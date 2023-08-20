Уряд звільнив посадовицю, яка дозволила "реконструкцію" 200-річного будинку на Подолі

Кабінет Міністрів України звільнив Чуєву Катерину Євгенівну з посади заступника Міністра культури та інформаційної політики України.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній раді Тарас Мельничук.

Нагадаємо, що ексдепутатка Київради Олена Терещенко раніше повідомляла, що саме Катерина Чуєва керувала групою фахівців Мінкульту, які аналізували документи та готували текст погодження документації на "реконструкцію" історичного будинку. Дозвіл надали 14 березня 2023 року.

Як ми раніше писали, на Ярославській, 13 Б вранці 10 серпня забудовник зніс 200-річну садибу на Подолі, що була зразком київської житлової деревʼяної забудови ХІХ ст.

У Департаменті охорони культурної спадщини заявили , що не погоджували знесення 200-річного будинку на Подолі. Згодом стало відомо, що дозвіл на реконструкцію 200-річного будинку на Ярославській, 13-Б, який знесли 10 серпня, надали у Міністерстві культури та інформаційної політики.

Поліція Києва розпочала кримінальне провадження за фактом знесення будинку на Ярославській, що був зразком київської житлової деревʼяної забудови ХІХ ст.