Технопарк, велодоріжки, меморіал: Як відбудовують Ірпінь і які проєкти реалізують найближчим часом

Внаслідок бойових дій 76% будівель Ірпеня зазнало руйнувань, а без даху над головою залишилося понад 16 тисяч мешканців.

Триває відбудова трьох освітніх закладів Ірпеня, які фінансують UNICEF, уряд Литви та португальське місто-побратим Кашкайш. Серед інших міжнародних донорів – італійський фонд Terre des Hommes Italy Міжнародна організація з міграції (IOM Ukraine), нідерландська громадська організація Open Door Ukraine (ODU), Європейський Союз, також кошти збираються завдяки платформі UNITED 24.

Ми поговорили з представниками влади та фондів, які займаються відбудовою Ірпеня, про те, що вже зроблено і які проєкти реалізують найближчим часом.

Про план відбудови Ірпеня

Дарина Катькало, радниця міського голови Ірпеня, комунікаційна менеджерка Irpin Reconstruction Summit

Irpin Reconstruction Summit – це міський проєкт, який засновано разом з громадою та волонтерами. Нещодавно під час конференції «Відбудова в дії», яка відбулася у Києві наша команда презентувала документ під назвою « План відновлення ірпінської громади на 2022-33 роки ».

У ньому ми зібрали інформацію про стан міста після його деокупації – масштаби руйнувань, кількість об’єктів, яка була пошкоджена чи зруйнована, динаміку відновлення, яку кількість об’єктів вдалося відновити з моменту деокупації, кількість об’єктів які підлягають зносу, а також інформацію, яку люди подавали через застосунок “Дія”. Ми почали роботу з авторизації, оновлення цих даних, аби загалом створити цифровий формат, і у режимі онлайн слідкувати за ситуацією у місті.

У результаті російської агресії у місті пошкоджено і зруйновано надзвичайно багато об’єктів – 39 багатоквартирних будинків підлягають зносу, у приватному секторі необхідно знести 1500 будинків, загальна кількість об’єктів, які постраждали, та потребують капітального ремонту або будівництва – більше чотирьох тисяч. План має перелік усіх об’єктів, і попередньо орієнтовну вартість їхньої реконструкції та відновлення.

При постійному наявному фінансуванні період відновлення міста складатиме два роки, і необхідно для цього 1 мільярд доларів.

План відновлення має перелік розроблених архітекторами та дизайнерами проєкти реконструкції та відновлення десяти соціальних об’єктів – це повністю зруйновані Будинок культури та ДЮСШ, площа на місці старого ринку, дві школи, дитячий садок, культурно-дозвільний центр «Дорога життя», де заплановано створення інтерактивного музею. Також документ має інвестиційний план ідеї для розвитку міста.

Про роботу з міжнародними донорами

Ірина Ярмоленко, радниця міського голови Ірпеня

Навесні минулого року, коли ворога було відбито, ми зробили публічний заклик, що запрошуємо до відбудови міста абсолютно всіх, хто може приєднатись. На форумі міста, який відбувся рік тому, з ідеями та пропозиціями подалося близько 200 учасників, серед них – 30% іноземних спеціалістів.

Одним з перших приїхав Хірокі Мацуура – відомий нідерландсько-японський архітектор, він відзначив високий рівень парків у місті та ландшафтний дизайн. На його думку, залізниця суттєво розділяла місто на дві частини, це потрібно було змінювати, якимось чином об’єднувати.

Також ми підписали меморандум з найбільшою архітектурною компанією США Gensler – це впливове архітектурне та дизайнерське бюро, яке має офіси по всьому світу, а його представники працюють в понад ста країнах, будують райони, мости, аеропорти в таких містах, як Абу-Дабі, Лондоні, займаються стратегічним та архітектурним плануванням міст.

Нам вдалося вийти на італійського архітектора Стефано Боері, який відомий своїм проєктом «Вертикальні ліси». Він протягом багатьох років займається засадженням балконів і дахів зеленими деревами та плантаціями. Його велика команда працює по всьому світу, ми хочемо мати у нас такий самий підхід, це і екологічно, і соціально правильно, сприяє тому, щоб забудівлі не були повністю бетонними, сприяє біорізноманіттю, зараз ми у процесі підписання меморандуму.

Також ми запрошені на “Трієнале Мілано” – найбільший архітектурний тиждень у Мілані, де 10 червня будемо презентувати наш проєкт відновлення міста і сподіваємося там показати роботи українських архітекторів.

Протягом місяця наші чудові архітектори та дизайнери видали свої проектні рішення , і це стало нашим дороговказом, мрією, амбіцією, нашою вірою у майбутнє. Ми відчули, що можемо. Кожен об’єкт – це поштовх рухатись далі.

Важливо відбудувати місто кращим ніж воно було.

Протягом року приїжджало багато архітектурних компаній, ми працюємо щільно з чилійським архітектором Крістіаном Віттігом, який разом з українськими проєктантами розробив міську бібліотеку з відкритими вітринами.

Ми пропрацьовуємо кожну вулицю, і маємо розуміння як правильно зшити місто, до цього процесу долучили урбаністичний комітет з числа мешканців, без них не хочемо приймати рішень.

Про приватний сектор

Дарина Катькало:

Є пропозиція від обласної військової адміністрації щодо відновлення приватного сектору по вулиці Гостомельське шосе навпроти ЖК “Ірпінські Липки”. Це вже така впізнавана “фотозона”, що користується популярністю, і тільки лінивий не приїхав туди сфотографуватися.

У нас вже жартують, що якби кожен, хто приїжджає до міста сфотографуватися залишав би по 100 євро, то ми точно би вже відбудували півміста.

Ситуація з відновленням рухається, можливо, не так динамічно, як хотілося б. Найактуальнішим питанням є відновлення багатоквартирних будинків, це дає можливість повернути великій кількості містян житло, дах над головою. До міста вже повернулося 85% мешканців, не зважаючи на те, що понад 16 тисяч осіб абсолютно втратили житло – люди мешкають у рідних, у модульних будинках, хтось орендує.

Ірпінь прийняв за цей час близько 20 тисяч внутрішньо переміщених осіб з Херсона, Маріуполя, Харкова, люди обирають Ірпінь другим домом і приїжджають до нас жити. Це показує динаміку розвитку.

Про “Місто 15 хвилин”

Ірина Ярмоленко:

“Місто 15 хвилин” – це бажана концепція у містах всього світу, умовно кажучи, це доступність мами з візочком потрапити у будь-яку точку, яка їй потрібна за п’ятнадцять хвилин (магазин, школа, лікарня, парк тощо).

Все, що необхідно для буденного життя, має бути у пішій доступності, де ти, поклавши речі у візочок, можеш почуватися комфортно. Ірпінь – місто родин, і наведений приклад – приклад важливого споживача. Це ж стосується комфорту та доступності для людей з негараздами, саме про це нині дбають транспортний комітет та інші комітети, які ми утворили.

Про інтерактивний музей та велостратегію міста

Дарина Катькало:

В Ірпені було проведено соціальне опитування, і більшість містян відповіли, що не хотіли би, щоб меморіали були по всьому місту, на їхню думку достатньо одного-двох місць пам’яті. Тому у нас, згідно наказу Президента, заплановано створення меморіалу на місці зруйнованого мосту.

Конкурс проєктів ще попереду, серед них – меморіал чилійця Крістіана Віттіга поряд із зруйнованим ТРЦ “Жираф”, де був блокпост, який стримував ворога, що намагався зайти до Ірпеня з Бучі. Комплекс передбачає і музейну історію, і хаб, де люди можуть збиратися та спілкуватися.

Два місяці тому ми почали роботу над оновленням стратегії розвитку міста. В умовах нових реалій цей план втратив свою актуальність, і ми пішли дещо новим шляхом – залучили до роботи над новою стратегією громадськість, представників міської влади, фахових профільних спеціалістів. Загалом створили команду із 130 людей і восьми комітетів, Зокрема, комітет транспорту та мобільності вже підготував свої напрацювання – це стратегія розвитку транспортної інфраструктури та мобільності, а також велоконцепція міста. Розвиток велосипедної інфраструктури був приоритетним і до війни, а сьогодні набув ще більшої актуальності.

Велосипед – той вид транспорту, який під час евакуації рятував людям життя, після деокупації кількість велокористувачів зросла врази, у місті на велосипеді не їздить лише той, хто не вміє їздити.

Також плануємо створити найбільший на Київщині технологічно-індустріальний парк , це нові робочі місця, зараз ми у процесі роботи над залученням партнерів, у нас є план та концепція бачення.



Фото: Irpin Reconstruction Summit