Сніданок за 10 хвилин — яйця по-мексиканськи від Марко Черветті
Думаєте, що готували з яєць геть усе? А як щодо того, щоб приготувати їх на мексиканський манір?
Бренд-шеф ресторанних проєктів Fozzy Group Марко Черветті пропонує здивувати себе і рідних зранку стравою під назвою huevos a la Mexicana — це яєчня-бовтанка з овочами і… плодами кактуса. Так, не дивуйтеся. Плоди кактуса зараз продаються консервовані, їх можна знайти у великих супермаркетах. Якщо ж не знайдете, спробуйте для початку приготувати цю яєчню без нього.
А якщо ви полюбляєте мексиканську кухню, радимо також приготувати бурито, тако і соус гуакамоле за рецептами Марко.
Знадобиться:
- яйця — 3 шт.
- томати — 2 шт.
- синя цибуля — 1 шт.
- олія — для смаження
- червоний чилі — половинка
- кінза — 4-5 гілочок
- кактус — на смак
- сіль — на смак
Як готувати
- Цибулю почистити, нарізати дрібними кубиками. Помідори помити й так само порізати дрібними кубиками.
- Кактус порізати невеликими кубиками, чилі нарізати тонкими кружальцями. Подрібнити кінзу.
- У сковорідці розігріти трошки олії, розбити туди яйця й одразу збовтати лопаткою.
- Додати в бовтанку цибулю, томати, кактус і смажити, помішуючи, одну хвилину.
- Подавати, прикрасивши кільцями чилі та кінзою.
Фото на обкладинці: dinorestaurant.com
Опубліковано: 17 січня 2025
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