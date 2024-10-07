Паста з гарбузом — комфортна осіння страва від Марко Черветті

Осінь — час для затишних страв з гарбузом. І готувати їх варто не лише на Гелловін, а й просто так — на сніданок, обід і вечерю. І в бренд-шефа ресторанних проєктів Fozzy Group Марко Черветті є смачна ідея для вас.

Марко пропонує приготувати смачну пасту з гарбузом. Страва вегетаріанська, проте якщо ви хочете зробити її веганською, просто виключіть пармезан зі списку інгредієнтів.

Марко готує цю страву з пасти під назвою pasta mista — так в Італії називають суміш різних сортів пасти. Це чудовий спосіб використати залишки різних макаронів, коли всіх видів залишилося потроху. Проте ви можете використати один вид, для цієї страви чудово підійдуть спіральки-фузілі, метелики-фарфале або трубочки-пенне.

Раніше Марко ділився солодкими стравами з гарбуза: дізнайтеся, як приготувати тирамісу з гарбузом, гарбузовий торт і дуже простий італійський десерт zucca caramellata.

Знадобиться:

гарбуз — 500 г

коротка паста — 150 г

часник — 15 г

тертий пармезан — 50 г

овочевий бульйон — 600-700 мл

олія — 25 г

сіль, перець — на смак

Як готувати:

Гарбуз почистити, нарізати дрібними кубиками. У великій пательні розігріти олію, додати розчавлений часник. Обсмажити його до золотавого кольору, потім додати гарбуз і посолити. Обсмажити гарбуз з часником, періодично помішуючи. Коли гарбуз трошки засмагне, додати овочевий бульйон. Коли гарбуз звариться і старе мʼяким, розімʼяти його товкачиком для пюре прямо у бульйоні. Після цього додати до гарбуза пасту, перемішати. Варити, поки рідини майже не залишиться. Наприкінці додати трошки олїї, сир і перець на смак, тертий пармезан. Добре перемішати і подавати.

Фото на обкладинці: modernfarmhouseeats.com