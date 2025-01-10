“Укрпошта” випустить марку із зображенням інсталяції I’m Fine, презентованої на Burning Man

“Укрпошта” анонсувала випуск нової марки. Її створили на основі інсталяції I’m Fine, яку представили на фестивалі Burning Man у пустелі Невади влітку 2024 року.

Інсталяцію виготовили з артефактів війни, зібраних на деокупованих територіях України: прострілених дорожніх знаків, сонячних панелей, розбитих парканів, знищених знаків назв міст тощо.

Дизайн марки розробила команда проєкту Ukrainian Witness. Тираж становить 500 000 примірників. У кожному аркуші буде 4 марки.

Також “Укрпошта” випустить 25 000 примірників конверта “Перший день” та 500 презентаційних папок.

16 січня поштовий випуск I’m Fine з’явиться у відділеннях Укрпошти, філателістичних крамницях та онлайн у Поштовому маркеті. Ціна набору становить 175 гривень. Передзамовлення можна оформити за посиланням.

Раніше ми писали, що у Херсоні на фасаді "Сільпо" зобразили інсталяцію українського художника для Burning Man 2024.

Фото: “Укрпошта”