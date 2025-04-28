Відпочити тілом і душею: SPA комплекси, лазні та чани у Києві і передмісті

Якщо після довгої зими ви почуваєтесь виснажено, саме час влаштувати собі невеликий релакс-вікенд. Найпростіша опція – сходити у SPA, відвідати процедури і розслабитися. Або ж просто замовити пару годин сауни з чаном. Так, чани можна знайти не лише у Карпатах .



Розповідаємо, де відпочити тілом і душею у Києві та передмісті.

Лазня Афродіти

Релакс по-Закарпатськи на березі Дніпра — це про “Лазні Афродіти” у парку “Муромець” в Києві. Тут можна замовити лазню із закарпатськими чанами на березі Дніпра.

Закарпатський чан встановили на відкритій терасі біля спуску до річки. Біля нього є мангал, поряд – ресторан, спортивні і дитячі майданчики, вейк-парк і багато розваг.

За вашим бажанням до чану можуть додати тонізуючі цитруси. А ще для відвідувачів тут доступні різні види масажу.

У “Лазні Афродіти” також можна орендувати бунгало з панорамними вікнами, душем, туалетом, телевізором і кондиціонером. Їжу і напої можна приносити із собою. Також можна зробити замовлення в ресторації комплексу.

Де: Київ, Парк Муромець, X-Park, вул. Паркова дорога, 1

Ціни: оренда гриль-альтанки – від 1000 грн, готельний номер – від 1000 грн

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Morewell

На березі Київського водосховища розташований заміський комплекс Morewell, що за 40 км від Києва. Це місце для тих, хто хоче усамітнитись та відпочити від міської метушні, провести час у релаксації.

Тут працює спа-центр, є фінська сауна, купіль, хамам, соляна кімната, карпатські чани й закритий басейн. Також пропонують масажі та косметологічні процедури. Спектр послуг різноманітний: від спа на двох до виноградного обгортання чи скрабування тіла.

На території заміського комплексу є навіть міні-зоопарк та квадропарк. На ніч можна залишитися у готельному номері з джакузі з краєвидом на море.

На території є закритий і відкритий басейни. З розваг також є соляна кімната, фінська сауна та хамам. Ще тут можна зайнятися риболовлею, або взяти на прокат баггі чи велосипед.

Де: село Толокунь, вулиця Київська, 43-А

Ціни: масаж від 1200 грн, чан 2900 грн, проживання у готелі від 3400 грн

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Touch Day Spa

Touch Day Spa — це ще один куточок релаксації та догляду за собою. Заради процедур не треба їхати далеко – студія знаходиться на Печерську в Києві.

Тут на вас чекають цікаві ритуали розслаблення та незвичайні масажі. Наприклад, чакральний масаж нагрітим камінням, іншими словами стоунтерапія або масаж гарячою свічкою.

Стоунтерапія може надавати як розслаблюючу дію, так і тонізуючу, все залежить від температури каміння, а також інтенсивності масажної техніки. Тут вам підберуть догляд за обличчям і тілом на будь-який смак.



Де: Київ, вул. Андрія Верхогляда, 16

Ціни: усі послуги з масажу та відновлення – від 2200 грн

Комплекс Protsiv Lake House

Відпочити у чані посеред соснового лісу – заради цього варто їхати у Protsiv Lake House у селі Проців під Києвом. Тут можна зняти затишний будиночок на березі озера і провести релакс-вікенд.

Біля будиночка, крім чана, є мангал. На території можна ловити рибу, за гарної погоди – купатися в озері, плавати на човнику, їздити на велосипедах, або на квадроциклах (працює прокат), ходити за грибами. Словом, тут є все для перезавантаження.

Де: с. Проців, Київська область

Ціни: оренда чану від 2500 грн, будинок для двох дорослих і двох дітей від 4000 грн

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Shambala Wellness Club

Shambala — це гармонійний простір для відпочинку, оздоровлення та ментального розвитку людини. Засновники облаштували його за принципами найдавнішої науки Васту Шастра, прабатьком якого є Фен Шуй.

SPA-процедури у Shambala проводять згідно з канонами аюрведи. Тут пропонують більше десятка комплексів, серед яких – класичні східні масажні техніки, косметичні аюрведичні процедури, а також відомий у всьому світі масляний масаж абх’янгам. Додатково тут пропонують розслабитися під час процедури широдхара та пропарити тіло у дерев’яній фітобочці сведана.

Також у комплексі працює відкритий басейн . Біля нього – lounge-зона з пуфами і літній бар. У холодні дня відвідувачі можуть поплавати у закритому басейні з гідромасажем і протитечією. Також тут є циркулярний душ, хамам і фінська сауна, соляна кімната та тренажерний зал.

Shambala позиціонують як місце тиші і відпочинку. Тут не подають алкогольні напої та не вітають галасливі компанії. У комплексі працює ресторан аюрведичної кухні.



Де: с. Рожни, вул. Свободи, 67

Ціна: комплекс спа від 2000 грн, проживання в номері від 4900 грн

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Дача Бобриця

Якщо ви давно хотіли провести вихідні на дачі, то заплануйте їх у Бобриці. Це заміський комплекс відпочинку неподалік Києва з неймовірною природою, смачною кухнею, SPA та затишними готельними номерами.



На території дачі ви знайдете чимало розваг для себе: від риболовлі до прогулянок на велосипеді. Поруч з Дачею є пансіон для коней Arion Stables. Тут можна стати професійним наїзником і просто покататися. У Бобриці є найсучасніші теплиці Green Gold – в них вирощують органічні овочі та фрукти, наливають свіжий сік і пригощають цукатами. А якщо пощастить, ви можете потрапити на ярмарок за фермерськими продуктами.

Щоб відновити сили, можна відвідати баню. Банщик допоможе підібрати температуру та процедури, які посилять цілющий ефект. Для повного релаксу можна замовити розслабляючий масаж. А в кімнаті відпочинку запропонують трав’яний чай з фермерським медом. Щоб заручитися енергією природи, можна відпочити в чані з карпатськими травами просто неба.

У теплу пору року на дачі працює відкритий басейн.

На території є зона барбекю, мангали або ж місце для вилову риби, а якщо ви приїхали відпочивати, а не готувати, можете віддати перевагу ресторану.



Де: село Бобриця, вул Козацька, 77

Ціна: вартість оренди сауни від 2400 грн, проживання у готелі від 4 тисяч

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Ферма Sheepland

Якщо ви скучили за відпочинком на природі, як у бабусі, а ще насолодитися водними процедурами, слід відвідати Sheepland. Всього 250 гривень за вхід, і ви опиняєтеся у місці неймовірної краси.



Розташована ферма на північ від села Велика Бугаївка у 30 хвилинах їзди від Києва. Ця місцевість серед мандрівників так і називається "Васильківські Карпати", адже зовсім поруч високі пагорби, що дійсно нагадують гори.

На фермі багато тварин (вівці, кози, гуси), яких можна годувати. Влітку працює відкритий басейн. Також можна скупатися у чані, який працює і взимку, і влітку. Сюди можна приїжджати не лише на екскурсію, а й на повноцінні вихідні. До бронювання доступні два будиночка: із сауною та сімейний. На території працює ресторан з домашньою кухнею.

Це місце облюбували фотографи і приїздять сюди за атмосферними світлинами. А дехто тут навіть відзначає весілля чи інші особисті важливі свята.

Де: Велика Бугаївка, Київська область. Координати Google

Ціни: вхід до ферми для дорослих – 250 грн, для дітей – 100 грн, оренда чану – 1000 грн, сауни – 600 грн, будинків для проживання - від 2500 грн

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