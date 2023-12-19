Правоохоронці обстежили просідання ґрунту над метро "Деміївська": відкрито провадження

Правоохоронці оглянули територія над станцією метро “Деміївська”, де нещодавно почав просідати ґрунт.
Про це повідомили у Київській міській прокуратурі.
17 та 19 грудня 2023 року правоохоронці із залученням експерта провели огляд місцевості над станцією метро “Деміївська”. Там виявлено просідання ґрунту із появою тріщин на асфальті, а також просідання торгівельних павільйонів над тунелем метро біля колишнього Деміївського ринку.
Зафіксовані результати огляду будуть скеровані до експертного закладу для врахування під час проведення будівельно-технічної експертизи, призначеної з метою встановлення технічного стану перегінного тунелю між станціями метро «Деміївська» та «Либідська» та причин виникнення аварійної ситуації.
Зазначається, що огляд відбувся в рамках кримінального провадження відкритого через підтоплення метро між станціями "Деміївська" та "Либідська".
Нагадаємо, що у Києві на пів року закриють 6 станцій метро. Тунель між станціями "Деміївська" та "Либідська" закрили в обід 8 грудня. Наразі рух поїздами "синьої гілки" відбувається між станціями "Либідська" та "Героїв Дніпра".
Раніше ми писали, що над тунелем метро «Деміївська» почав просідати асфальт. Після цього на Деміївській обмежили рух на смузі з’їзду на проспект Лобановського, через провал асфальту над станцією метро.