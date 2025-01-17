Сніданок за 10 хвилин — яйця по-мексиканськи від Марко Черветті

Думаєте, що готували з яєць геть усе? А як щодо того, щоб приготувати їх на мексиканський манір?

Бренд-шеф ресторанних проєктів Fozzy Group Марко Черветті пропонує здивувати себе і рідних зранку стравою під назвою huevos a la Mexicana — це яєчня-бовтанка з овочами і… плодами кактуса. Так, не дивуйтеся. Плоди кактуса зараз продаються консервовані, їх можна знайти у великих супермаркетах. Якщо ж не знайдете, спробуйте для початку приготувати цю яєчню без нього.

А якщо ви полюбляєте мексиканську кухню, радимо також приготувати бурито , тако і соус гуакамоле за рецептами Марко.

Знадобиться:

яйця — 3 шт.

томати — 2 шт.

синя цибуля — 1 шт.

олія — для смаження

червоний чилі — половинка

кінза — 4-5 гілочок

кактус — на смак

сіль — на смак

Як готувати

Цибулю почистити, нарізати дрібними кубиками. Помідори помити й так само порізати дрібними кубиками. Кактус порізати невеликими кубиками, чилі нарізати тонкими кружальцями. Подрібнити кінзу. У сковорідці розігріти трошки олії, розбити туди яйця й одразу збовтати лопаткою. Додати в бовтанку цибулю, томати, кактус і смажити, помішуючи, одну хвилину. Подавати, прикрасивши кільцями чилі та кінзою.

Фото на обкладинці: dinorestaurant.com