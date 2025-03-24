Від крокусів до тюльпанів: Топ весняних маршрутів по Україні

Весна — час сезонних мандрівок і ще один привід відкривати Україну по-новому. Якщо перше весняне сонечко викликає бажання побути на природі, час відправлятися у спонтанний тріп.



Ми зібрали кілька маршрутів по Україні , де можна помилуватися гарними краєвидами і вдихнути аромат перших весняних квітів.

Долина нарцисів на Закарпатті

Долина нарцисів біля міста Хуст на Закарпатті

З кінця квітня Закарпаття стає туристичною меккою, а все тому, що найбільшу кількість нарцисів в одному місці ви можете зустріти лише тут. Долина в період цвітіння — незабутнє видовище. Цей феномен вартий того, аби хоч раз у житті тут побувати.

Тисячі квіток, які розпускаються одночасно, створюють своєрідний білосніжний квітковий килим серед мальовничих Карпатських гір і дрімучих лісів — на таку магію здатна лише природа.

Долина нарцисів — унікальна природна пам’ятка в урочищі Креші поблизу міста Хуст. Це єдине місце в Східній Європі, де існують природні зарості цієї білосніжної квітки. Схожі, але менші за площею популяції є ще в Альпах, Румунії та деяких країнах на Балканах.

Науковці припускають, що багато тисячоліть тому, рятуючись від льодовика, квіти переселилися сюди. Сама ж Долина утворилася ще під час Льодовикового періоду, коли з тутешніх гір сповз величезний шмат землі. За словами дослідників, саме в цьому ґрунті було насіння нарцисів, а коли лід зійшов, потоки води хлинули в долину і підживлювали рослини. Так нарцисам вдалося пристосуватися до складних для їх популяції гірських умов. У цьому їх унікальність — вони ростуть на висоті 180-200 метрів над рівнем моря.

Сьогодні Долина нарцисів на Хустщині відноситься до біосферних заповідників ЮНЕСКО, а високогірні дикі вузьколисті нарциси, які цвітуть у Долині, занесені до Червоної книги України. Всього на Долині зафіксовано майже 500 видів різних рослин, які ростуть на території більше 256 га.

Як дістатися: доїхати потягом до Хуста, або автобусом від Мукачева і Ужгорода. Нарциси квітнуть в урочищі Кіреші у 4 км від міста Хуст. Маршрут у Google .

Наймальовничіший вигляд на Дністер, село Субіч

Село Субіч, вид на Дністер

Між Кам'янцем-Подільським і Бакотою на Хмельниччині, відомими туристичними принадами регіону , знаходиться чи не наймальовничіше село на Дністрі — Субіч. Це місце вартує того, щоб проїхатися 10 кілометрів по поганій дорозі.

Село дуже маленьке, тут проживає лише близько 300 мешканців, але воно користується увагою туристів, адже розташоване у казковому місці над Дністром. Тут одні із найбільш захоплюючих краєвидів, які можна побачити в Україні.

Цікавий факт: місце настільки гарне, що до повномасштабної війни тут знімали кліп гурту The Hardkiss на пісню "Серце".

А ще в цьому селі дуже автентичні подільські хатки, тому вам буде цікаво спостерігати, як живуть люди у цьому регіоні. Також Субіч славиться не лише своїми краєвидами, а й скельним монастирем, що розташований в урочищі 40-метрової гори Монастирище, яка стоїть прямо над Дністром.

Невеликий печерний монастир, вибитий руками людей у вапняках, до наших днів зберіг свій вигляд та атмосферу благодаті. До монастиря ведуть вузенькі зелені стежки. І хоча спуск тут доволі крутий, вся природа і атмосфера цього місця налаштовують на казковий лад.

Над самою водою стоїть великий білий хрест. Також на горі є діюча капличка та джерела з чистою прозорою водою. Цей печерний монастир подібний на Бакотський, їх навіть називають "братами". Субіч — молодший брат, він був створений в 16-18 столітті. Перша згадка про монахів в цьому місці датована 16 століттям.

Село входить до Наддністрянського заказника Національного природного парку “Подільські Товтри”. Це місце називають меккою для любителів тиші, краси та фантастичних фото.



Як дістатися: потягом або машиною до Кам’янець-Подільського. Далі їхати дорогою Т 2317, біля села Вихватнівці звернути на місцеву дорогу до самого села. Маршрут у Google

Долина ірисів у селі Снітків на Вінниччині

На Вінниччині також є квіткове диво. В долині річки Караєць поблизу села Снітків, на майже 14 гектарах, ростуть півники болотні, або іриси.

Щороку на межі весни і літа тут розцвітає ціле море жовтих квітів. Це місце оповите легендами. За однією з них, дуже дaвно на місці цієї долини молодa пaнянкa зaкохaлaся у пaстухa. Він був кріпaком з сусідського пaнствa. Бaтько дівчини змилувaвся нaд дочкою і вішов до господaря того кріпaкa. Зaпропонувaв викупити хлопця, aби дочкa одружилaся з вільним чоловіком. Тa сусідський пaн позaздрив спрaвжньому кохaнню і віддaв пастуха у рекрути. Тож нa місці, де лилися дівочі сльози, виросли іриси кольору розлуки.

Очільник села навіть раніше розповідав, що вони намагалися тут підсaдити різнокольорові декорaтивні іриси і вони не приживaлися.

Як дістатися: потягом до Вінниці, звідси – автобусом до села Снітків, а далі – пішки близько трьох кілометрів. Маршрут у Google



Крокуси у дендропарку “Березинка”

"Поле шафранів", або крокусів, у дендропарку "Березинка"

Дендропарк “Березинка” біля Мукачевого на Закарпатті — це одне з тих місць, де можна знайти крокуси. Ба більше, тут росте найбільше "поле Шафранів" в Україні. Недаремно це місце називають крокусовим раєм на Закарпатті. Окрім шафранів, тут ростуть усілякі рослини та незвичайні дерева з різних куточків світу.

Заснуванували цей дендропарк у 1957 році з метою дослідженні нових видів лісоутворюючих порід. Для зручності парк поділили на сектори і в доволі короткі терміни тут було випробовано близько 350 видів порід дерев та чагарників.

З часом, окрім дослідницьких функцій, дендропарк “Березинка” почав відігравати і функцію просвітницьку. Доволі часто тут проводять уроки природознавства для закарпатських школярів, адже справді краще один раз побачити, ніж 10 разів прочитати в підручнику. А велика кількість рідкісних рослин не може не притягувати мандрівників як з усього Закарпаття, так і України загалом.

Сьогодні тут ростуть понад 300 видів рослин, серед яких є як доволі знайомі (магнолія, кипарисовики, тюльпанове дерево, дуб, кедр тощо), так і екзотичні: секвойя, гімалайський, ліванський чи аласький кедр, криптомерія японська тощо. Тут можна знайти представників всіх континетів, хіба що окрім Антарктиди.

Графік роботи: у будні з 08:00 по 17:00. У суботу та неділю – з 09:00 по 13:00 лише у рамках екскурсій.

Як дістатися: потягом або автобусом до Мукачева, далі – автобусом до Березинки. Машиною – до Мукачева трасою H09, далі звернути в напрямку на Хуст. Маршрут у Google .



Тюльпани у Кропивницькому Дендропарку



У кінці квітня — на початку травня прокидається справжній тюльпановий рай, дендропарк у Кропивницькому. В цей час тут розквітає 500 тисяч цих весняних квітів.



Дендропарк заснували в середині XX століття. Ідея створення парку належала міській владі, яка прагнула зробити Кропивницький більш привабливим і екологічно чистим місцем для життя і відпочинку.

Спочатку парк задумували як ботанічний сад, але з часом його концепцію розширили і перетворили його на повноцінний дендропарк. У різні роки тут висаджували рідкісні види дерев і чагарників, які були привезені з різних куточків світу.

Парк пережив декілька реконструкцій і благоустроїв. Сьогодні тут регулярно проводять концерти, святкування і розважальні програми.



Як дістатися: потягом або машиною до Кропивницького. Парк розташовано у центрі міста.

Резиденція “Залісся” під Києвом

Якщо ви вже вивчили напам’ять всі маршрути у “Межигір’ї”, то пропонуємо вам ще одну не менш цікаву локацію — Національний природний парк та Державна резиденція “Залісся” у Броварському районі Київщини.

Культурна програма у цьому місці буде насиченою, адже окрім милування природою, ви ще можете навідати тварин, а їх тут чимало: 1200 благородних оленів, 600 плямистих оленів, понад 200 ланей та 30 зубрів.



Неймовірні стада оленів — таке в Україні можна побачити хіба що на Бірючому острові. А ще тут є Музей природи та президентська конюшня — гордість державної резиденції, на конях можна навіть проїхатись, таку платну послугу надають у резиденції.

Тут також можна кататися на велосипедах, спостерігати за тваринами, які вільно гуляють лісом, або доєднатися до екскурсії екостежкою . Також на території заповідника можна побачити два озера – Верхнє Велике і Нижнє Велике.

Загальна площа заповідника величезна — понад 40 тисяч гектарів, хоча в національний парк входить лише 14 тисяч. Понад 80% площі “Залісся” вкрито сосново-дубовими лісами. Тут ростуть ялини, модрини, дуби, граби, ясені, а ще явір, акація, береза та вільха. У лісі можна зустріти червонокнижну конвалію та сон-траву.

Державну резиденцію "Залісся" створили в 1957 році для обслуговування мисливських утіх вищих партноменклатурних чинів СРСР. Тут полювали Хрущов, Брежнєв, Щербицький, Фідель Кастро і ще купа відомих людей. На початку 1990-х років статус заповідно-мисливського був визнаний незаконним і знятий з "Залісся". А з 1995-го року об’єкт отримує статус державної резиденції.

Тут є два мисливських палаци, споруджених ще за часів Хрущова і Брежнєва, але з часів президентства Ющенка полювання тут заборонене, хіба що з фотоапаратом. За часів президентства Януковича територія заповідника була закрита для відвідування, а по всьому периметру держрезиденції загальною довжиною 60 км був поставлений новий паркан. Після втечі Януковича, резиденцію “Залісся”, як і “Межигір'я”, було відкрито для всіх охочих.

Як дістатися: машиною з Києва – трасою Н07. Маршруткою – від метро “Лісова”. Маршрут у Google .