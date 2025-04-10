Можливості для ветеранів: де шукати гранти, навчання і допомогу після служби

Гранти на бізнес, курси перекваліфікації і безкоштовна психологічна допомога — сьогодні в Україні є чимало програм, які підтримують ветеранів і військових. Після повернення з фронту багато хто починає життя з нуля: відкриває власну справу, шукає нову професію або потребує емоційного відновлення.

Ми зібрали актуальні можливості — від державних грантів до навчання, спортивних ініціатив і кемпів для ветеранів та їхніх родин.

Гранти для ветеранів

Програма мікрофінансування від Українського ветеранського фонду

Український ветеранський фонд запустив програму мікрофінансування бізнесу ветеранів та членів їхніх родин. Вона передбачає компенсацію витрат до 20 000 гривень на купівлю товарів і обладнання, необхідних для ведення власної справи.

Подавати заявки можуть ветерани, ветеранки, дружина, чоловік, батько, матір, дитина (у тому числі усиновлена) учасника чи учасниці бойових дій, а також загиблих захисників.

Умови компенсації витрат:

заявник має бути самозайнятим (ФОП або особа з незалежною профдіяльністю);

витрати мають бути повʼязані з купівлею товарів чи обладнання (оренда або послуги не компенсуються);

придбані речі мають відповідати сфері діяльності заявника;

усі витрати мають бути здійснені після 24 лютого 2022 року;

необхідно надати документи, що підтверджують фактичні витрати.

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Програма "Грант для ветеранів та членів їхніх сімей"

Це шанс отримати до 1 мільйона гривень на розвиток або створення власного бізнесу. Участь можуть брати ветерани, особи з інвалідністю внаслідок війни, а також їхні дружини/чоловіки.

Суми грантів залежать від кількості створених робочих місць:

до 250 000 грн — 1 робоче місце;

до 500 000 грн — 2 робочих місця;

до 1 млн грн — 4 робочих місця (для ФОПів зі стажем понад рік, держава покриє до 70% витрат).

Заявки на програму приймають просто зараз — але часу небагато. Поточний етап триватиме до 13 квітня.

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Програма “Власна справа”: гранти до 500 000 грн на розвиток бізнесу

“Власна справа” — це державна грантова програма в межах ініціативи “єРобота”, яка підтримує мікро- та малий бізнес. Вона передбачає фінансову допомогу від 50 до 250 тисяч гривень на започаткування або розвиток власної справи. Наразі для підприємців із прифронтових та прикордонних областей суми збільшили до 300 та 500 тисяч гривень відповідно.

Гранти видаються на умовах створення робочих місць:

150 000 грн, якщо підприємець створить 1 робоче місце;

250 000 грн, якщо створить 2 робочих місця;

300–500 000 грн — для бізнесів із Запорізької, Дніпропетровської, Чернігівської, Сумської, Донецької, Миколаївської, Херсонської та Харківської областей.

Отримані кошти можна витратити на купівлю або лізинг обладнання, сировину, матеріали, а також оплату оренди приміщення.

Податися можуть як ті, хто вже має ФОП або бізнес, так і новачки без досвіду підприємницької діяльності.

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Освітній курс KSE: як отримати грант

Для тих, хто ніколи не писав бізнес-план і не знає, як формувати бюджет, експертки KSE Business School розробили безкоштовний онлайн-курс.

В 11 коротких відео розповідають, як заповнювати заявки на гранти, створювати бізнес-план, генерувати бізнес-ідеї, формувати кошторис, перевіряти ділову репутацію.

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Безкоштовне навчання та перекваліфікація для ветеранів

Освітній курс “Як знайти бажану роботу після військової служби”

Це короткий курс на на “Дія.Освіта” із 7 відео. Він створений для тих, хто хоче повернутися до цивільної професії. Курс пояснює, як знайти роботу, скласти резюме, пройти співбесіду та адаптуватися на новому місці. Після завершення — сертифікат на 0.1 ECTS-бала.

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BraveITEducation: ІТ-освіта для початківців

Громадська організація ГО “Відважна ІТ освіта” та IT CLUSTER Academy проводять безкоштовне навчання для військових, ветеранів, їхніх сімей та сімей загиблих захисників. Програма підходить навіть тим, хто раніше не мав досвіду в ІТ.

Доступні напрямки: iOS, Project Management, HR, Python, Front-end та Web Development.

Навчання проходить онлайн та офлайн у вечірній час. Після курсу можна отримати сертифікат та допомогу у пошуку стажування або першої роботи.

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Курс від УКУ “Повернення з війни: перші кроки в ІТ”

Це безкоштовний онлайн-курс від Українського католицького університету для ветеранів і ветеранок, які хочуть зрозуміти, що таке ІТ-сфера.

Програма складається з 7 модулів: від бізнес-аналізу до тестування й DevOps. Після її закінчення видають сертифікат.

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Проєкт "Драйвери": безкоштовне навчання водінню для ветеранів з травмами

Ветерани й ветеранки з травмами опорно-рухового апарату або ампутацією кінцівок можуть безкоштовно навчитися водінню в межах проєкту "Драйвери" . Курс передбачає два етапи: 40 годин онлайн-теорії та 21 день практики в автошколі для людей з інвалідністю при Національній академії внутрішніх справ у Віта-Поштовій. Програма адаптована до потреб людей з інвалідністю, автошкола — повністю доступна.

До ініціативи долучилась компанія Uklon. Вона допоможе з працевлаштуванням і переобладнанням авто під ручне керування. У майбутньому планують розширити кількість адаптованих машин, щоб зробити умови рівними для всіх водіїв.

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Програма “ITHero”

“ITHero” – це соціальна освітня ініціатива на базі IT-школи Codemify, метою якої є професійна переорієнтація українських ветеранів у сфері ІТ.

Курс триває 5 місяців, включає теорію, практику і підготовку до співбесід. Навчання складається з двох блоків: Manual QA та Automation QA.

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Безоплатне IT-навчання від Мінцифри та Mate academy

Mate academy та Мінцифра запустили програму для ветеранів, які хочуть змінити професію. Інтенсиви тривають від 3 до 6 місяців і включають комплексну підготовку: здобуття технічних та розвиток мʼяких навичок, робота в команді, опанування англійської тощо.

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Психоемоційне відновлення для ветеранів

DoLadu Camp

DoLadu Camp – 4-денна безкоштовна програма для емоційного відновлення, соціальної адаптації та фізичної реабілітації за принципом “рівний рівному”. Її реалізують у Київській області.

Програма передбачає психологічну підтримку, спортивні активності, діагностику та перебування у колі людей з подібним досвідом. Учасники повинні мати статус УБД та бути звільнені від військової служби.

Дата найближчого заїзду: 14–17 квітня.

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Проєкт ментального здоров’я для ветеранів MARTA

Це проєкт ментального здоров’я для ветеранів, їхніх рідних та близьких. На онлайн-платформі MARTA можна анонімно пройти тестування, зрозуміти свій психологічний стан і за потреби знайти фахівця.

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Курс “Шлях пораненого” на Prometheus

Курс складається з трьох модулів і розрахований на тих, хто пережив поранення або серйозні травми. Під час нього пояснюють, як працювати з власним тілом, емоціями, відносинами й прийняттям змін. Після проходження видають сертифікат.

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​Для ветеранів, які прагнуть інтегруватися в цивільне життя та розпочати власну справу, існує чимало ресурсів і програм. Наприклад, у Львові запустили мапу ветеранських бізнесів , яка допомагає знайти та підтримати підприємства, створені ветеранами.

Крім того, є багато історій ветеранів, які після служби відкрили власний бізнес : Сергій Жуковський заснував виробництво снеків “Сушена радість”, Олексій Логачьов відновив роботу своєї друкарні “Веда”, а Петро Красицький відкрив медичний центр “Разом” у Києві.

Фото: president.gov.ua