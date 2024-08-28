Спагеті з тунцем — бюджетна вечеря за 15 хвилин від Марко Черветті

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Марія Сердюк
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Не знаєте, що приготувати на вечерю, щоб було смачно, швидко і при цьому не за всі гроші світу? Приготуйте пасту!

Марко Черветті, бренд-шеф ресторанних проєктів Fozzy Group, розповідає найбюджетніший рецепт пасти в Італії — з консервованим тунцем. За словами Марко, ця страва готується дуже легко та з мінімального набору інгредієнтів, який можна знайти в коморі навіть у найбіднішого італійського студента.

Ця паста готується настільки швидко і просто, що з нею впорається навіть той, хто ніколи нічого не готував.

До речі, консервований тунець добре зберігається без холодильника. Тому якщо десь побачите знижки на нього, сміливо беріть кілька банок — його можна сховати в коморі на випадок відключення електроенергії, діставати за потреби та готувати з ним смачні страви навіть без світла.

Знадобиться:

  • спагеті — 150 г
  • тунець у власному соку — 1 банка
  • петрушка — 1 невеликий пучок
  • олія — 50 мл
  • сіль, перець — на смак

Як готувати

  1. Спагеті відварити в підсоленій воді згідно з інструкцією на пакованні.
  2. Поки вариться паста, злити рідину з тунця. Петрушку помити, просушити паперовими рушниками і дрібно посікти.
  3. Готові спагеті відкинути на друшляк, додати петрушку, тунець і олію. Швидко перемішати і подавати.
  4. На бажання можна присмачити страву сіллю і свіжомеленим перцем.

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Опубліковано: 28 серпня 2024
рецепт Їжа марко черветті
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