Що готувати з персиками та нектаринами: 7 рецептів, які вас здивують
Літо — час персиків і нектаринів. Ми не будемо казати, скільки в них користі (це можна легко наґуґлити), просто закликаємо вас їх купити та куштувати за обидві щоки. А коли вам набридне їсти їх просто так, радимо приготувати з ними смачні страви. Які саме — читайте в нашій статті.
Якщо ви думаєте, що нектарин — це гібрид персика і сливи, ви дуже помиляєтеся. Нектарин — це той самий персик, тільки "лисий". Такі плоди виникають в результаті самозапилення рослини і на одному дереві можуть мирно рости як гладкі, так і пухнасті плоди.
Назву нектаринам дали давні греки, які називали божественні напої нектаром. Логіка назви дуже проста: нектарини, як правило, набагато соковитіші за персики, і сік (тобто нектар) з них можна пити, ледве надрізавши фрукт.
Пропонуємо вам рецепт персиків на грилі, які стануть чудовою самостійною закускою або основною для салатів; нектарини з хамоном як елегантну закуску під вино; салат капрезе, де замість помідорів використати соковиті плоди; салат з персиками і куркою або креветками; а на десерт — чудовий пиріг коблер і сицилійську граніту.
В усіх рецептах можна використовувати як персики, так і нектарини, або додавати і те, і те.
Персики на грилі
Знадобиться:
- персики — 5 шт.
- вершкове масло або олія — 2 ст. л.
Як готувати:
- Розігріти мангал або сковороду-гриль. Персики помити, витерти паперовим рушником. Розрізати навпіл і видалити кісточки.
- За допомогою кулінарного пензлика змастити половинки з обох боків олією або вершковим маслом (якщо використовуєте масло, його треба попередньо розтопити).
- Викласти персики на гриль і смажити приблизно по 4-5 хвилин з кожного боку до характерних смужок.
- Подавайте з будь-яким соусом, м’яким сиром, ванільним морозивом або використовувати як інгредієнт у салатах.
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Персики з куркою
Знадобиться:
- куряче філе — 1 шт.
- персики — 3 шт.
- мікс салату — 2 жмені
- синя цибуля — половинка
- фета — 1 ст. л.
- волоські горішки — 1 ст. л.
- улюблені ягоди — на смак
- сіль, перець — на смак
- олія, лимонний сік — для заправки
Як готувати:
- Куряче філе помити, обтерти паперовим рушником. Натерти сіллю й перцем та обсмажити з обох боків під кришкою, поки скоринка не стане засмаглою, а в розрізі м’ясо буде білим, без рожевого соку. Готову курку трошки остудити й нарізати шматочками.
- Цибулю нашаткувати тонкими півкільцями. Персики помити та приготувати на грилі як вказано в рецепті вище. Якщо не хочете заморочуватися, цей крок можна пропустити і використати свіжі фрукти.
- У глибоку миску викласти салатне листя, додати персики, курку, цибулю, горішки, розкришену фету та улюблені ягоди.
- Посолити, поперчити, заправити олією та лимонним соком. Сік можна замінити оцтом — яблучним, винним чи бальзамічним.
Нектарини з хамоном
Знадобиться:
- нектарини — 2 шт.
- хамон — 100 г
- крем-сир — 3 ст. л.
- олія — 1 ст. л.
- базилік — для подачі
Як готувати:
- Крем-сир викласти на пласку таріль, трошки розмазавши по всій поверхні. Скропити олією, на бажання можна посипати сіллю і перцем.
- Нектарини розрізати навпіл, видалити кісточки та нарізати скибками.
- Викласти зверху на сир скибки нектаринів і шматочки хамону, прикрасити листочками базиліку.
Або можна не заморочуватися, а просто нарізати персики чи нектарини скибками, кожну із них загорнути у шматочок хамону й одразу подавати.
Капрезе з нектаринами
Знадобиться:
- нектарини — 2-3 шт.
- моцарела — 1 шт. (велика)
- зелений базилік — 1 пучок
- сіль, перець, олія — на смак
Як готувати:
- Нектарини помити, розрізати навпіл, видалити кісточку та нарізати тонкими скибками.
- Моцарелу розрізати навпіл і кожну половинку нарізати тонкими скибками.
- Викладати на блюдо по черзі сир і нектарини разом із листочками базиліку.
- Посолити, поперчити, збризнути олією та подавати.
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Персики з креветками
Знадобиться:
- персики чи нектарини — 2 шт.
- великі креветки — 10-15 шт.
- рукола — 1 пучок
- м’який сир — 100 г
- сіль, перець — на смак
- олія, бальзамічний крем — для заправки
Як готувати:
- Креветки помити, видалити голови (якщо є) та обсмажити в олії до яскраво-рожевого кольору. Якщо ви використовуєте заморожені, їх треба попередньо розморозити.
- Руколу помити й обсушити. Персики помити, нарізати скибочками.
- Викласти у миску листя руколи, додати персики, креветки й сир. Присипати сіллю й грубо меленим перцем, заправити олією та бальзамічним кремом.
Персиковий коблер
Знадобиться для тіста:
- борошно — 200 г
- цукор — 50 г
- розпушувач — 2 ч. л.
- вершкове масло — 90 г (порізати дрібними кубиками)
- вершки 30% — 180 мл
- вівсяні пластівці — 30 г
Знадобиться для начинки:
- персики — 800 г
- цукор — 100 г
- крохмаль — 3 ст. л.
Як готувати:
- Персики помити, видалити кісточки, крупно нарізати. Помістити в глибоку миску, додати крохмаль та цукор. Добре вимішати.
- В окремій мисці або чаші планетарного міксера змішати борошно, цукор, розпушувач для тіста та олію. Добре розтерти все разом. Додати вершки та вівсяні пластівці і добре перемішати всі разом.
- Викласти фрукти в змащену олією форму, а зверху ложкою рівномірно викласти тісто. Поставити форму з коблером у розігріту до 180 градусів духовку та пекти 40-50 хвилин. Фрукти повинні пропектися, а верхній шар тіста набути впевненого рум’янцю.
Персикова граніта
Знадобиться:
- персики — 1 кг
- цукор — 200 г
- вода — 200 мл
- лимонний сік — 2 ст. л.
Як готувати:
- У невеликому сотейнику змішати воду з цукром. Довести сироп до кипіння, зняти з плити й охолодити до кімнатної температури.
- Персики помити, обсушити, видалити кісточки та нарізати шматочками. Скласти в чашу блендера, додати охолоджений сироп. Подрібнити до стану гладенького пюре.
- Перелити суміш у форму, що підходить для заморожування та поставити в морозилку приблизно на годину. Потім дістати і перемішати трошки застиглу суміш виделкою. Повернути в морозилку та заморожувати ще 5 годин, раз на годину перемішуючи масу виделкою.
- Готову граніту викласти у склянки та подавати, прикрасивши листочками м’яти.