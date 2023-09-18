У «Будинку з комахами» відкриють пам’яткоохоронний клуб «Спадщина»

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Ірина Маймур
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В історичному «Будинку з комахами» на вулиці Володимирській, 93 створять пам’яткоохоронний клуб «Спадщина».

Про це повідомив заступник директорки Департаменту охорони культурної спадщини Дмитро Перов.

Він орендував одну зі вцілілих кімнат будівлі після того, як вдалося завадити демонтажу споруди у квітні цього року. Щосереди там проводили зустрічі пам’яткоохоронці.

Нещодавно Перов повідомив, що через нову роботу не зможе самотужки оплачувати оренду й попросив фінансової допомоги в небайдужих містян.

Зрештою завдяки коштам донейтерів він подовжив оренду кімнати. Відтепер там проводитимуть лекції і інші івенти, які стосуватимуться історії «Будинку з комахами».

Нагадаємо, що у квітні цього року будинок Марії Станіславської, збудований 1893 року на Володимирській, 93, хотіли знести під виглядом «капітального ремонту». Забудовник не погоджував проєктної документації і проводив будівельні роботи без дозволу. Після приписів департаментів КМДА в забудовника забрали техніку. Однак один із будівельників продовжив розбирати пам’ятку вручну. Забудовник устиг демонтувати повністю два поверхи та сходи правого під’їзду пам’ятки, а також розібрав частину третього поверху.

Зрештою Мінкульт вніс будинок Марії Станіславської до Держреєстру нерухомих пам’яток України.

Фото: Дмитро Перов

Опубліковано: 18 вересня 2023
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