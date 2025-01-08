KyivPride анонсував дати проведення маршу та фестивалю

Марш та фестиваль KyivPride проведуть влітку 2025 року.

Про це повідомили організатори на сторінці у соцмережах.

Заходи відбудуться у перші вихідні червня. Програму та місце поки не оголошують. Інформація про формат та локації з'явиться ближче до дат.

7-8 червня 2025 року проведуть благодійний фестиваль;

14 червня 2025 року відбудеться марш KyivPride.

Раніше ми писали, що громадська організація “КиївПрайд” запланувала 16 червня 2024 року провести Марш Рівності. З міркувань безпеки захід хотіли провести у метро. 3 червня Київська міська державна адміністрація повідомила , що не погоджувала проведення Маршу Рівності в метро та попросила організаторів обрати іншу локацію.

Також ми писали, що у грудні 2024 року "КиївПрайд" скасував захід через напад на лекторій. Тоді невідомі намагались прорвати розмежувальний кордон та кидали димові гранати, а також застосовували фізичну силу проти правоохоронців.

Фото: Радіо Свобода