У Києві цьогоріч збільшиться кількість ділянок, де не скошуватимуть траву

У 2025 році кількість ділянок у столиці, на яких не скошують траву, збільшиться до 76, а їх загальна площа складе 207,8 гектарів.

Про це повідомили у "Київзеленбуді", пише "УП.Життя".

У переліку передусім парки, сквери та ділянки біля шосе. А найбільше їх в Оболонському районі – 576 тисяч м2. Біля багатьох із них встановлюють інформаційні таблички з попередженнями, що траву спеціально не косять задля створення "сприятливого середовища для запилювачів" та "економії ресурсів".

"Відмова від косіння – це свідомий крок до сталого розвитку міста. Нескошені ділянки допомагають зберігати вологу в ґрунті, запобігати ерозії, створювати природну ізоляцію від спеки, особливо в умовах змін клімату. Також висока трава допомагає знижувати температуру в місті влітку", – пояснили у "Київзеленбуді".

Водночас там кажуть, що повністю відмовитися від косіння наразі неможливо. Для цього є три причини: захист від кліщів, профілактика пожеж і боротьба з небезпечними бур’янами.

Старший викладач кафедри ботаніки Харківського національного педуніверситету Юрій Бенгус розповів, що надмірне скошування трави, навпаки, сприяє поширенню амброзії.

"Амброзія проростає пізніше наших трав. Тобто, якщо на поверхні землі ростуть наші лучні трави, то амброзії немає місця. Але коли старанні косарі активно скошують весняні трави, амброзія каже: „Дякую, що звільнили для мене місце”. Таким чином вона поширюється все більше і більше", – каже Юрій Бенгус.

Науковець додає, що найбільша шкода від скошування трави – це зменшення біорізноманіття, яке негативно впливає на стійкість навколишнього середовища. Ділянки, де росте мало видів трав чи дерев, стають вразливими до будь-яких змін.

Декоративні луки та обмеження косіння на визначених ділянках є поширеною практикою в багатьох європейських столицях, зокрема Лондоні, Відні, Берліні та інших. Важливою перевагою цих підходів є забезпечення харчуванням (пилком і нектаром) комах-запилювачів, що сприяє розвитку біорізноманіття. Основними видами догляду за декоративними луками є полив та прополювання.

Нагадаємо, експеримент із частковою відмовою від косіння трави у місті розпочався у 2023 році. Торік у місті було 39 ділянок, де газони не скошують, і ще 17 ділянок, де висаджують луки та різнотрав’я. Також того ж року у Києві тимчасово не скошували траву через аномальну спеку. У департаменті захисту довкілля та адаптації до змін клімату заявляли, що у 2025 році площі з декоративними луками та ділянками без скошування планують збільшити в десять разів.

Фото: Unsplash\Daniel Chicchon