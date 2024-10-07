Паста з гарбузом — комфортна осіння страва від Марко Черветті
Осінь — час для затишних страв з гарбузом. І готувати їх варто не лише на Гелловін, а й просто так — на сніданок, обід і вечерю. І в бренд-шефа ресторанних проєктів Fozzy Group Марко Черветті є смачна ідея для вас.
Марко пропонує приготувати смачну пасту з гарбузом. Страва вегетаріанська, проте якщо ви хочете зробити її веганською, просто виключіть пармезан зі списку інгредієнтів.
Марко готує цю страву з пасти під назвою pasta mista — так в Італії називають суміш різних сортів пасти. Це чудовий спосіб використати залишки різних макаронів, коли всіх видів залишилося потроху. Проте ви можете використати один вид, для цієї страви чудово підійдуть спіральки-фузілі, метелики-фарфале або трубочки-пенне.
Раніше Марко ділився солодкими стравами з гарбуза: дізнайтеся, як приготувати тирамісу з гарбузом, гарбузовий торт і дуже простий італійський десерт zucca caramellata.
Знадобиться:
- гарбуз — 500 г
- коротка паста — 150 г
- часник — 15 г
- тертий пармезан — 50 г
- овочевий бульйон — 600-700 мл
- олія — 25 г
- сіль, перець — на смак
Як готувати:
- Гарбуз почистити, нарізати дрібними кубиками.
- У великій пательні розігріти олію, додати розчавлений часник. Обсмажити його до золотавого кольору, потім додати гарбуз і посолити.
- Обсмажити гарбуз з часником, періодично помішуючи. Коли гарбуз трошки засмагне, додати овочевий бульйон.
- Коли гарбуз звариться і старе мʼяким, розімʼяти його товкачиком для пюре прямо у бульйоні.
- Після цього додати до гарбуза пасту, перемішати. Варити, поки рідини майже не залишиться.
- Наприкінці додати трошки олїї, сир і перець на смак, тертий пармезан. Добре перемішати і подавати.
Фото на обкладинці: modernfarmhouseeats.com