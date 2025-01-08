“Укрпошта” планує встановити поштомати у Києві: де ще вони з’являться

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Наталія Габрух
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“Укрпошта” планує встановити перші поштомати, що будуть доступні клієнтам, уже в січні-березні 2025 року.

Про це повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський в ефірі телемарафону.

“Поштомати з'являться в двох містах — це Київ і Одеса протягом першого кварталу. Готуємо багато новинок — це і мобільний додаток новий, і доставка на наступний день, відкриття нового міжнародного сортувального центру”, — сказав Ігор Смілянський.

Раніше ми писали, що у грудні 2024 року в “Укрпошти” з'являться кур'єри та власні поштомати у Києві. У 2025 році нововведення запровадять по всій Україні.

Також ми писали, що “Укрпошта” планує запустити новий мобільний застосунок.

Фото: “Укрпошта”

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Опубліковано: 08 січня 2025
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