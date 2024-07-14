Не лише морозиво: 5 холодних десертів, які легко приготувати вдома

Якщо вам у спеку хочеться чогось солодкого, але при цьому обов’язково приємно-освіжального, і щоб приготувати це можна було без випічки, ми зібрали для вас прості рецепти холодних десертів з усього світу — від італійської граніти до філіппінського хало-хало.

Також радимо звернути увагу на добірку освіжальних десертів від італійського шефа Марко Черветті — фрукти у вині, афогато, баварезе з персиками, пана-кота з ягідним кюлі та натуральне смачне морозиво лише із трьох інгредієнтів.

Граніта (Італія)

Фото: freepik.com

Граніта — це популярний італійський десерт родом із Сицилії. Чимось нагадує сорбет, бо готується на основі фруктового соку з цукром, але має більш рихлу структуру крижаної крихти. По факту це колотий фруктовий лід з цукром.

Ми пропонуємо приготувати лимонну граніту — холодна й кисленька, вона ідеально освіжає і тамує спрагу. Також у нас є простий рецепт персикової граніти.

Знадобиться:

лимонний сік — 250 мл

вода — 250 мл

цукор — 130 г

Як готувати:

З лимонів витиснути сік, щоб вийшло 250 мл. Цукор залити гарячою кип’яченою водою та розмішати до його розчинення. Остудити, потім змішати з лимонним соком. Перелити в пластиковий судок з кришкою та поставити в морозилку приблизно на годину. Потім дістати і перемішати трошки застиглу суміш виделкою. Повернути в морозилку та заморожувати до повного застигання. Перед подачею дістати граніту і залишити при кімнатній температурі хвилин на 10. Потім розмішати вилкою, викласти лід у креманки чи келихи та подавати.

Сютлач (Туреччина)

Фото: freepik.com

Сютлач — один із найвідоміших турецьких десертів. Якщо ви бодай раз були в Туреччині, ви могли бачити його у вітринах кондитерських і кафе: керамічні формочки з білою масою, зверху якої можна побачити трошки підгорілу скоринку. Це звичайний рисово-молочний пудинг, власне, слово süt у перекладі з турецької означає молоко.

Головна відмінність турецького сютлача від інших рисових пудингів — спосіб приготування. Десерт спочатку варять, а потім запікають до золотисто-коричневої скоринки і подають охолодженим, прикрасивши подрібненими горіхами, корицею або фруктами.

Знадобиться:

молоко — 1 л

рис круглозернистий — 2 ст. л.

цукор — 100 г

сіль — щіпка

жовток — 1 шт.

крохмаль — 1,5 ст. л.

рисове борошно — 1 ст. л.

вода для приготування рису — 250 мл

Як готувати:

Рис добре промити й відварити в трохи підсоленій воді 10 хвилин, періодично помішуючи. За цей час рідина випарується, а крупа практично буде готова. Молоко: відлити півсклянки для розведення крохмалю, іншу частину налити в каструлю, всипати цукор. Також додати зварений рис. Поставити на вогонь і довести до кипіння, періодично помішуючи. В миску налити молоко, що залишилося, додати крохмаль, яєчний жовток і рисове борошно. Ретельно збити вінчиком до однорідності. У кипляче молоко тонкою цівкою ввести яєчно-борошняну суміш, енергійно розмішуючи вінчиком, щоб уникнути утворення грудочок. Варити 10 хвилин на невеликому вогні до загусання. Після чого розлити сютлач у порційні керамічні формочки, придатні за запікання. Поставити формочки на деко, в яке налити воду так, щоб вона діставала приблизно 1/4 висоти форм. Поставити деко в розігріту до 200 градусів духовку на 20-25 хвилин. За 5 хвилин до готовності увімкнути верхній нагрів для утворення засмаглої скоринки. Готовий сютлач остудити, після чого поставити на кілька годин холодильник. Перед подачею прикрасити подрібненими горішками, меленою корицею або свіжими ягодами.

Крем де папая (Бразилія)

Фото: Instagram./flavourjourney

Крем де папая — холодний десерт із Бразилії, який набув широкої популярності в середині 1990-х. Його готують з папаї, яку змішують з ванільним морозивом — виходить дуже ніжний холодний крем-мус, який добре освіжає в спеку. Фінальним акордом у страві виступає Creme de Cassis — лікер із чорної смородини. Якщо у вас його немає, можна замінити на варення або сироп із чорної смородини.

Знадобиться:

стигла папая — 1 шт.

ванільне морозиво — 1 кулька

Creme de Cassis — 1 ст. л.

Як готувати:

Папаю очистити від шкірки та насіння. Нарізати невеликими шматочками. Покласти в блендер, додати морозиво і лікер. Добре збити до однорідності. Перелити в келих для подачі та прикрасити кількома краплями лікеру.

Банановий спліт (Америка)

Фото: Instagram/heladossmuuyoficial

Популярний американський десерт, який готують з бананів і морозива. Рецепт було придумано 1904 року, коли хтось додумався зробити “лодочку” з бананів, у яку покласти кілька кульок морозива та щедро прикрасити все це сиропами та свіжими ягодами. Цей рецепт залишається незмінним вже 120 років.

Для цієї страви найкраще підійде нестиглий банан, який добре тримає форму. Хоча в деяких рецептах зустрічаються карамелізовані банани.

Знадобиться:

банан — 1 шт.

морозиво — 3 кульки

варення, сироп, ягоди — для прикраси

Як готувати:

Банан почистити від шкірки, розрізати на дві частини уздовж. Викласти половинки банана на овальну пласку таріль, сформувавши лодочку. У лодочку покласти три кульки морозива — за правилами має бути три різні смаки, проте все залежить від ваших смакових уподобань. Щедро полити шоколадним або карамельним сиропом, додати варення та свіжі ягоди.

Хало-хало (Філіппіни)

Фото: Instagram/myronepo

Хало-хало (або гало-гало) — гастрономічна перлина Філіппін. Холодний десерт готують за принципом асорті, поєднуючи в склянці подрібнений лід, згущене молоко та різноманітні солодкі фрукти і ягоди, як от манго, полуниця, банани, тапіока, солодка квасоля, кокос, солодка картопля тощо.

Знадобиться:

свіжі фрукти та ягоди

згущене молоко

улюблене морозиво

подрібнений лід

Як готувати: