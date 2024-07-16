Кремолато від Марко Черветті — холодний італійський десерт за 5 хвилин

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Марія Сердюк
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Спекотна погода диктує свої правила, змушуючи відмовитися від звичного раціону харчування та віддаючи перевагу холодним, освіжальним стравам і напоям.

Марко Черветті, бренд-шеф ресторанних проєктів Fozzy Group, розповідає, чим рятуватися в спеку: наприклад, приготувати холодний капрезе-суп або освіжальні напої з алкоголем та без.

А ще Марко радить обов’язково скуштувати кремолато з італійського регіона Апулія — холодний десерт, який є чимось середнім між джелато і сорбетом. Ця страва готується за лічені хвилини і добре освіжає в спеку.

За словами Марко, коли до фруктів додається цукор, відбувається екстракція рідини, тобто вони виділяють сік. Тому їх варто відставити на трохи, щоб розуміти, скільки води треба буде додати для ідеальної консистенції (якщо вода взагалі знадобиться).

Знадобиться:

  • малина — 500 г

  • цукор — 150 г

  • вода — за потреби

Як готувати:

  1. Малину покласти в глибоку миску, почавити до консистенції пюре. Додати цукор і добре перемішати. Відставити і трошки почекати. Якщо малинове пюре занадто густе, додати трошки води та знову перемішати.

  2. Закрити миску плівкою та поставити в морозильну камеру на 12 годин. Кожну годину діставати та перемішувати, розбиваючи грудочки льоду.

  3. Готове кремолато повинно мати кремову консистенцію. Розкласти по склянкам і подавати.

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Опубліковано: 16 липня 2024
рецепт Їжа марко черветті
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