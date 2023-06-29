Ще одна унікальна мозаїка у Києві – під загрозою знищення

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Анна Григораш
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У приміщенні кафе покинутого заводу "Електронмаш" руйнується мозаїка авторства Олени Гнєдаш, учениці Тетяни Яблонської.

Про це написала Анна Єгорова, закликавши громаду “вберегти культурну спадщину, шедевр, який от-от може бути знищений”.

За її словами, мозаїка вже почала осипатись.

“Минулого року було створено петицію, яка не набрала навіть третини голосів”, – написала вона.

Раніше в одному з павільйонів ВДНГ знищили мозаїку, яка оспівувала героїзм пожежників. На ВДНГ заявили, що роботу відновлять.

Опубліковано: 29 червня 2023
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