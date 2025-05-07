“Укрзалізниця” оновила мапу безбар’єрності вокзалів: доступні вже 53 міста

Команда "ЛУН Місто" та "Укрзалізниця" оновили мапу доступності вокзалів.

Тепер вона охоплює 53 міста, повідомляє пресслужба перевізника.

Серед них: Київ, Одеса, Львів, Харків, Ужгород, Суми, Івано-Франківськ, Запоріжжя, Дніпро, Вінниця, Яремче, Шепетівка, Чоп, Чернігів, Чернівці, Черкаси, Хмельницький, Фастів, Трускавець, Тернопіль, Татарів-Буковель, Стрий, Слов’янськ, Синельникове, Роздільна, П’ятихатки, Полтава, Подільськ, Павлоград, Олександрія, Ніжин, Мукачево, Миргород, Краматорськ, Коростень, Конотоп, Коломия, Козятин, Ковель, Кам’янське-Пасажирське, Кам’янець-Подільський, Знам’янка і Жмеринка.

Мапа інформує про рівень доступності вхідних груп, квиткових кас, інформаційних стійок, залів очікування і укриттів. А також повідомляє про наявність ліфтів, допоміжних засобів висадки/посадки, кімнати батьків і дітей, зазначає, чи є персонал допомоги — вокзальні помічники. Наприклад, вокзал у Києві має ліфти з кожної платформи у підземний перехід, зал очікування для людей з інвалідністю, крісла колісні та навіть сервіс онлайн-перекладу на жестову мову.

Окремо для проєкту створили 3D-моделі вокзалів. Це допоможе пасажирам краще зорієнтуватися на місці.

Нагадаємо, що мапу безбар’єрності вокзалів запустили у вересні 2024 року. Спершу вона охоплювала 12 обʼєктів.

Фото: ГО “Безбар’єрність”; скриншот мапи