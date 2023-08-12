На Подолі 200-річний будинок огородили будівельним парканом

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Валерія Гуржий
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У Києві на Подолі ще одну 200-річну будівлю огородили будівельним парканом. Будівлю планується реконструювати, зробити надбудову та облаштувати діловий центр.

Про це написав києвознавець Кирило Степанець.

"Здається, на черзі приречення на смерть є ще одна будівля", - написав він.

Йдеться про будівлю колишньої лазні купця Михайла Бубнова, заснованої ним в 1820-х роках на розі вулиць Андріївської та Набережно-Хрешатицької.

Вона розташована у кількох кварталах від нещодавно знищенного 200-річного будинку на Ярославській, 13-Б.

У цей же час активіст Дмитро Перов повідомив, що на паспорті обєкту зазначенно: "рекострукція з надбудовою нежитлової будівлі для влаштування ділового центру з закладом громадського харчування".

Активіст наголошує, що будинок не є пам’яткою, але розташований на території Історико-архітектурного заповідника «Стародавній Київ».

"Будівля є логічним зв’язком між минулим та сьогоденням, за ось такими зразками архітектури можна зрозуміти яким місто було раніше, зазирнути у віконце історії і зрозуміти послідовність її розвитку", - додав Перов.

Раніше у Департаменті охорони культурної спадщини заявили, що не погоджували знесення 200-річного будинку на Подолі.

Поліція Києва розпочала кримінальне провадження за фактом знесення будинку на Ярославській, що був зразком київської житлової деревʼяної забудови ХІХ ст.

Згодом стало відомо, що дозвіл на реконструкцію 200-річного будинку на Ярославській, 13-Б, який знесли 10 серпня, надали у Міністерстві культури та інформаційної політики.

Фото: Кирило Степанець, Дмитро Перов

Опубліковано: 12 серпня 2023
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