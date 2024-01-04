Київ під час війни закупить 30 скляних зупинок за 8 мільйонів

Комунальне підприємство “Київпастранс” планує закупити 30 скляних зупинок вартістю 8 мільйонів 396 тисяч гривень.

Відповідний тендер з'явився на Prozorro.

Згідно з документацією, “Київпастранс” планує встановити у Києві 20 “сучасних павільйонів очікування №1” та по 5 “сучасних павільйонів очікування” №2 та №3.

Павільйони матимуть металевий каркас і дерев’яну лавку.

Наразі єдиною компанією, яка подалася на торги, є Монтажбуд77. Це її перший тендер.

Розбита велосипедистом зупинка у Дніпровському районі

За повідомленнями ЗМІ, скляні зупинки часто стають мішенню для вандалів і вимагають заміни скла. А у 2022 році у Дніпровському районі велосипедист уночі в'їхав у скляну зупинку і розбив її. У 2022 році “Київпастранс” планував витратити 31 млн грн на утримання зупинкових комплексів протягом 2023 року.

Як зазначила депутатка Катерина Семенова, такі зупинки не дуже захищають від дощу і сонця. При цьому київська влада не ініціює встановлення бетонних укриттів біля зупинок, де пасажири могли би перебувати до відбою повітряної тривоги.

Згідно з рішенням Ради оборони Києва, громадський транспорт зобов'язаний зупиняти рух під час повітряних тривог. Пасажирів висаджують на найближчій зупинці, де вони очікують на відбій. При цьому приватні маршрутки продовжують рух під час тривоги. Міська влада ігнорує численні петиції киян про скасування заборони руху транспорту.

Раніше ми писали, що в переході станції метро «Святошин» після нещодавнього ремонту відпадає тактильна плитка .