль. До нього входять прозові й поетичні новинки, переклади, драматургія, нонфікшн, твори для дітей, мистецькі видання і гуманітаристика. Цього року у добірку увійшли книжки, які видали в Україні.

Найкращі книжки 2024 року за версією ПЕН

Українська проза

Софія Андрухович, “Катананхе”;

Станіслав Асєєв, “Мельхіоровий слон, або Людина, яка думала”;

Катерина Бабкіна, “Мам, пам'ятаєш?”;

Павло "Паштет" Белянський, “Битись не можна відступити”;

“Гіменей розкутий. Добірка української еротичної прози” / упорядник Євген Плясецький;

Роман Голубовський, “З нами житиме еласмотерій”;

Віктор Домонтович, “Доктор Серафікус” / упорядкування, передмова та примітки В'ячеслава Левицького;

Сергій Жадан, “Арабески”;

Оксана Забужко, “Казка про калинову сопілку” (перевидання);

Юлія Ілюха, “Мої жінки”;

Маркіян Камиш, “Хазяїн”;

Галина Матвєєва, “Ключ соль”;

Христина Морозова, “Фанатка. Біполярна історія”;

Євген Пашковський, “Осінь для ангела” (перевидання);

Валерій Пузік, “Мисливці за щастям. Якщо треба буде помирати, я тебе розбуджу”;

Олена Пшенична, “Там, де заходить сонце”;

“Різдвяна класика” / упорядниця Ярина Цимбал, передмова Богдана Тихолоза;

Таня Стус, “Проростання”;

Артем Чех, “Пісня відкритого шляху”;

Тарас Шевченко, “Княгиня” / упорядник, автор передмови та приміток Олександр Боронь, переклад Бориса Антоненка-Давидовича та Віктора Сапіцького;

Павло Шикін, “Розриті могили”;

Юрій Яновський, “Майстер корабля” / упорядкування і передмова Ярини Цимбал.

Українська драматургія

Рустам Гаджієв, “Помаранчева кудлата хмара” (перевидання);

“Драма Панорама, 2023: Антологія п'єс переможниць драматургічних конкурсів 2023 р.” / упорядник Дмитро Терновий;

Тетяна Калитенко, “Агонія”.

Українська поезія

Вікторія Амеліна, “Свідчення”;

Дмитро Близнюк, “По той бік попелу”;

Світлана Богдан, “Камені”;

“Гімни і трени. Українська геральдична та пропам'ятна поезія” / упорядник Валерій Шевчук;

Андрій Голоско, “Лють найчастіше висловлювана реальність”;

Олена Гусейнова, “Нічний ефір”;

Сергій Жадан, “Усі вірші (1993-2023)”;

Катерина Калитко, “Відкритий перелом голосу”;

Ія Ківа, “Сміх згаслої ватри”;

Галина Крук, “Стається і не перестає”;

Дмитро Лазуткін, “Будемо жити вічно”;

Микола Леонович, “Повільна людина”;

Василь Махно, “Схима. Том 1”;

Катерина Мельниченко, “Екзистенційна крига. Exodus”;

Олександр Мимрук, “Річка з назвою птаха”;

Юлія Мусаковська, “Каміння і цвяхи” / ілюстратор Олекса Манн;

Ольга Ольхова, “...якщо не тепер?”;

Олена Павлова, “Світлочутливі”;

Валерій Пузік, ”Три медалі в шухляді”;

Мар'яна Савка, “Навіки ніжні”;

Ірина Сажинська, “Лемніската”;

Серняк Любомир. Підзамче Mon Amour (Видавництво Старого Лева)

Іванна Скиба-Якубова, “Замість яблук”;

поетична збірка “Стежки війни, стежки любові” / автори: Дмитро Лазуткін, Сергій "Колос" Мартинюк, Віталій Бирчак, Юлія Вротна, Дарія Лисенко, Олег Вишиванюк, Павло Вишебаба, Марина Горбатюк, Таня-Марія Литвинюк, Юлія Максимейко, Оксана Рубаняк, Юлія Удалова, Надія Теленчук, Ярина Чорногуз, Олексій Самсонов, Олександр Медведенко, Іва Сідаш;

“Так ніхто не кохав” / упорядник Іван Малкович;

Вікторія Фещук, “Тимчасові адреси проживання”;

Андрій Хаєцький, “Дещо”;

Ірина Цілик, “Тонкий лід”;

Віктор Шило, “Хайкуку”;

Ірина Шувалова, “Кінечні пісні”.

Зарубіжна література

Кейт Аткінсон, “Храми веселощів” / переклад Ярослави Стріхи;

Антонія Сьюзен Баєтт, ”Книга для дітей” / переклад Ярослави та Максима Стріх;

Елія Барсело, “Світ Ярека” / переклад Олександри Лактіонової;

Інґеборґ Бахман, “Тридцятий рік” / переклад Володимира Кам'янця;

Рафаель Боб-Ваксберґ, “Той, хто полюбить тебе у всій твоїй жалюгідній славі” / переклад Остапа Гладкого;

Річард Бротіґан, “Усе під наглядом машин ласкавої благодаті” / переклад Гєника Бєлякова;

Вірджинія Вулф, “Орландо” / переклад Тамари Дуди;

Збіґнєв Герберт, “Гермес, пес і гілочка тамариску: Поезія” / упорядкування та переклад Маріанни Кіяновської;

Ґеоргі Ґосподінов, “Часосховище” / переклад Остапа Сливинського;

Боб Ділан, “Тарантул” / переклад Максима Нестелєєва;

Славенка Дракуліч, “Дора та Мінотавр: моє життя з Пікассо” / переклад Наталії Хороз;

Яцек Дукай, “Старість аксолотля” / переклад Андрія Павлишина;

Міленко Єрґович, “Війна” / переклад Алли Татаренко;

Майкл Каннінґем, “Дім на краю світу” / переклад Ярослави Стріхи;

Шехан Карунатілака, “Сім місяців Маалі Алмейди” / переклад Наталії Дворової;

Ребекка Кван, “Жовтолика” / переклад Ганни Литвиненко;

Барбара Кінґсолвер, “Мідноголовий Демон” / переклад Сергія Стеця;

Юзеф Лободовський, “Зворотний шлях: Українська трилогія, частина третя” / переклад Андрія Бондаря;

Девід Лодж, “Переміна місць” / переклад Тетяни Некряч;

Сара Мосс, “Фігури світла” / переклад Ірини Гоял (перевидання);

Сандра Ньюман, “Джулія. 1984” / переклад Нати Гриценко;

Павло Павличич, “Диксиленд” / переклад Наталії Хороз;

Аріель Розе, “Море вночі стає м'язом серця” / переклад Наталії Бельченко;

Салман Рушді, “Клоун Шалімар” / переклад Ольги Тільної;

Жузе Сарамаґу, “Бунт речей” / переклад Інни Білоножко;

Ольга Токарчук, “Анна Ін у гробницях світу” / переклад Остапа Сливинського;

Віслава Шимборська, “Тут двокрапка: Вибрані вірші” / переклад Тетяни Павлінчук.

Нонфікшн

Діана Андрієвська, Надія Харт, Тетяна Швидченко, “Столиций Київ. Як воювала, творила і бешкетувала наша еліта 100 років тому”;

Лесь Белей, “Точка У. Історії війни, що триває”;

Пітер Бутенєв, “Арво Пярт: З тиші” / переклад Олега Чагарина;

Дмитро Гордієнко, “Народження Східної Європи: українські трансформації”;

Дмитро Гордієнко, “Під знаком тризуба: Володимир Великий та його держава”;

Євген Головаха, “Альтернативна соціологія: словник для неслужбового використання”;

Тімоті Ґартон Еш, “Рідні землі. Історія Європи через особисте сприйняття”;

"Діалоги про війну" / серія “Бібліотека Українського ПЕН”, упорядниця Ольга Муха;

Борис Ґудзяк, “Жити переможно: школа патріарха Йосифа Сліпого”;

“Європейський словник філософій: український контекст. Лексикон неперекладностей. Том 5” / упорядники: Барбара Кассен, Костянтин Сігов, Андрій Васильченко;

Любов Загоровська, “Таборові діти”;

Олександр Зінченко, “Як українці зруйнували імперію зла”;

Роман Інґарден, “Літературно-художній твір (З додатком про функції мови в театральній виставі)” / переклад Лариси Цибенко;

Ольга Карі, “Та що ти знаєш про війну?!”;

“Києво-Печерський патерик” / переклад сучасною українською мовою Володимира Панченка;

Богдан Логвиненко, ВіталійПобережний, “Як ми назвемо цю війну?”;

Олівія Ленґ, “Тіло кожного. Книга про свободу”;

Антоніо Лукіч, “Мої думки про кіно. Як перекласти життя на сценарій”;

Оксана Лущевська, “Леонтович від А до Я” / ілюстраторка Христина Валько;

Андрій Любка, “Війна з тильного боку”;

Юрій Макаров, “Та невже! Книга особистих відкриттів”;

Олена Максименко, “Пряма мова. Хроніки захисту”;

Олександр Михед, Павло Михед, “Живі. Зрозуміти українську літературу”;

Радомир Мокрик, “Чеські історії ХХ століття”;

Володимир Моренець, “Про людське в людині”;

Ольга Петрова, “Японія: З хіракати під голос флейти…”;

Сергій Плохій, “Атоми і попіл: глобальна історія ядерних катастроф”;

Георгій Почепцов, “Тоталітарна людина. Нариси тоталітарного символізму і міфології” / переклад Ксенії Непучеренко;

Ростислав Семків, “Як читати українських класиків”;

Тімоті Снайдер, “Про свободу” / переклад Галини Герасим;

"Слова і кулі" / серія “Бібліотека Українського ПЕН”, упорядниця Наталя Корнієнко;

“Спіймати невловиме. Путівник світом есеїстики” / серія "Бібліотека Українського ПЕН", упорядниця Орися Грудка;

Марина Стародубська, “Як зрозуміти українців: кроскультурний погляд”;

Бенн Стайл, “План Маршалла. Світанок Холодної війни” / переклад Андрія Павлишина;

Суботіна “Нава” Валерія. Полон (Фоліо)

“Український театральний костюм ХХ–XXI століть. Ескізи” / упорядники Олена Ковальчук, Лілія Волошина, Тетяна Руденко, Богдан Поліщук;

Андрій Харук, “Бойовий сокіл. Історія F-16”;

“Це війна (тексти і світлини)” / упорядники Олег Коцюба, Наталія Федущак, Юлія Бентя;

Кшиштоф Чижевський, “У напрямку Ксенополісу” / переклад Костянтина Москальця;

“Я тебе… війна” / упорядниці Вікторія Середа, Христя Біляковська, Єлизавета Михайлусь.

Есеїстика (українська і перекладна)

Френсіс Бейкон, “Есеї або поради моральні та громадянські” / переклад Ігоря та Ірини Карвеців;

Максим Беспалов, “У пошуках Єви. Історія про чуму, війну та еміграцію”;

Юлія Буйських, “На захід від Бугу: щоденники з пограниччя”;

Любко Дереш, Оксана Забужко, Катерина Калитко, Макс Кідрук, Мирослав Лаюк, “Вежа через [О]” / упорядниця Ольга Ольхова-Сухомлин;

Євгенія Кононенко, “Нескінчені розмови”;

Василь Махно, “Кури не літають”;

Пастух Тарас. Відчуття течії (Піраміда)

Антон Санченко, “На чорноморській хвилі: 33 століття копаного моря”;

Снєгірьов Гелій. Набої для розстрілу (Комора)

Сергій Васильєв, “У дорозі: есеї про візуальне”;

Юрій Шевельов, “Твердий ґрунт: зариси українського себепізнання”.

Біографія / мемуари / інтерв'ю / епістолярій / щоденники (українські і перекладні)

Юрій Лавріненко, “Мій сад у Арктиці та інші спогади” / упорядниця Тетяна Шестопалова;

Параска Плитка-Горицвіт, “Мила книжечка”;

Степан Процюк, “Пан. Роман про Євгена Чикаленка”;

Юрій Рокецький, “Всьо чотко. Сергій Кузьмінський і "Брати Гадюкіни”;

Вадим Скуратівський, “От із такого ми світу: Спомини і розмисли”;

Тарас Федюк, “Спогади”.

Нагадаємо, що на початку грудня редакція BBC News Ukraine оголосила переможців ювілейної 20-ї літературної премії “ Книга року BBC—2024”. Книгою року стала збірка короткої прози “Мої жінки” Юлії Ілюхи видавництва “Білка”. У номінації “Есеїстика” переміг Юрій Рокецький з біографічним романом “Всьо чотко!” Сергій Кузьмінський і “Брати Гадюкіни” видавництва “Наш Формат”. Переможцем у номінації “Дитяча книга року” стала збірка казок Грасі Олійко “І ніякі це не вигадки” видавництва “А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА”.

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