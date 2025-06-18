Що готувати з молодою картоплею: 6 свіжих ідей

Молода картопля — овочева королева початку літа. Варто їсти її прямо зараз, поки вона ще невеликого розміру, а шкірка настільки тонка, що можна навіть не чистити.

Що приготувати з молодої картоплі? Окрім класичного поєднання з вершковим маслом і дрібно січеним кропом, з нею можна робити ще безліч смачних страв.

Влітку можна готувати салати з молодою картоплею — як теплі, так і холодні. Вони не лише смачні, а й дуже легко готуються. До того ж, картопляні салати чудові і як самостійна страва, і як гарнір до м'яса, риби, птиці та смажених ковбасок.

У нашій добірці — шість рецептів картопляних салатів. Попри те, що всі вони готуються з молодої картоплі, їхній смак кардинально відрізняється завдяки шістьом різним заправкам.

Картопляний салат зі сметаною

Найпростіший картопляний салат з усіх можливих на світі. Все, що знадобиться, — це картопля, трошки цибулі та сметана. Сметану, до речі, можна замінити грецьким йогуртом. Або домашнім майонезом — можливо, це буде не так корисно, проте так само смачно.

Знадобиться:

дрібна молода картопля — 500 г

синя цибуля — 1 шт.

зелена цибуля — 3–4 пера

сіль, перець — на смак

жирна сметана — для заправки

Як готувати

Картоплю помити й почистити. Відварити в кожушках до м'якості. Коли буде готова, злити воду й трошки остудити. Потім розрізати кожну картоплину на 2 або 4 частини (залежно від розміру картоплі) та скласти в миску. Два види цибулі дрібно нашаткувати. Додати до картоплі. Посолити, поперчити, заправити сметаною і добре перемішати.

Картопляний салат із соусом вінегрет

Соус вінегрет (vinaigrette) — це емульсія з чотирьох інгредієнтів: оцту, олії, солі та перцю. Можна додати гірчицю для пікантності смаку. Головне — дотримуватися пропорцій: олії має бути вдвічі більше, ніж оцту. Готується соус вінегрет за одну хвилину, а варіацій можна зробити безліч, додаючи кожен раз спеції й трави на власний розсуд.

Знадобиться:

картопля — 300 г

синя цибуля — половинка (за бажанням)

кріп або інша зелень — 2–3 гілочки

гірчиця в зернах — 1 ч. л.

яблучний або винний оцет — 2 ст. л.

олія — 4 ст. л.

сіль, перець — на смак

Як готувати

Картоплю помити й почистити. Відварити в кожушках до м'якості. Коли буде готова, злити воду й трошки остудити. Потім розрізати кожну картоплину навпіл і скласти в миску. Цибулю почистити й нарізати тонкими півкільцями. Кріп або іншу зелень дрібно нашаткувати. У невелику миску налити оцет, додати гірчицю, посолити і перемішати. Влити в суміш олію, поперчити і добре перемішати, щоб соус став однорідним. В отриману заправку додати кріп або іншу зелень і знову перемішати. В миску викласти картоплю з цибулею, полити отриманою заправкою і добре перемішати.

Картопляний салат із заправкою "Зелена богиня"

Заправка "Зелена богиня", яка пару років тому здобула шалену популярність у соцмережах, насправді зовсім не новинка. Цей соус вигадав ще 100 років тому шеф-кухар Філіп Ромер із Palace Hotel у Сан-Франциско. Оригінальний рецепт містить майонез, сметану, кервель, шніт-цибулю, анчоуси, тархун, лимонний сік і чорний перець. Проте прихильники здорового способу життя заміняють майонез натуральним йогуртом або ж готують веганський варіант на основі кеш'ю. Обов'язковим інгредієнтом є зелень, яка надає заправці яскравого кольору.

Знадобиться:

молода картопля — 5–7 шт.

яйце — 1 шт.

спаржа — 5 шт.

огірок — 1 шт.

Для заправки "Зелена богиня"

сметана або грецький йогурт — пів склянки

часник — 1 зубчик

філе анчоусів — 2 шт.

лимон — половинка

петрушка — 3 гілочки

естрагон або базилік — 3 гілочки

зелена цибуля — 2 шт.

сіль, перець — на смак

Як готувати

Усі інгредієнти для заправки змішати блендером до однорідності. Поставити в холодильник на 20–30 хвилин — так смаки краще розкриються. Тим часом підготувати інші інгредієнти. Яйце відварити круто. Почистити, порізати кільцями. Картоплю відварити, остудити, нарізати кільцями. Огірки порізати кільцями. В аспарагуса відламати жорсткі кінцівки, опустити в киплячу підсолену воду на 3 хвилини. Потім дістати, перекласти в холодну воду (аби спаржа зберегла яскраво-зелений колір). Дістати з води, просушити паперовими рушниками. Зібрати салат: скласти всі інгредієнти на великий плаский таріль і полити зеленою заправкою.

Картопляний салат із турецькою заправкою

Турецька заправка — це насправді умовна назва. Якихось специфічних салатних соусів у Туреччині немає, хіба що турки люблять заправляти овочі оливковою олією й лимонним фрешем. А ще дуже люблять додавати у страви пластівці чилі та приправу сумах, що має яскраво виражений кисленький смак і бордовий колір.

Знадобиться:

картопля варена — 4 шт.

синя цибуля — половинка

петрушка свіжа — 3–4 гілочки

томати чері — 5–7 шт.

Для заправки:

оливкова олія — 3 ст. л.

лимонний сік — 2 ст. л.

сіль, перець — 1/2 ч. л.

чорний мелений перець — 1/4 ч. л.

сумах — 1/2 ч. л.

пластівці чилі — на смак

Як готувати

Відварити картоплю. Трохи остудити й розрізати на 2 або 4 частини. Скласти в миску. Приготувати заправку: у невеликій мисці змішати олію, лимонний сік, оцет, сумах, чилі, сіль і чорний перець. Добре збити вінчиком або виделкою. Цибулю почистити й порізати маленькими кубиками або тонкими півкільцями. Петрушку дрібно посікти. Томати чері розрізати навпіл. Усе скласти в миску до картоплі. Полити салат заправкою та акуратно перемішати, щоб усі інгредієнти рівномірно вкрилися соусом. Перед подачею дати постояти 10–15 хвилин, щоб смаки поєдналися.

Картопляний салат із соусом чимічурі

Чимічурі — зелений пікантний соус із Аргентини, який готується на основі петрушки й часнику. Традиційно чимічурі подають до смаженого м’яса — стейків, барбекю або грилю — проте він так само чудово почувається в тандемі з печеною, вареною, смаженою або запеченою картоплею.

Знадобиться:

дрібна молода картопля — 10 шт.

оливки без кісточок — 15 шт.

петрушка — 1 великий пучок

часник — 2 зубчики

олія — 5 ст. л.

лимонний сік або винний оцет — 2 ст. л.

сушене орегано — 1/2 ч. л.

сіль, перець — на смак

Як готувати

Відварити картоплю. Трохи остудити й розрізати на 2 або 4 частини. Скласти в миску, додати оливки. Приготувати соус. З петрушки обірвати листочки й дрібнесенько посікти. Часник пропустити через прес. З'єднати всі інгредієнти крім картоплі та оливок. Перемішати й дати соусу настоятися 10–15 хвилин. Полити соусом картоплю та обережно перемішати.

Картопляний салат із соусом песто

Песто — ще один соус, який чудово пасує до картоплі у будь-якому виді: смаженої, вареної, печеної. А картопляні ньокі з соусом песто є класичною стравою італійської кухні.

Знадобиться:

молода картопля — 10–15 шт.

молодий горошок — пів склянки

свіжий базилік — 1 пучок

олія — 1 склянка

горішки — 2 ст. л.

тертий пармезан — 2 ст. л.

часник — 1 зубчик

лимонний сік — 1 ст. л.

сіль, перець — на смак

Як готувати

Картоплю помити, відварити в кожушках до м'якості. Коли буде готова, злити воду, перекласти на паперові рушники, щоб прибрати зайву вологу. Розрізати картоплю на 2 або 4 частини, викласти в миску, додати свіжий горошок. Приготувати песто. З базиліку обірвати листочки, скласти в блендер. Додати всі інші інгредієнти та перебити до бажаної консистенції. Можна зробити соус більш гладеньким, а можна — пухким, щоб відчувалися шматочки горіхів. Додати песто в миску з картоплею та добре перемішати, щоб соус рівномірно вкрив картоплю й горошок з усіх боків.