Правоохоронці обстежили просідання ґрунту над метро "Деміївська": відкрито провадження

Правоохоронці оглянули територія над станцією метро “Деміївська”, де нещодавно почав просідати ґрунт.

Про це повідомили у Київській міській прокуратурі.

17 та 19 грудня 2023 року правоохоронці із залученням експерта провели огляд місцевості над станцією метро “Деміївська”. Там виявлено просідання ґрунту із появою тріщин на асфальті, а також просідання торгівельних павільйонів над тунелем метро біля колишнього Деміївського ринку.

Зафіксовані результати огляду будуть скеровані до експертного закладу для врахування під час проведення будівельно-технічної експертизи, призначеної з метою встановлення технічного стану перегінного тунелю між станціями метро «Деміївська» та «Либідська» та причин виникнення аварійної ситуації.

Зазначається, що огляд відбувся в рамках кримінального провадження відкритого через підтоплення метро між станціями "Деміївська" та "Либідська".

Нагадаємо, що у Києві на пів року закриють 6 станцій метро. Тунель між станціями "Деміївська" та "Либідська" закрили в обід 8 грудня. Наразі рух поїздами "синьої гілки" відбувається між станціями "Либідська" та "Героїв Дніпра".

Раніше ми писали, що над тунелем метро «Деміївська» почав просідати асфальт . Після цього на Деміївській обмежили рух на смузі з’їзду на проспект Лобановського, через провал асфальту над станцією метро.

Фото: Київська міська прокуратура