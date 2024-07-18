Що готувати з персиками та нектаринами: 7 рецептів, які вас здивують

Літо — час персиків і нектаринів. Ми не будемо казати, скільки в них користі (це можна легко наґуґлити), просто закликаємо вас їх купити та куштувати за обидві щоки. А коли вам набридне їсти їх просто так, радимо приготувати з ними смачні страви. Які саме — читайте в нашій статті.

Якщо ви думаєте, що нектарин — це гібрид персика і сливи, ви дуже помиляєтеся. Нектарин — це той самий персик, тільки "лисий". Такі плоди виникають в результаті самозапилення рослини і на одному дереві можуть мирно рости як гладкі, так і пухнасті плоди.

Назву нектаринам дали давні греки, які називали божественні напої нектаром. Логіка назви дуже проста: нектарини, як правило, набагато соковитіші за персики, і сік (тобто нектар) з них можна пити, ледве надрізавши фрукт.

Пропонуємо вам рецепт персиків на грилі, які стануть чудовою самостійною закускою або основною для салатів; нектарини з хамоном як елегантну закуску під вино; салат капрезе, де замість помідорів використати соковиті плоди; салат з персиками і куркою або креветками; а на десерт — чудовий пиріг коблер і сицилійську граніту.

В усіх рецептах можна використовувати як персики, так і нектарини, або додавати і те, і те.

Персики на грилі

Фото: Instagram/latourangelle

Знадобиться:

персики — 5 шт.

вершкове масло або олія — 2 ст. л.

Як готувати:

Розігріти мангал або сковороду-гриль. Персики помити, витерти паперовим рушником. Розрізати навпіл і видалити кісточки. За допомогою кулінарного пензлика змастити половинки з обох боків олією або вершковим маслом (якщо використовуєте масло, його треба попередньо розтопити). Викласти персики на гриль і смажити приблизно по 4-5 хвилин з кожного боку до характерних смужок. Подавайте з будь-яким соусом, м’яким сиром, ванільним морозивом або використовувати як інгредієнт у салатах.

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Персики з куркою

Фото: Instagram/joyfulhealthyeats

Знадобиться:

куряче філе — 1 шт.

персики — 3 шт.

мікс салату — 2 жмені

синя цибуля — половинка

фета — 1 ст. л.

волоські горішки — 1 ст. л.

улюблені ягоди — на смак

сіль, перець — на смак

олія, лимонний сік — для заправки

Як готувати:

Куряче філе помити, обтерти паперовим рушником. Натерти сіллю й перцем та обсмажити з обох боків під кришкою, поки скоринка не стане засмаглою, а в розрізі м’ясо буде білим, без рожевого соку. Готову курку трошки остудити й нарізати шматочками. Цибулю нашаткувати тонкими півкільцями. Персики помити та приготувати на грилі як вказано в рецепті вище. Якщо не хочете заморочуватися, цей крок можна пропустити і використати свіжі фрукти. У глибоку миску викласти салатне листя, додати персики, курку, цибулю, горішки, розкришену фету та улюблені ягоди. Посолити, поперчити, заправити олією та лимонним соком. Сік можна замінити оцтом — яблучним, винним чи бальзамічним.

Нектарини з хамоном

Фото: Instagram/karimichelleyoung

Знадобиться:

нектарини — 2 шт.

хамон — 100 г

крем-сир — 3 ст. л.

олія — 1 ст. л.

базилік — для подачі

Як готувати:

Крем-сир викласти на пласку таріль, трошки розмазавши по всій поверхні. Скропити олією, на бажання можна посипати сіллю і перцем. Нектарини розрізати навпіл, видалити кісточки та нарізати скибками. Викласти зверху на сир скибки нектаринів і шматочки хамону, прикрасити листочками базиліку.

Або можна не заморочуватися, а просто нарізати персики чи нектарини скибками, кожну із них загорнути у шматочок хамону й одразу подавати.

Капрезе з нектаринами

Фото: Instagram/testkitchen

Знадобиться:

нектарини — 2-3 шт.

моцарела — 1 шт. (велика)

зелений базилік — 1 пучок

сіль, перець, олія — на смак

Як готувати:

Нектарини помити, розрізати навпіл, видалити кісточку та нарізати тонкими скибками. Моцарелу розрізати навпіл і кожну половинку нарізати тонкими скибками. Викладати на блюдо по черзі сир і нектарини разом із листочками базиліку. Посолити, поперчити, збризнути олією та подавати.

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Персики з креветками

Фото: Instagram/colessupermarkets

Знадобиться:

персики чи нектарини — 2 шт.

великі креветки — 10-15 шт.

рукола — 1 пучок

м’який сир — 100 г

сіль, перець — на смак

олія, бальзамічний крем — для заправки

Як готувати:

Креветки помити, видалити голови (якщо є) та обсмажити в олії до яскраво-рожевого кольору. Якщо ви використовуєте заморожені, їх треба попередньо розморозити. Руколу помити й обсушити. Персики помити, нарізати скибочками. Викласти у миску листя руколи, додати персики, креветки й сир. Присипати сіллю й грубо меленим перцем, заправити олією та бальзамічним кремом.

Персиковий коблер

Фото: Instagram/tasteofhome

Знадобиться для тіста:

борошно — 200 г

цукор — 50 г

розпушувач — 2 ч. л.

вершкове масло — 90 г (порізати дрібними кубиками)

вершки 30% — 180 мл

вівсяні пластівці — 30 г

Знадобиться для начинки:

персики — 800 г

цукор — 100 г

крохмаль — 3 ст. л.

Як готувати:

Персики помити, видалити кісточки, крупно нарізати. Помістити в глибоку миску, додати крохмаль та цукор. Добре вимішати. В окремій мисці або чаші планетарного міксера змішати борошно, цукор, розпушувач для тіста та олію. Добре розтерти все разом. Додати вершки та вівсяні пластівці і добре перемішати всі разом. Викласти фрукти в змащену олією форму, а зверху ложкою рівномірно викласти тісто. Поставити форму з коблером у розігріту до 180 градусів духовку та пекти 40-50 хвилин. Фрукти повинні пропектися, а верхній шар тіста набути впевненого рум’янцю.

Персикова граніта

Фото: Instagram/_angelapalermo_

Знадобиться:

персики — 1 кг

цукор — 200 г

вода — 200 мл

лимонний сік — 2 ст. л.

Як готувати: