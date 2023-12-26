10 проектов, которые изменят Киев и область в 2024 году

В Киеве и пригороде предусмотрено много изменений и обновлений в ближайший год. Мы выбрали несколько интересных проектов, которые планируют полностью или частично реализовать в 2024 году.

Киев

В середине 2024 года планируют завершить строительство второй очереди Национального музея Голодомора-геноцида на Печерске.

Одновременно посещать музей смогут около 1,5 тысячи человек. В музее будут залы с постоянной и сменной экспозициями. Тут будет три конференц-зала, научно-методический центр, большие фондовые хранилища, библиотеки, образовательные классы, медпункт и кафе.

Планируют также построить пешеходный мостик, который будет соединять музей с паркингом на Днепровском склоне.

Общая стоимость строительства музея — 1,6 млрд гривен. Проект частично профинансирует Канада.

На Оболонском острове хотят завершить обустройство зоны отдыха ко Дню Киева в 2024 году. Проект предусматривает обустройство 300-метровой пляжной зоны, строительство пешеходного моста-волны , велодорожки, спортивные и детские игровые площадки.

В КП «Плесо» отметили , что это будет большая рекреационная зона для киевлян, без торговли.

Кроме сохранившихся деревьев и кустов, на острове высадят декоративные яблони, розовую акацию, сирень и газоны, цветущие все лето.

В 2024 году в Киеве в качестве эксперимента обустроят 10 дождевых садов.

Дождевые сады – это углубленные клумбы, которые с помощью специальной дренажной системы собирают, удерживают и возвращают воду в экосистему. Во время ливней сад забирает на себя часть дождя, что снижает нагрузку на основную систему канализации.

Также коммунальщики планируют начать озеленение трамвайных путей и остановок общественного транспорта и установить парклеты для создания дополнительного уюта в городе.

На Позняках в мае 2023 года приступили к работе по обустройству парка "Срібний Кіл" возле одноименного озера. Строительные работы будут проходить в шесть очередей. Первую очередь работ планируют завершить летом 2024 года.

Парк площадью 7,54 гектара будет располагаться между станциями метро "Осокорки" и "Позняки".

Первая очередь включает в себя обустройство двух входных групп (с улицы Срибнокильской и со стороны церкви), а также верхней транзитной дорожки, с помощью которой можно будет добраться от одной станции метро до другой.

Также будут делать подпорные стены, лестницы, пандусы, проводить коммуникации и устанавливать систему водоотведения. После этого будут мостить дорожки фигурными элементами, проводить озеленение парка и устанавливать скамьи и урны в зоне застройки первой очереди.

На обустройство зоны отдыха потратят около 9,3 миллиона гривен, часть финансирования возьмет на себя бизнес.

Фото: Texty.org

В 2024 году в Киеве планируют потратить около 1,5 млрд. грн. для создание безбарьерного пространства. Эти средства пойдут для обеспечение жилищного фонда пандусами и другими необходимыми условиями для доступности.

В то же время общественная организация "Пассажиры Киева" призывает власти выделить не менее 5% городского бюджета в 2024 году на меры по безбарьерности и безопасности движения. Речь идет о 3,57 млрд. гривен.

"На большинстве трамвайных линий отсутствуют безбарьерные трамвайные платформы, а пути находятся в ужасном состоянии, что не позволяет запустить туда современные низкопольные трамваи", - говорится в петиции от представителей "Пассажиров Киева".

Создание Государственного реестра недвижимых памятников

1 января 2024 в Украине хотят запустить Государственный реестр недвижимых памятников Украины, в который войдут памятники архитектуры, археологии, истории, монументального искусства, науки и техники, ландшафтные объекты и садово-паркового искусства.

"єПам'ятка" будет объединять карточки о памятниках государственного и местного значения, известных и недавно обнаруженных.

Ожидается, что внедрение онлайн-реестра будет препятствовать хаотической застройке в исторических ареалах городов, особенно во время послевоенного восстановления, а также оптимизировать процессы охраны памятников Украины.

Метро на Троещину и на Виноградарь, троллейбус в Бровары и Ирпень

В Городскую целевую программу развития инфраструктуры Киева на 2024-2025 годы хотят заложить старт строительства метро на Троещину . Правда, через два года собираются построить всего 10 метров участка Подольско-Выгуровской линии от станции «Глубочицкая» до станции «Радужная».

Также за следующие два года строительство метро на Виноградаре должно продвинуться на 985 метров.

Станцию метро "Житомирская" до 2025 года хотят переоборудовать в соответствии с требованиями инклюзивности.

В Киевсовете также рассматривают строительство троллейбусных линий в Бровары, Гостомель, Ирпень и Бучу в 2024-2025 годах.

Киевщина

Фото: визуализации YOD Group

Около села Дмитровка в 7 километрах от Киева хотят построить первый в Украине кластерный город Vlasne misto с населением более 32 000 жителей.

CEO компании Vlasne misto Ярослав Корнияченко говорит , что стратегия реализации проекта рассчитана на 16 лет. На площади 450 га хотят построить таунхаусы, усадьбы и 5-этажные дома, а также офисные здания, коворкинги, школу, больницу и энергопарк.

Город должен стать почти полностью автономным и функционировать за счет энергии солнца и ветра. Еще одним источником энергии станет биометан, получаемый от компостирования органики.

Город проектируют сделать полностью безотходным, например, предполагается сортировка и полная переработка мусора и пищевых отходов. А дождевую воду будут использовать для технических нужд, например, для полива газонов.

Сейчас большинство инфраструктурных объектов первой очереди на стадии готовности к строительству и заканчивают разрешения и необходимые экспертизы.

Литва построит современный комплекс учебных заведений для детей в Буче. Там будут обучаться до 880 детей. Комплекс площадью 14,6 тыс. кв. м будет состоять из школы, детского сада и спортивных площадок.

Дизайнеры стремились создать гендерно-нейтральное пространство, которое не мешало бы детям идти собственным путем к развитию. В частности, пытались избегать перенасыщения цветами и деталями в классах, которые отвлекают детей от обучения.

Строительство заведений обойдется в 18 млн. евро. К финансированию присоединятся литовские инвесторы.

Открытие комплекса намечено на 1 сентября 2025 года.

В Буче построят индустриальный парк Bucha Techno Garden. С этим поможет корейская государственная компания K-water. Целью будущего проекта является развитие нескольких секторов: транспортно-логистического, медицинского, научно-учебного, IТ-кластера, индустриального кластера, курортно-санитарной и жилой застройки.

Кроме того, корейская компания поможет Бучанскому сообществу построить новые очистные сооружения, которые должны уменьшить экологические риски и сделать систему стоков более эффективной.

«У нас уже отведен участок площадью 7 гектаров в Буче. Проектирование и строительство займет до трех лет – это будут первые новые очистные сооружения по всей Украине со времен независимости», — говорит городской голова Бучи Анатолий Федорук.