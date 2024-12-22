Рецепти 12 пісних страв на Святвечір: від куті до голубців

На Святвечір, що святкують напередодні Різдва 24 грудня, традиційно готують 12 страв, які символізують 12 апостолів. Страви мають бути обов'язково пісними, адже саме в цей день завершується великий різдвяний піст.

Ця дюжина страв має глибоке значення в українській культурі й традиціях. Розповідаємо про сакральний зміст кожної з них, а також ділимося рецептами приготування.

Рецепт куті

Фото: vecteezy.com

Кутя — основна страва на різдвяні свята, вона символізує достаток, єдність роду і пам’ять про предків. Три обов'язкові інгредієнти — зерно, мед та мак. За традицією кутю готують з пшениці. Однак часто тепер на столі можна побачити кашу з рису, ячменю, вівса, гречки чи перловки. Зерно символізує початок нового життя, мед — здоров'я, а мак — захист.

З начинкою можна експериментувати: волоські горіхи замінюють на фундук або мигдаль, замість родзинок додають курагу.

Знадобиться:

пшениця — 350 г

мак — 200 г

улюблені горіхи — 200 г

родзинки — 150 г

інші сухофрукти — на бажання

мед — 3 ст. л.

сіль — щіпка

Як готувати:

Підготувати мак для куті. Промити, залити окропом у співвідношенні 1:2 і накрити кришкою, щоб настоявся всю ніч або, мінімум, 2 години. Замочування пом'якшує зернятка, а це є ключовою особливістю для подальшого приготування. Підготувати пшеницю для куті. Промити проточною водою кілька разів, щоб видалити пил і сміття. Потім замочити зерна в глибокій мисці або каструлі щонайменше на 8 годин (краще на ніч). Відварити пшеницю. Замочену пшеницю покласти в каструлю та залити свіжою водою: рідини має бути достатньо, щоб вона покривала зерно приблизно на 2-3 см. Довести воду до кипіння, потім зменшити вогонь і варити від 1 до 2 годин, поки зерна не стануть м'якими. Періодично перевіряти зерна на м'якість. Коли пшениця буде напівтверда, додати трохи солі. Щойно зернятка стануть м'якими, зняти каструлю з вогню і відцідити пшеницю через сито чи друшляк. Змішати інгредієнти. До вареної пшениці додати мак, мед, дрібно нарізані горіхи та родзинки. Все добре перемішати 1 охолодити за кімнатної температури перед подачею.

Рецепт узвару

Фото: Instagram/vitalia.pl

Узвар — ще одна важлива страва на святковому столі. Напій із сухофруктів символізує нове життя, очищення душі й тіла, а також вдячність Богу. Готують узвар з будь-якого сушу — так називають сушені яблука, груші, родзинки, курагу, чорнослив тощо.

Знадобиться:

суміш сухофруктів — 500 г

вода – 3 л

мед – на смак

Як готувати:

Сушені фрукти та ягоди гарно промити холодною водою кілька разів. У каструлю влити 3 л води, перекласти сухофрукти, довести до кипіння, після цього варити 10 хвилин. Зняти каструлю з узваром з плити, скуштувати на смак. За необхідності додати мед. Підсолоджувач краще додавати в кінці, бо сухофрукти і так солодкі самі по собі. Накрити каструлю кришкою і дати узвару настоятися не менше 5-7 годин. Перед подачею узвар процідити через марлю.

Рецепт риби, тушкованої у морській воді

Фото: Instagram/55winston55

Серед 12 пісних страв на святковому столі обов’язково повинна бути риба. Її не вважають тваринним білком, тому вона входить у перелік пісних страв. Рибу ототожнюють із самим Божим сином, бо в перекладі з грецької слово Іхтіос перекладається і як Ісус Христос, і як риба.

Риба на святковому столі може бути в будь-якому виді: печена, заливна, маринована, солена, смажена або у вигляді юшки. Ми пропонуємо приготувати на святковий стіл рибу по-італійськи за рецептом від шефа Марко Черветті.

Риба, тушкована в морській воді, — класичний рецепт італійської кухні. В нашому варіанті це буде сибас, але таким методом можна готувати будь-яку рибу. Треба лише протушкувати її у воді з помідорами й часником — майже так, як його готували неаполітанські моряки. Виходить пісна і дуже смачна страва.

Знадобиться:

сибас — 1 шт.

вода — 350 мл

морська сіль — 1 ст. л.

часник - 3 зубчики

перець чилі — 1 шт.

помідори чері — 10 шт.

петрушка — 5-7 гілочок

олія — 1 ст. л

Як готувати:

У глечик або глибоку миску налити воду та насипати сіль. Розмішати, щоб сіль розчинилася. Часник, петрушку та чилі дрібно нашаткувати. Помідори розрізати навпіл. Рибу почистити й випатрати й добре промити. Якщо у вас вже чищена рибка, тоді просто помити та обовʼязково витерти насухо паперовими рушниками. На сковорідці розігріти олію та викласти цілу рибу. Швидко обсмажити з обох боків, щоб на рибі утворилася скоринка. Додати на пательню помідори, часник і половину петрушки. Влити воду з сіллю, довести до кипіння і зменшити вогонь, тушкувати 10 хвилин, потім перевернути рибу на інший бік і протушкувати ще 10 хвилин. Готову рибу перекласти на тарілку, прикрасити тушкованими помідорами. Подавати, посипавши дрібно січеною свіжою петрушкою.

Рецепт пісного борщу

Фото: Unsplash/Monika Grabkowska

Червоний борщ на святковому столі напередодні Різдва нагадує про кров невинних дітей, убитих у Вифлеємську ніч за наказом Ірода. Пісний борщ на Святвечір готують на овочевому бульйоні, додають до нього картоплю та приправи. Можуть додавати квасолю, гриби або вушка — невеликі за розміром шматочки тіста, що схожі на вигляд до пельменів, але заліплені у формі маленького вушка. Вушка можуть бути як з начинкою, так і без.

Знадобиться:

вода — 2,5 л

картопля — 4-5 середніх бульб

великий буряк — 1 шт.

велика морква — 1 шт.

ріпчаста цибуля — 1 шт.

капуста білокачанна — 300 г

томатна паста — 2 ст. л.

часник — 2-3 зубчики

олія — 3-4 ст. л.

лавровий лист — 2 шт.

сіль, перець — на смак

цукор — 1 ч. л.

оцет або лимонний сік — 1 ст. л.

зелень (кріп, петрушка) — невеликий пучок

Як готувати:

Всі овочі помити й почистити. Буряк і моркву натерти на великій тертці або нарізати тонкою соломкою. Капусту тонко нашаткувати, цибулю порізати маленькими кубиками, картоплю — середніми шматочками. Закип’ятити 2,5 літри води у великій каструлі. Додати картоплю та варити на середньому вогні 10-15 хвилин. Тим часом у сковороді розігріти олію та обсмажити в ній цибулю до прозорості, додайте моркву і буряк. Додати томатну пасту, перемішати, влити 50 мл води і тушкуватм 10-15 хвилин на слабкому вогні. В кінці додати лимонний сік або оцет, щоб буряк зберіг яскравий колір. У каструлю до картоплі додати капусту і лавровий лист, варити 7-10 хвилин. Потім перекласти тушковані овочі зі сковороди в каструлю. Посолити, поперчити, на бажання додати цукор для балансу смаку. Пропустити часник через прес і також додати в борщ. Після часнику проварити борщ ще пару хвилин. Перед подачею дати борщу настоятися під кришкою мінімум 30 хвилин. А краще — пару годин або навіть ніч.

Рецепт пампушок

Фото: Instagram/sitnikoffkitchen

Памушки на святковому столі вважаються символом святих, що увірували в Ісуса Христа і отримали вічне життя на небі. А також символізують щастя, достаток і радістт, які шукає кожен в різдвяні свята.

Для тіста:

пшеничне борошно — 3 склянки

вода — 1 склянка

олія — 3 ст. л.

сухі дріжджі — 1 пакетик (11 г)

сіль — дрібка

цукор — 1 ст. л.

Для поливки:

олія — 100 мл

часник — 2-3 зубчики

кріп — пів пучка

петрушка — пів пучка

сіль — 0.5 ч. л.

Як готувати:

Просіяти борошно в миску. Влити до нього воду, олію, цукор, сіль, дріжджі і замісити тісто, поки воно не буде відставати від рук. Тісто має бути щільним та еластичним. Накрити тісто кухонним рушником або закрити миску харчовою плівкою. Поставити в тепле місце приблизно на 1.5 години. Тісто має збільшитися в розмірі вдвічі. Коли тісто виросте, обімнути його і сформувати невеликі кульки однакового розміру. Викласти їх у змащену олією форму на відстані приблизно 1 см один від одної. Залишити в теплі на 30 хв підійти. Після цього змастити поверхню пампушок олією. Випікати в розігрітій до 180 градусів духовці і близько 30 хвилин до готовності. Поки печуться пампушки, приготувати заправку: часник почистити та розтерти його разом з сіллю та олією в ступці або перебити блендером. Додати дрібно кріп і петрушки й добре вимішати. Готові гарячі пампушки полити часниковою поливкою.

Пісні голубці

Фото: Instagram/marilenaleavitt

Голубці на Святвечір символізують мир, дружбу і спокій. Назва цієї страви співзвучна зі словом “голуб”, який вважається символом миру. А ще голуб символізує Святого Духа, що несе людям Божу любов.

На свято голубці готують із листя свіжої або кислої капусти та пісної начинки без м’яса. Начинка може бути з рису чи гречки (або суміші цих двох круп), кукурудзяної крупи чи пшона, картоплі, квасолі, грибів, цибулі, моркви.

Якщо ви шукаєте автентичний рецепт пісних голубців , радимо подивитися рецепт від пані Галини із села Річка Косівського району Івано-Франківської області. Пані Галина залюбки поділилася рецептом цієї страви, який вона дізналася від своєї бабусі.

На 5-літрову каструлю знадобиться:

квашена капуста — ціле листя

кукурудзяна крупа — 1 склянка

рис — 1 склянка

морква — 2 шт.

ріпчаста цибуля — 2 шт.

болгарський перець — 1 шт.

кріп — 1/2 пучок

петрушка — 1/2 пучок

олія — 300 г

сіль — 1 ч. л.

чебрець — 7 гілочок

лавровий лист — 2 шт.

Як готувати:

Моркву, цибулю та болгарський перець чистимо. Моркву тремо на великій тертці, цибулю й перець дрібно шаткуємо. Обсмажуємо все в олії до м’якості. Рис і кукурудзяну крупу відварюємо в окремих каструлях до м’якості. Даємо трошки вистигнути, потім змішуємо все разом. Додаємо обсмажені овочі й дрібно січений кріп і петрушку. Солимо, добре вимішуємо. Отриманою сумішшю начиняємо квашене капустяне листя, загортаючи кожен листочок щільним ролом. На дно каструлі викладаємо гілочки чебрецю та лаврове листя, зверху щільно кладемо голубці. Заливаємо водою, доводимо до кипіння. Відтак зменшуємо вогонь і залишаємо повільно тушкуватися на 4-5 годин.

Рецепт млинців

Фото: Іnstagram/botanic_france

Млинці на різдвяні свята символізують сонце. Цим сонцем для вірян став Ісус Христос, відтоді млинці часто присутні на трапезах християн. На Святвечір млинці традиційно готують пісні, подають з варенням чи медом, або ж загортають у них пісну начинку — відварену картоплю, тушковану капусту, смажені гриби або свіжі ягоди й фрукти.

Пропонуємо вам універсальний рецепт пісного тіста для млинців на мінеральній воді.

Знадобиться:

борошно — 300 г

сіль — 0.5 ч. л.

цукор — 3 ст. л.

газована мінералка — 700 мл

олія без запаху — 5 ст. л.

Як готувати:

Борошно насипати у велику миску, додати сіль і цукор, добре перемішати. Влити половину води (350 мл) і добре вимішуємо вінчиком. Потім додати другу половину мінералки та знову добре вимішати вінчиком. Влити олію, знову добре перемішати. Залишити на 15 хвилин в теплому місці. Пательню трохи змастити олією, наливати потроху тісто на млинці, нахиляючи сковорідку в різні боки, щоби тісто рівномірно розтеклося поверхнею. Смажити до золотавого кольору з обох боків.

Рецепт вареників

Фото: Unsplash/Victoria Shes

Вареники на святковому столі символізують достаток у родині. А ще вони є символом молодого місяця та продовження роду. На жнива прадавні українці їли вареники як ритуальну страву. Така їжа мала надати женцям “місячної” наснаги.

Як і млинці, вареники можна готувати на пісному тісті. А начиняти картоплею, капустою, грибами, маком, вишнями або будь-якими ягодами. Солоні пісні вареники можна подавати з карамелізованою цибулею, а солодкі — із цукром, медом або улюбленим джемом. Нижче даємо рецепт пісного тіста на вареники.

Знадобиться:

борошно — 500 г

вода — 200 мл

олія — 2 ст. л.

сіль — дрібка

Як готувати:

Борошно просіяти, додати сіль і перемішати. Додати воду та олію та замісити досить круте тісто. Готове тісто накрити рушником і залишити відпочити на 1 годину. Після цього тонко розкачати на присипаній борошном поверхні, склянкою вирізати кружальця. Викласти на середину начинку та заліпити вареники півмісяцем.

Рецепт маринованого часнику

Фото: foodfaithfitness.com

Часник на святковому столі — це символ міцного здоров'я, очищення від гріхів, свята й радості. Зазвичай часник кладуть на чотири кутки столу, а потім їдять, щоб не боліли зуби.

Якщо ви хочете не просто поставити голівку часнику на стіл, а й приготувати з нього щось смачненьке, радимо замаринувати часник за рецептом від Марко Черветті: такий часник можна використовувати у різноманітних стравах, або їсти окремо як самостійну закуску.

Знадобиться:

часник — 5 голівок

вода — 250 мл

яблучний оцет — 250 мл

сіль — 15 г

свіжий чилі — 1 шт.

свіжий чебрець — 3 гілочки

свіжа мʼята — 1 гілочка

сушене орегано — 1/4 ч. л.

олія — 120 мл

Як готувати:

Часник почистити. Дрібно порізати перець чилі. У невеликій каструльці змішати воду, яблучний оцет, додати сіль, довести до кипіння. Покласти в маринад зубчики часнику і проварити 2-3 хвилини. Часник не має стати м’яким, нам треба, щоб він лише увібрав кислинку від маринаду, тоді він залишиться хрустким. В окрему миску скласти подрібнений чилі. Потім дістати з маринаду часник і викласти його в миску з чилі. Додати орегано, щедру дрібку солі, влити 30 мл оливкової олії. Перемішати та залишити на 30 хвилин для вистигання. У чисту суху банку покласти кілька гілочок чебрецю та гілочку м’яти. Викласти часник, залити оливковою олією так, щоб вона повністю вкрила зубчики часнику. Закрутити щільною кришкою та зберігати в холодильнику. Найкраще такий часник смакує за кілька днів.

Рецепт тушкованої квасолі

Фото: Іnstagram/shecooksitalll

Страви з бобових на Святвечір символізують весну, яка завжди відроджується в людині після занепаду. До святкового столу з давніх-давен готувати горох або квасолю в тому чи іншому вигляді: подавали вареники з квасолею або тушковану квасолю, а горохову начинку могли використовувати в голубцях.

Знадобиться:

консервована квасоля — 400 г

томати очищені у власному соку — 400 г

часник — 1 зубчик

лавровий лист — 1-2 шт.

сіль, перець — на смак

олія — 1 ст. л.

Як готувати:

На сковороді на середньому вогні розігріти олію. Вичавити туди зубчик часнику, трохи обсмажити. З квасолі злити рідину, готувати, помішуючи, кілька хвилин. Додати помідори, посолити й поперчити, додати лавровий лист. Тушкувати на середньому вогні хвилин 10–15, поки томати не перетворяться на соус. На бажання, наприкінці можна трошки потовкти квасолю і додати подрібнену зелень, наприклад, кінзу чи петрушку.

Рецепт тушеної капусти

Фото: Instagram/balkankitchen

Капуста на передріздвяному столі символізує єднання навколо однієї основи. Тому страви з неї також популярні у Святвечір. Готують як гарячий суп-капусняк, так і капустяні салати або ж подають квашену капусту з духмяною соняшниковою олією. На святковий стіл ми пропонуємо приготувати пісну тушковану капусту.

Знадобиться:

капуста — 1 шт.

велика морква — 1 шт.

ріпчаста цибуля — 1 шт. (велика)

томатний сік — 2-3 склянки

лавровий лист — 3 шт.

олія — для смаження

сіль, перець — на смак

Як готувати:

Моркву й цибулю помити й почистити. Цибулю на нашаткувати дрібненькими кубиками, моркву натерти на тертці. У глибокій сковороді розігріти олію та обсмажити цибулю до прозорості. Потім додати моркву та смажити, помішуючи, на маленькому вогні, поки овочі не стануть мʼякими. Капусту тонко нашаткувати і додати на сковорідку до цибулі з морквою. Посолити, поперчити, добре перемішати. Додати лаврове листя і залити двома склянками томатного соку. Довести до кипіння, зменшити вогонь до мінімуму і тушкувати під кришкою 30-40 хвилин, періодично помішуючи. Якщо рідина випарується, а капуста буде ще не готова (готова капуста має мʼяку консистенцію), то влити ще склянку томатного соку і тушкувати до готовності. Готову капусту скуштувати на смак і за необхідності додати ще солі й перцю. Якщо капуста буде надто кисла (це може статися, бо томатний сік при нагріванні дає кислинку), додати в капусту трошки цукру, перемішати і протушити після цього ще пару хвилин.

Рецепт мачанки з грибів

Фото: thesidesmith.com

Гриби на святковому столі символізують одразу дві природи Ісуса Христа: земну (ніжка) і божественну, тобто небесну (шапочка). У Святвечір українці споживають мариновані гриби, варять юшку із сушених грибів. Також з грибів роблять мачанку — грибну підливу до голубців чи вареників.

Ми пропонуємо вам приготувати на Святвечір смачні мариновані гриби — дуже смачну й оригінальну закуску.

Знадобиться:

печериці — 350 г

часник — 3 зубчики

петрушка — 35 г

біле сухе вино – 60 г

оливкова олія — 30 г

сіль, перець — на смак

Як готувати:

Печериці нарізати навпіл. Якщо гриби невеличкі, можна залишити їх цілими. Часник почистити та розчавити ножем, петрушку дрібно посікти. На сковороді розігріти олію, додати часник і трохи обсмажити. Додати гриби, присолити і смажити, поки повністю не випарується рідина з грибів. Влити вино, поперчити, додати подрібнену петрушку. Смажити, помішуючи, поки вино не випарується. Готові гриби перекласти в суху стерилізовану банку. Залити до верху оливковою олією та закрутити щільною кришкою. Зберігати гриби в холодильнику.

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