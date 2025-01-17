Сніданок за 10 хвилин — яйця по-мексиканськи від Марко Черветті

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Марія Сердюк
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Думаєте, що готували з яєць геть усе? А як щодо того, щоб приготувати їх на мексиканський манір?

Бренд-шеф ресторанних проєктів Fozzy Group Марко Черветті пропонує здивувати себе і рідних зранку стравою під назвою huevos a la Mexicana — це яєчня-бовтанка з овочами і… плодами кактуса. Так, не дивуйтеся. Плоди кактуса зараз продаються консервовані, їх можна знайти у великих супермаркетах. Якщо ж не знайдете, спробуйте для початку приготувати цю яєчню без нього.

А якщо ви полюбляєте мексиканську кухню, радимо також приготувати бурито, тако і соус гуакамоле за рецептами Марко.

Знадобиться:

  • яйця — 3 шт.
  • томати — 2 шт.
  • синя цибуля — 1 шт.
  • олія — для смаження
  • червоний чилі — половинка
  • кінза — 4-5 гілочок
  • кактус — на смак
  • сіль — на смак

Як готувати

  1. Цибулю почистити, нарізати дрібними кубиками. Помідори помити й так само порізати дрібними кубиками.
  2. Кактус порізати невеликими кубиками, чилі нарізати тонкими кружальцями. Подрібнити кінзу.
  3. У сковорідці розігріти трошки олії, розбити туди яйця й одразу збовтати лопаткою.
  4. Додати в бовтанку цибулю, томати, кактус і смажити, помішуючи, одну хвилину.
  5. Подавати, прикрасивши кільцями чилі та кінзою.

Фото на обкладинці: dinorestaurant.com

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Опубліковано: 17 січня 2025
рецепт Їжа марко черветті
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