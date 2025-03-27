Художній фільм-фентезі "Мавка. Справжній міф" вже почали знімати: коли буде прем'єра

В Україні почалася робота над художнім фільмом-фентезі "Мавка. Справжній міф", прем'єра якого очікується навесні 2026 року.

Про це повідомили у Film.ua Group.

Над його створенням працює команда, яка працювала над мультфільмом "Мавка. Лісова пісня" – продюсерки Ірина Костюк та Анна Єлісєєва, режисерка Катя Царик, відома своїми концертними постановками та участю в серіальній антології "Перші Дні", сценарист Ярослав Войцешек та оператор Юрій Король.

Раніше ми писали, що автори мультфільму «Мавка. Лісова пісня» анонсували продовження анімаційної стрічки та повнометражний ігровий фільм для аудиторії 12+. Продовження створюватимуть у співпраці з французькою анімаційною студією TeamTo.