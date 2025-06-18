Що готувати з молодою картоплею: 6 свіжих ідей

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Марія Сердюк
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Молода картопля — овочева королева початку літа. Варто їсти її прямо зараз, поки вона ще невеликого розміру, а шкірка настільки тонка, що можна навіть не чистити.

Що приготувати з молодої картоплі? Окрім класичного поєднання з вершковим маслом і дрібно січеним кропом, з нею можна робити ще безліч смачних страв.

Влітку можна готувати салати з молодою картоплею — як теплі, так і холодні. Вони не лише смачні, а й дуже легко готуються. До того ж, картопляні салати чудові і як самостійна страва, і як гарнір до м'яса, риби, птиці та смажених ковбасок.

У нашій добірці — шість рецептів картопляних салатів. Попри те, що всі вони готуються з молодої картоплі, їхній смак кардинально відрізняється завдяки шістьом різним заправкам.

Картопляний салат зі сметаною

Найпростіший картопляний салат з усіх можливих на світі. Все, що знадобиться, — це картопля, трошки цибулі та сметана. Сметану, до речі, можна замінити грецьким йогуртом. Або домашнім майонезом — можливо, це буде не так корисно, проте так само смачно.

Знадобиться:

  • дрібна молода картопля — 500 г
  • синя цибуля — 1 шт.
  • зелена цибуля — 3–4 пера
  • сіль, перець — на смак
  • жирна сметана — для заправки

Як готувати

  1. Картоплю помити й почистити. Відварити в кожушках до м'якості.
  2. Коли буде готова, злити воду й трошки остудити. Потім розрізати кожну картоплину на 2 або 4 частини (залежно від розміру картоплі) та скласти в миску.
  3. Два види цибулі дрібно нашаткувати. Додати до картоплі. Посолити, поперчити, заправити сметаною і добре перемішати.

Картопляний салат із соусом вінегрет

Соус вінегрет (vinaigrette) — це емульсія з чотирьох інгредієнтів: оцту, олії, солі та перцю. Можна додати гірчицю для пікантності смаку. Головне — дотримуватися пропорцій: олії має бути вдвічі більше, ніж оцту. Готується соус вінегрет за одну хвилину, а варіацій можна зробити безліч, додаючи кожен раз спеції й трави на власний розсуд.

Знадобиться:

  • картопля — 300 г
  • синя цибуля — половинка (за бажанням)
  • кріп або інша зелень — 2–3 гілочки
  • гірчиця в зернах — 1 ч. л.
  • яблучний або винний оцет — 2 ст. л.
  • олія — 4 ст. л.
  • сіль, перець — на смак

Як готувати

  1. Картоплю помити й почистити. Відварити в кожушках до м'якості. Коли буде готова, злити воду й трошки остудити. Потім розрізати кожну картоплину навпіл і скласти в миску.
  2. Цибулю почистити й нарізати тонкими півкільцями. Кріп або іншу зелень дрібно нашаткувати.
  3. У невелику миску налити оцет, додати гірчицю, посолити і перемішати. Влити в суміш олію, поперчити і добре перемішати, щоб соус став однорідним. В отриману заправку додати кріп або іншу зелень і знову перемішати.
  4. В миску викласти картоплю з цибулею, полити отриманою заправкою і добре перемішати.

Картопляний салат із заправкою "Зелена богиня"

Заправка "Зелена богиня", яка пару років тому здобула шалену популярність у соцмережах, насправді зовсім не новинка. Цей соус вигадав ще 100 років тому шеф-кухар Філіп Ромер із Palace Hotel у Сан-Франциско. Оригінальний рецепт містить майонез, сметану, кервель, шніт-цибулю, анчоуси, тархун, лимонний сік і чорний перець. Проте прихильники здорового способу життя заміняють майонез натуральним йогуртом або ж готують веганський варіант на основі кеш'ю. Обов'язковим інгредієнтом є зелень, яка надає заправці яскравого кольору.

Знадобиться:

  • молода картопля — 5–7 шт.
  • яйце — 1 шт.
  • спаржа — 5 шт.
  • огірок — 1 шт.

Для заправки "Зелена богиня"

  • сметана або грецький йогурт — пів склянки
  • часник — 1 зубчик
  • філе анчоусів — 2 шт.
  • лимон — половинка
  • петрушка — 3 гілочки
  • естрагон або базилік — 3 гілочки
  • зелена цибуля — 2 шт.
  • сіль, перець — на смак

Як готувати

  1. Усі інгредієнти для заправки змішати блендером до однорідності. Поставити в холодильник на 20–30 хвилин — так смаки краще розкриються.
  2. Тим часом підготувати інші інгредієнти. Яйце відварити круто. Почистити, порізати кільцями. Картоплю відварити, остудити, нарізати кільцями. Огірки порізати кільцями.
  3. В аспарагуса відламати жорсткі кінцівки, опустити в киплячу підсолену воду на 3 хвилини. Потім дістати, перекласти в холодну воду (аби спаржа зберегла яскраво-зелений колір). Дістати з води, просушити паперовими рушниками.
  4. Зібрати салат: скласти всі інгредієнти на великий плаский таріль і полити зеленою заправкою.

Картопляний салат із турецькою заправкою

Турецька заправка — це насправді умовна назва. Якихось специфічних салатних соусів у Туреччині немає, хіба що турки люблять заправляти овочі оливковою олією й лимонним фрешем. А ще дуже люблять додавати у страви пластівці чилі та приправу сумах, що має яскраво виражений кисленький смак і бордовий колір.

Знадобиться:

  • картопля варена — 4 шт.
  • синя цибуля — половинка
  • петрушка свіжа — 3–4 гілочки
  • томати чері — 5–7 шт.

Для заправки:

  • оливкова олія — 3 ст. л.
  • лимонний сік — 2 ст. л.
  • сіль, перець — 1/2 ч. л.
  • чорний мелений перець — 1/4 ч. л.
  • сумах — 1/2 ч. л.
  • пластівці чилі — на смак

Як готувати

  1. Відварити картоплю. Трохи остудити й розрізати на 2 або 4 частини. Скласти в миску.
  2. Приготувати заправку: у невеликій мисці змішати олію, лимонний сік, оцет, сумах, чилі, сіль і чорний перець. Добре збити вінчиком або виделкою.
  3. Цибулю почистити й порізати маленькими кубиками або тонкими півкільцями. Петрушку дрібно посікти. Томати чері розрізати навпіл. Усе скласти в миску до картоплі.
  4. Полити салат заправкою та акуратно перемішати, щоб усі інгредієнти рівномірно вкрилися соусом. Перед подачею дати постояти 10–15 хвилин, щоб смаки поєдналися.

Картопляний салат із соусом чимічурі

Чимічурі — зелений пікантний соус із Аргентини, який готується на основі петрушки й часнику. Традиційно чимічурі подають до смаженого м’яса — стейків, барбекю або грилю — проте він так само чудово почувається в тандемі з печеною, вареною, смаженою або запеченою картоплею.

Знадобиться:

  • дрібна молода картопля — 10 шт.
  • оливки без кісточок — 15 шт.
  • петрушка — 1 великий пучок
  • часник — 2 зубчики
  • олія — 5 ст. л.
  • лимонний сік або винний оцет — 2 ст. л.
  • сушене орегано — 1/2 ч. л.
  • сіль, перець — на смак

Як готувати

  1. Відварити картоплю. Трохи остудити й розрізати на 2 або 4 частини. Скласти в миску, додати оливки.
  2. Приготувати соус. З петрушки обірвати листочки й дрібнесенько посікти. Часник пропустити через прес.
  3. З'єднати всі інгредієнти крім картоплі та оливок. Перемішати й дати соусу настоятися 10–15 хвилин.
  4. Полити соусом картоплю та обережно перемішати.

Картопляний салат із соусом песто

Песто — ще один соус, який чудово пасує до картоплі у будь-якому виді: смаженої, вареної, печеної. А картопляні ньокі з соусом песто є класичною стравою італійської кухні.

Знадобиться:

  • молода картопля — 10–15 шт.
  • молодий горошок — пів склянки
  • свіжий базилік — 1 пучок
  • олія — 1 склянка
  • горішки — 2 ст. л.
  • тертий пармезан — 2 ст. л.
  • часник — 1 зубчик
  • лимонний сік — 1 ст. л.
  • сіль, перець — на смак

Як готувати

  1. Картоплю помити, відварити в кожушках до м'якості. Коли буде готова, злити воду, перекласти на паперові рушники, щоб прибрати зайву вологу.
  2. Розрізати картоплю на 2 або 4 частини, викласти в миску, додати свіжий горошок.
  3. Приготувати песто. З базиліку обірвати листочки, скласти в блендер. Додати всі інші інгредієнти та перебити до бажаної консистенції. Можна зробити соус більш гладеньким, а можна — пухким, щоб відчувалися шматочки горіхів.
  4. Додати песто в миску з картоплею та добре перемішати, щоб соус рівномірно вкрив картоплю й горошок з усіх боків.

До речі, наш добрий друг і бренд-шеф ресторанних проєктів Fozzy Group Марко Черветті має рецепт молодої картоплі зі смаженим песто — спрощений варіант цієї страви з руколою замість базиліку.

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Опубліковано: 18 червня 2025
рецепт Їжа
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