У Києві почали тестувати 5G: що відомо

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Ірина Маймур
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У Києві абоненти Vodafone почали помічати підключення до 5G-інтернету.

Фото з відповідною позначкою поширюють в телеграм-каналах.

Ймовірно, це пов’язано з тестуванням 5G, яке Міністерство цифрової трансформації анонсувало ще в листопаді 2024 року.

Офіційної інформації щодо запуску наразі немає.

Нагадаємо, що уряд ухвалив зміни до постанови про використання радіочастот і в трьох містах України запускає тестування мережі 5G. Першим містом, де відбудеться тестування мережі 5G, стане Львів, а якщо обладнання не впливатиме на роботу військових, то проєкт масштабують на Київ і Одесу.

Пілотний запуск 5G в Україні планується здійснити двома етапами. При цьому зазначається, що говорити про повноцінний запуск мережі у згаданих містах зарано. Найімовірніше, розгортання нової технології спочатку здійснюватиметься на кількох базових станціях, а не охоплюватиме все місто.

Повноцінний запуск 5G в Україні Мінцифри планує завершити до 2030 року.

Фото: Telemedia Online

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Опубліковано: 31 січня 2025
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