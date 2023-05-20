На Оболонському острові перед будівництвом парку проведуть археологічні дослідження

Інститут археології НАНУ та КП "Плесо", як замовник будівництва нової рекреаційної зони на Оболонському острові, підписали договір щодо проведення там археологічних досліджень перед будівництвом.

Про це повідомила голова ГО "Почайна" Аннабелла Моріна.

Це означає, що найближчими днями археологи вийдуть на острів і зможуть віднайти на ньому інші залишки київської археологічної культури, крім вже знайденої лунниці II-III ст.

Водночас під наглядом археологів продовжиться створення парку на острові.

Ми знайшли мирне рішення, яке дозволить відродити справжню історію Києва, в створенні якого стародавні поселення на болон'ї відігравали велику роль, і водночас створити місце, де люди зможуть відпочивати і радіти, що живуть на дивовижній землі.

За словами Аннабели Моріної, наступний крок - створення на Оболоні особливого музею, в якому будуть представлені і артефакти, знайдені Іваном та Ганною Шовкопляс за часів будівництва Оболоні, і під час сучасних досліджень, а також історична концепція героїчної Півночі Київщини.

Раніше ми писали, що на Оболонському острові під час будівельних робіт виявили археологічні знахідки старослов’янських часів.

Після чого, науковий співробітник Інституту археології НАНУ Віталій Козюба підтвердив, що на Оболонському острові є культурний шару, який необхідно досліджувати. Але, незважаючи на заяви науковців, будівництво продовжувалося.

Нагадаємо, що наприкінці березня міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що цьогоріч у столиці з’явиться велика рекреаційна зона на Оболоні: вона з’єднає парк “Наталка”, набережну та острів Оболонський, куди вестиме новий міст.

Фото: Big Kyiv